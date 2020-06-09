15 км нового асфальта: ремонт автодороги Житомир-Черняхов выходит на финиш

Ремонт 15-километрового участка автодороги от Житомира до пгт Черняхов на финишном этапе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области (САД).
Подрядчик начал наносить разметку, также продолжаются работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.
"В рамках текущего среднего ремонту участка пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (км 158+000 - 173+000) от города Житомир до городка Черняхов подрядной организацией ЧП "Автомагистраль" выполнены работы: фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего слоя с крупнозернистой асфальтобетонной смеси, уукладка верхнего слоя с ЩМА; укрепление обочин отфрезерованным материалом, установка металлического барьерного ограждения", - сообщили в САД.
Напомним, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП "Автомагистраль"
на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км выделили почти 155 млн грн.