В Житомирской области 2-летний мальчик оказался без присмотра взрослых, выбежал со двора дома и утонул в пруду. Трагедия произошла в селе Покостовка 12 апреля.
В полиции говорят, что семья, в которой случилось горе, воспитывала троих детей, добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб.
"В тот день, около 19:00 часов, семья находились в доме родственников неподалеку от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он остался без присмотра в течение времени не более 5 минут"
, - рассказывают в полиции Житомирской области.
Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной громаде и полиции.
"Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егеря в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли заброшенные дома, чердаки, сараи, сеновалы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата", - рассказывает заместитель начальника ГУНП области Артем Лисогор.
Неподалеку двора, из которого исчез мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели откачали воду сначала из колодца, а затем из копанки. Именно в ней и обнаружили тело ребенка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причины гибели мальчика.
Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул 2-летний мальчик. ФОТО