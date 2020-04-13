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Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул 2-летний мальчик. ФОТО

Сегодня, 14:00:38 1161 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул 2-летний мальчик. ФОТО

 В Житомирской области 2-летний мальчик оказался без присмотра взрослых, выбежал со двора дома и утонул в пруду. Трагедия произошла в селе Покостовка 12 апреля.

В полиции говорят, что семья, в которой случилось горе, воспитывала троих детей, добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб.

"В тот день, около 19:00 часов, семья находились в доме родственников неподалеку от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он остался без присмотра в течение времени не более 5 минут", - рассказывают в полиции Житомирской области.



Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной громаде и полиции.
 

"Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егеря в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли заброшенные дома, чердаки, сараи, сеновалы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата", - рассказывает заместитель начальника ГУНП области Артем Лисогор.




Неподалеку двора, из которого исчез мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели откачали воду сначала из колодца, а затем из копанки. Именно в ней и обнаружили тело ребенка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причины гибели мальчика.

Тэги: ребенок, Житомирщина, утонул
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