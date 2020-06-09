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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 9 » 16:44:49

15 км нового асфальта: ремонт автодороги Житомир-Черняхов выходит на финиш

Вчера, 17:21:49 1251 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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15 км нового асфальта: ремонт автодороги Житомир-Черняхов выходит на финиш

 Ремонт 15-километрового участка автодороги от Житомира до пгт Черняхов на финишном этапе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области (САД).

Подрядчик начал наносить разметку, также продолжаются работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.

"В рамках текущего среднего ремонту участка пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (км 158+000 - 173+000) от города Житомир до городка Черняхов подрядной организацией ЧП "Автомагистраль" выполнены работы: фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего слоя с крупнозернистой асфальтобетонной смеси, уукладка верхнего слоя с ЩМА; укрепление обочин отфрезерованным материалом, установка металлического барьерного ограждения", - сообщили в САД.


Напомним, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП "Автомагистраль" на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км выделили почти 155 млн грн.

Тэги: Житомирская область, Житомир, ремонт дорог
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:59:06, Сегодня [Материал]
+4

Областные дороги быстрее сделают чем городские.
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