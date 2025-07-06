«Мені набридли підараси». Матюки в українських піснях – це нормально чи ні?

Обережно, текст 18+, містить нецензурні висловлювання!

"Уходиш? Ну і п..й! Не пабуває в тобі більше мій х..й". Тисячі людей у Палаці спорту в Києві співають хіт "Лове" гурту "Курган і Агрегат". Вже багато років Раміль, Аміль і Жека виконують пісні з матюками - і збирають повні зали та мільйони гривень на ЗСУ.

"Можеш бить і кусать. Хочеш н…й посилать", – співає Іван Брикулець (BRYKULETS). Трек "Посилать" вже кілька місяців розриває соцмережі, збираючи мільйони переглядів.

"А дамі хочеться ї…я, ї…я, ї..я" – лунає багатоголоссям пісня Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий. Його провокативний трек зібрав на різних платформах сотні тисяч переглядів.

Старі й нові пісні з матюками зараз всюди. Їх не включають в теле- і радіо ефіри, але для прослуховування онлайн чи живих виступів майже немає заборон, хіба позначка 18+.

Чому ці пісні такі популярні? Це новий тренд? Чи так вже було? Пісні з матюками – частина образу музикантів, спосіб шокувати публіку чи сатира на суспільство?

"Сухомлинський би помер ще раз"

На останньому дзвонику в школі на Оболоні у Києві танцювали всі – і діти, і батьки, і директор. На лінійці тут Іван Брикулець (BRYKULETS) співав свій хіт "Посилать".

Під час виступу Брикулець нікого нікуди не посилав, замінивши матюк на "нафіг". Але школярі знали, як пісня звучить в оригіналі. Стрибаючи під музику, викрикували слова на букву "х".

Відео виступу у школі зібрало майже мільйон переглядів у Тік-Ток і багато різних коментарів. Від "у нас був найвеселіший останній дзвоник" до "матюки в школі не ок, Сухомлинський би помер ще раз".

Автор фото,instagram.com/brykulets Іван Брикулець - нова зірка. Його треки увірвалися у чарти

"Невже Україна заслужила на таке? Зараз не час для таких пісень", - обурювались одні. "Діти були щасливі, атмосфера дружня", - відповідали інші.

25-річний Іван Брикулець має ще не так багато пісень - і матюків у них лише кілька, але їх емоційно підхоплює натовп на концертах.

"Це весело…Для мене матюки – це не більше, ніж сполучення букв", - пишуть коментатори про його пісні.

"У західні музиці завжди був f..k"

"Кругом мене одні га…ни, Я б лучшє разгружав вагони" – цій пісні з милозвучною назвою "Пі…си" гурту "Хамерман знищує віруси" вже понад 14 років.

На відміну від Брикульця у творчості "ХЗВ" дуже багато лайливих слів. Заснований у Сумах у 1996 році гурт публічно підтримує використання нецензурної лексики в піснях, описуючи це як частину свого стилю.

"Заборона на пісні з матюками - це дурнувате табу, про яке вже варто забути. Все звісно не зійшлось клином на матюках, але, якщо емоція потребує такого слова, то воно має бути у пісні", - розмірковує у розмові з ВВС Україна вокаліст гурту Альберт Цукренко.

Нещодавно "Хамерман знищує віруси" жартівливо звернувся до аудиторії у соцмережах: "Друзі, ми робимо все, що можемо, але наших зусиль недостатньо. Треба більше української музики з матюками".

ХЗВ відомі в Україні своїми епатажними виступами і яскравими кліпами. Окрім текстів з матюками, Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко вражають образами - на концертах з одягу на них може бути лише шкарпетка на члені, шкіряна білизна, маска водолаза.

Автор фото,facebook.com/HZVBAND Один з образів, у яких виступають ХЗВ

"Є люди, які висловлюють свої емоції матюками, є люди, яким треба викричатися на концертах такими словами, щоб зняти стрес і напругу. Я не знаю, кого у 21 столітті турбують матюки - у західній музиці завжди був f..k". Здається, ніхто через це не непритомніє", - говорить Цукренко про суперечки довкола матюків.

Він також багато років займається музичною журналістикою, веде подкаст "СучЦукрМуз", де обговорює з гостями і лайку у творчості.

На його думку, якщо в російській культурі матюки й тема геніталій використовується для приниження, ієрархії і насильства, то в українській - це ознака вітальності, сексу, бурлеску.

Якось на музичному фестивалі на Подолі у Києві Цукренко виступав в образі європейського дворянина XVIII століття. У супроводі струнного квартету зі скрипок і віолончелі, пародіюючи оперний спів, він виконував одну з найвідоміших пісень свого гурту, де є слова: "Пишу стіхі, а ху..і толку. Мнє всє равно є..ца хочетца як волку…Є, є, є…ца. Є, є, є…а"

"Нервові клітини пішли в пи…у"

Якщо "Хамерман знищує віруси" – це більше нішевий та андерграундний гурт, то "Курган" і "Жадан" співають без перебільшення матюки на всю країну.

"Курган і Агрегат" та "Жадан і собаки" збирають Палац спорту. Куди більше?" - говорить Цукренко про популярність музикантів та їхні солдаути на одному з найбільших концертних майданчиків країни.

Автор фото,Ivan Samoilov/Global Images Ukraine via Getty Images "Курган і Агрегат" збирають повні концертні зали по всій Україні. Виступ у Харкові, червень 2025-го

"У "Жадана і собак" теж є матюки, але не можна сказати, що свою популярність вони здобули завдяки цьому. А от у творчості "Кургана" нецензурні вислови займають важливе місце. Цей підхід знайшов відгук в аудиторії. Дворовий стиль відгукується у кожному. Всі ми родом з дитинства, всі ми тусили у дворах, курили за гаражами й матюкались", - аналізує творчість гурту музичний продюсер Євген Фешак.

Він згоден з тим, що, якщо ці пісні вже збирають такі великі концертні майданчики, то можна говорити, що це масова культура.

Профайл на "Курган і Агрегат" писав Forbes, пісню "Габелі" цитував у своїх постах очільник ГУР Кирило Буданов, а знамениту "Уходиш, ну і пи..й" разом з музикантами виконував Тарас Чмут, голова фонду "Повернись живим".

"Курган і Агрегат" відомі своїми масштабними зборами у мільйони гривень на ЗСУ. Прибуток зі своїх концертів вони віддають на армію й тролять інших співаків, які привозять з цілого туру один "корч".

Автор фото,Ivan Samoilov/Global Images Ukraine via Getty Images Виступ "Курган і Агрегат" у Харкові, червень 2025. Попри тривоги, обстріли музиканти виступають у місті

"Я вже не вивозю всю цю байду. На наступній станції точно зійду. Ці дрібниці зводять з розуму. Нервові клітини пішли в пи…у", - співається у пісні гурту "Заговор предметів" з нового альбому "Поле каніфолі".

"Після новин останніх місяців – обстрілів, всіх цих заяв Трампа... слова пісні так точно відображають стан моєї душі", - говорить киянка Іванна.

Матюки в піснях - це законно?

"Мені подобається музика "Кургані Агрегат". З матюками чи без. Подобається цей милий суржик. Вони з Харківщини, я - з Сумської області. І мені ця мова близька і рідна", - говорить ведуча Люкс ФМ Тетяна Татарченко.

"Я взагалі не матюкаюсь, я так вихована, але їхню творчість люблю. Однак, на людях, публічно слухати не можу. Лише в колі друзів", - розповідає Тетяна Татарченко.

Вона як ніхто знає про табу на нецензурні висловлювання у публічному просторі. Якщо хтось з гостей ранкового шоу Тетяни "Зарядка" на Люкс ФМ, яке йде в прямому ефірі, матюкнеться, радіо можуть оштрафувати.

В Україні діє Закон "Про медіа", а також норми, встановлені Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, які обмежують використання нецензурної лексики – матюки мають заглушати в ефірах, маскувати в текстах.

Чіткого переліку нецензурних слів немає, але стаття 42 Закону "Про медіа" обмежує поширення інформації, що може завдати шкоди дітям, пояснює юристка Віра Крат.

До такої інформації, згідно з законом, відносять "нецензурні висловлювання, слова, непристойні жести".

Разом з тим, закон "Про культуру" не встановлює якихось обмежень на матюки для митців – музикантів, співаків.

У законі немає статей, які забороняють матюки в піснях, театральних виставах, літературі. Тобто на концертах, у виставах матюки можуть звучати.

Але за це можуть оштрафувати, бо є стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де нецензурна лайка у громадському місці може трактуватися як дрібне хуліганство.

Минулого року за матюки на концерті у Чорноморську Одеської області хотіли оштрафувати Христину Соловій.

Місцеві депутати подали скаргу через нецензурні висловлювання співачки під час виступу, але суд її виправдав.

Курган і Агрегат: скандал через матюки

Через матюки нещодавно спробували скасувати концерти "Курган і Агрегат" у Вінниці та в Івано-Франківську. Виступи гурту спочатку взагалі відмінили, але потім просто перенесли на інші локації.

Хто і чому це зробив, залишається невідомим. ВВС Україна звернулось до представників мерії та Франківської ОВА, але і там, і там не дають відповіді, то що ж сталося. Хоча, відомо, що без санкцій "згори" такий концерт скасувати не могли.

У коментарі ВВС Україна мер міста Руслан Марцінків заявив, що не підтримує використання нецензурної лексики, "бо матюки роблять нас москалями". Однак він переконує, що "Курганам" особисто не перешкоджав.

"В нас матюків не було. Матюки принесли москалі своєю культурою. Тому я негативно до цього ставлюся. Але це не моє повноваження комусь забороняти…Якщо людина собі зібралася в кафе чи в ресторані, в місцях, що не належать громаді, такого немає сьогодні, що ми можемо забороняти", - заявив мер Івано-Франківська.

Кілька років тому Марцинків вже обурювався через виступ у місті гурту "Хамерман знищує віруси". Він хотів освятити зал, де грали музиканти, але, здається, цього так і не зробили.

Спочатку "Курган і Агрегат" мали виступати у відомій історичній пам'ятці у центрі міста - у Палаці Потоцьких.

Директор палацу Володимир Гайдар у коментарі ВВС Україна теж заперечив свою причетність до скасування виступу. Але він, як і Марцинків, розкритикував нецензурну лексику в піснях.

Автор фото,ВВС Попри зміну локації, на виступ в Івано-Франківську прийшло багато людей. Матюки співали всі

"Біля нас Ратуша, Площа Ринок…мимоволі концерт слухатимуть не тільки ті, хто прийшов, а й усі інші довкола. Мабуть, є ризик все-таки, що хтось може бути незадоволений", - обережно коментував ситуацію Гайдар.

На заході України час від часу виникають скандали саме через матюки. На початку червня журналісти з міста Дрогобич закликали позбавити письменника Юрія Іздрика Шевченківської через матюки у його віршах.

"Ці люди просто не розуміють, що таке культура. Це совкове і провінційне уявлення про культуру, як про щось високе, щось для якоїсь ідеальної людини", - коментує скандал і з "Курганами" та і Іздриком Альберт Цукренко.

Він називає історію з забороною концертів через матюки популізмом місцевої влади, яка свідомо використовує цю тематику, бо на заході України, за словами Цукренка, традиційно поширені пуританські й консервативні погляди.

"У якомусь сенсі добре, що у нас є консерватори. Але мені здається, вже варто рухатися далі, а не застрягати у 19 столітті", - каже музикант.

Попри всі скандали, хіти з матюками у Франківську пролунали.

"Курганів і Агрегат" пустив до себе виступати інноваційний центр "Промприлад", де заявили, що мають простір "для різних голосів, у тому числі й тих, які можуть бути незручними".

"У Франківську є активна молодіжна аудиторія, яка чекає на нестандартні події. "Курган і Агрегат" — це гурт із сильною соціальною позицією, гумором, критикою стереотипів і сміливою подачею", - заявила ВВС Україна Яна Случанко, представниця "Промприладу".

Автор фото,ВВС Черга на концерт гурту "Курган і Агрегат" у Франківську

Концерт пройшов з ажіотажем. Черги були величезні. Люди світили ліхтариками на телефонах і співали в унісон ліричну пісню "Світлячки", де є слова: "Глек-інтроверт – нах..й етикет", а ще свій старий хіт про те, як вдома буває "ах…но".

"Концерт ах…ний! Мені зараз просто ах…но! Я не прихильниця такої лексики, але в мене настільки був галімий тиждень, що я вирішила піти на цей концерт і просто забутися", - розповіла ВВС Україна свої враження від концерту Тетяна.

"Кургани" продавали тараньку на благодійному аукціоні, збираючи донати на ЗСУ. Всього за цей виступ зібрали 1,2 млн гривень для Сил оборони.

"Франківськ, ви такі єб…ші, що ах..ший після підрахунку", - написав після концерту Аміль Насіров. Він обурено нагадав: "Нам хотіли заборонити виступ у Франківську через матюки. Отака ху..я".

Матюкатися – це нормально і не матюкатися нормально теж

"Матюки - це вивільнення емоцій. Коли на концерті багато людей одночасно співають пісні з матюками, вони показують все, що є у них всередині. Якщо є майданчики, де це можна зробити, то ми це робимо", - говорить психолог Володимир Станчишин, автор книги "Емоційні гойдалки під час війни".

За його спостереженнями, під час війни люди відчувають більше сильних емоцій, цинічного гумору і зниження емпатії до ворога.

Звісно, каже психолог, емоції не обов'язково висловлювати саме таким способом, й добре, коли таких способів є багато, вони різні.

За його словами, цілком нормально, що такі пісні подобаються одним людям і не подобаються іншим. Хтось дотримується більш строгих правил поведінки, чітких рамок у висловлюваннях, хтось йде на концерт, щоб "вистрілювати" з себе всю напругу ось так.

"Митці ж використовують матюки для підсилення емоції. Це може бути спроба епатажу, спроба привернення уваги, спроба іронії", - вважає Станчишин.

Автор фото,instagram.com/stanchyshynvolodymyr/ Володимир Станчишин: матюки в піснях - це може бути спроба епатажу, привернення уваги, спроба іронії

Нецензурна лексика у творчості митців була завжди, каже літературознавець і письменник Ростислав Семків.

На його думку, нецензурної лексики у 90-х було навіть більше, це теж викликало ажіотаж.

Продюсер Євген Фешак нагадує, що багато років тому був в Україні були популярними російський "Сектор Газа" і "Ленінград", у яких все теж було побудовано на матюках.

"Це завжди знаходило відголос. Але я не думаю, що пісні з матюками відносяться до тих, які хочеться переслуховувати. Напевно, це більше такий fun, шоу. Люди просто йдуть повеселитися", - вважає продюсер і відмічає, що "Кургани" вже давно їздили з турами по Україні.

Зараз їхні концерти, на його думку, успішні ще і тому, що на українському ринку немає конкуренції, бо з-за кордону сюди ніхто не їде, а попит на розваги у людей є.

"Не хочеться думати тільки про обстріли. Люди хочуть розважатися", - вважає Фешак.

Такий час з матюками

"Такі пісні з'являються відповідно до запиту часу. Жорстка ситуація, ситуація на межі викликає вживання емоційно забарвленої лексики. Час зараз такий, що спрощує речі, оцінки, лексику", - говорить філолог Ростислав Семків і наводить приклад лайливої відповіді російському кораблю.

За його словами, коли 24 лютого 2022 року корабель на три букви послали українські військові, відбулась певна легалізація використання матюків в інформаційному просторі. Пізніше Зеленський назвав Путіна "довб…м", що тільки підсилило цю "легалізацію".

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"Пісні з матюками не можна забороняти. Бо в демократичному суспільстві ми нічого не забороняємо, але маємо намагатися оборонити від цього неповнолітніх"- каже Семків.

Автор фото,УНІАН "Жадан і собаки", виступ на Книжковому Арсеналі, 2021 рік

На думку Семківа, те, що співають "Жадан і собаки" та "Курган і Агрегат" з їхнім суржиком, з їхньою лексикою - це все одно набагато краще, ніж, якби українські підлітки слухали російський реп.

Але радіо може включити кожен, навіть мала дитина, тому заборона таких пісень в ефірах має бути, кажуть експерти.

На концерти ж люди йдуть свідомо, купують квитки й беруть на себе відповідальність.

"І нікого не має стосуватися, що роблять, що співають дорослі люди за зачиненими дверима", - вважає Альберт Цукренко.

Автор: Діана Куришко, Лілія Хомишин,ВВС Україна, Івано-Франківськ