Хто такий Вадим Яценко і у чому феномен його хору «Гомону»

"Біля озера у літню ніч..." - ви напевне чули ці слова останніми днями. Харизматичний диригент і соліст львівського хору "Гомін" Вадим Яценко у джазовому стилі переспівав пісню "Цей сон" Степана Гіги - і розірвав соцмережі. Чому всі так ним захопилися?

Понад 7,2 мільйона людей вже подивилися виступ Вадима Яценка.

І чимало з них тепер прагнуть побачити його наживо, але усі квитки на концертну програму "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" з іншими ретро-шлягерами у його виконанні викуплені аж до грудня.

Хор уже оголошував додаткові концерти, але і на них квитки розкупили. Люди у соцмережах божеволіють і просять ще, запрошуючи Яценка і команду на гастролі в інші міста та запевняюють, що готові платити за виступи більше, ніж просять.

Квитки на концертну програму "Цей хор, цей хор..." у Львівському органному залі коштують 100 гривень, "це невиправдано мало", пишуть українці.

І, схоже, хор "Гомін" почув їх, тому що оголосив на серпень іще один концерт - на цей раз у Львівській опері, ще одному місці роботи Яценка, де квитки вже від 500 до 2 тисяч гривень.

Зараз вони ще доступні, але можна побачити, як українці викупляють їх просто на очах.

А у четвер 3 липня стало відомо, що у серпні хор "Гомін" таки вирушає в український тур - він триватиме місяць і охопить міста від Ужгорода та Трускавця до Дніпра та Одеси. У Києві буде аж два концерти поспіль.

Вадим Яценко вже дав багато інтерв'ю різним ЗМІ, де каже, що не чекав такої слави.

Але водночас це була частина стратегії із популяризації хорового мистецтва.

Гомін - хор, який вміє дивувати

Вадим Яценко - диригент, соліст і художній керівник львівського хору "Гомін". У цьому мистецтві це доволі незвично, коли одна людина є і солістом, і диригентом.

Але експерименти, поєднання незвичного останнім часом стало візитівкою "Гомону", що гастролює як в Україні, так і за кордоном понад 30 років.

Львівський хор заснували в 1988 році, і на початку там співали як чоловіки, так і жінки. Та пізніше він перетворився на тільки чоловічий хор, який виконував переважно повстанські, батярські пісні та літургійну музику.

Хоча ви могли чути хор "Гомін" і в серіалі "Чорнобиль" телеканалу HBO.

Там хор виконав одну з композицій із саундтреку. Сам серіал був шалено популярним в Україні.

У 2023 році хор почав експериментувати.

Автор фото,Instagram lvivorgan Хор "Гомін" і Вадим Яценко

По-перше, він переїхав до Львівського органного залу. Один із його керівників Тарас Демко каже, що хор плюс орган стало цікавим, хоч і "дуже дивним поєднанням".

Ще були колаборації з хором і оркестром, тому що в органному залі одночасно базується оркестр Луганської філармонії.

"Хор-оркестр – це перспективно та рідкісно. Хор-оркестр-орган – це взагалі комбо", - сказав Демко в інтерв'ю Zahid.net.

Понад 20 років до того "Гомін" мав одного диригента, а потім, "щоб колектив професійно зростав", до серпня 2023 року з хором попрацювало понад десять диригентів.

Але "найбільша любов хору була саме до Вадима Яценка", додав керівник.

Як диригент і художній керівник Яценко прийшов у "Гомін" в серпні 2023 року, і після цього експерименти продовжилися із новою силою.

Сьогодні там співають і чоловіки, і жінки.

А головне, що репертуар хору став системним - з'явилися концертні програми, які повторюються, що притаманно далеко не всім хоровим колективам.

І різноманітнішим - "Гомін" виконує як класику, так і Степана Гігу, Квітку Цісик, тобто не гребує поєднувати високе мистецтво з поп-музикою.

Це робиться для того, щоб зацікавити якомога більше людей, але також і через те, "що нам це цікаво", сказав Яценко в інтерв'ю Zahid.net.

Проблема в тому, пояснює він, що в Україні затвердилася практика, коли люди думають, що хор - це щось "нудне", і на хорові концерти приходять переважно родичі та друзі самих учасників.

Вони цінують таку музику, а інші люди бояться її відкривати.

"Ми би хотіли, щоб культура, класична музика, перестала бути явищем "між своїми". Коли музиканти роблять концерти для музикантів... вкладають у концерти великі сили та великі гроші, закінчують музичні школи, консерваторії, академії, щоб потім вийти на сцену, а в залі сидять тільки їхні друзі, родичі та колеги", - сказав Яценко в інтерв'ю.

Зараз, помітив диригент, багато людей відкривають для себе хіти української естради.

Тому, каже він, "Гомін" свідомо урізноманітнює репертуар, щоб це було цікаво "людям різного віку, різного статусу, різних світоглядів".

І історія з Тік-Током, де Вадим Яценко став зіркою з мільйонними переглядами, показує, що його стратегія правильна.

Вадим Яценко: "Ми не очікували такого"

"Це страшне насправді - ми не очікували такого страшного ажіотажу", - сказав Яценко в інтерв'ю "Радіо Культура".

Він зізнався, що купив навіть кепку і окуляри, тому що люди на вулиці у Львові почали його потроху впізнавати і показувати пальцями.

Диригент розповідає, що прем'єра програми "Цей сон, цей сон" відбулася ще весною 2024 року.

Знімати на відео виступи хору заборонено, каже Яценко, тому ці уривки раніше не з'являлися в соцмережах.

Насправді, каже він, викласти відео у Тік-Ток вирішили спеціально наприкінці сезону, щоб розігріти інтерес до колективу і подальших концертів. Щоправда, аж на такий шалений успіх не розрахували.

Але їм це вдалося - квитки за лічені хвилини розкупили не тільки на "Цей сон, цей сон", а і на програму "Цей фольк, цей фольк", а також концерт виконання мелодій Миколи Леонтовича.

Квитки на Леонтовича, каже Яценко, розібрали за 10 хвилин.

Автор фото,Instagram lvivorgan Хор "Гомін" у Львівському органному залі

"І люди вже знають, що там буде Леонтович, а не інші мелодії", - каже Яценко в інтерв'ю.

Тобто це означає, що одне відео на 30 секунд підняло хвилю зацікавленості до хорового мистецтва, і люди йдуть вже не тільки на оригінальну версію шлягерів Степана Гіги, який зараз на підйомі, а і тому, що їм цікаво поглянути, а що хор "Гомін" робить іще.

У 2027 році в Україні відзначатимуть 150-ччя Леонтовича, автора "Щедрика", і хор хоче видати і записати повністю всю антологію його творчості, близько 250 хорових творів.

"І зараз ми можемо сподіватись на великий інтерес преси, великий інтерес суспільства до музики Миколи Леонтовича. А тепер уявіть, що я це говорю 30 років тому. Це було б просто неможливо", - сказав Яценко в інтерв'ю Zahid.net.

"Добре, що вони не повернулися"

У цій історії багато такого, що за певних обставин могло і не статися.

Побачивши Яценка у соцмережах, багато користувачів згадали про те, що десь вони вже цього хлопця зустрічали.

І, як виявилося, у 2018 році він приходив на популярне шоу "Голос країни", де виступав із своїм аранжуванням "Гуцулки Ксені".

Автор фото,скріншот YouTube Вадим Яценко на "Голос країни" в 2018 році

Яценко, тоді ще зовсім юний (і - як зауважують шанувальниці - без бороди, яка йому так пасує) хотів розвернути крісла суддів. Тоді це були Потап, Тіна Кароль, Джамала та Сергій Бабкін.

Він сказав на шоу, що у свої вже тоді 23 роки працює диригентом, але хотів би розвинутися і як соліст.

Попри те, що аудиторія зустріла "Гуцулку Ксеню" Яценка оплесками - жодне крісло до нього так і не повернулося.

"Як добре, що не повернулися!" - пишуть користувачі сім років потому під цим YouTube-відео.

Вони вважають, що такий "діамант" міг загубитися на поп-сцені, а може і почав би співати російською мовою, якою в 2018 році на шоу говорили як судді, так і учасники.

І сам Яценко, схоже, теж ні про що не шкодує.

Автор: Ілона Громлюк, ВВС Україна, Львів