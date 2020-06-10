Трагедия на Житомирщине: в пруду утонула 14-летняя школьница

В города Барановка Житомирской области во время отдыха на местном пруду утонула 14-летняя школьница. Инцидент произошел 9 июня. Также известно, что компания детей отдыхала на пруду без присмотра взрослых.
"Кто-то из них, вроде бы, начал тонуть и две девушки - 14-летняя Ангелина и 12-летняя Дарья бросились на помощь, однако сами начали тонуть"
, – сообщает местный сайт "Місто Баранівка
".
Тогда на спасение детей пришли другие отдыхающие. Младшую из подруг им удалось спасти, однако старшую достали из воды уже без признаков жизни. Реанимационные мероприятия, которые делали медики "скорой", не дали результата.
По словам правоохранителей, погибшая девушка из многодетной семьи и была младшей в семье. В тот день она вместе с друзьями без разрешения родителей пошла на водоем. Плавать девушка не умела.
Другая потерпевшая сейчас находится в больнице, угрозы жизни нет.