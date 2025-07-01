Батько стрибнув з круїзного лайнера Disney, щоб врятувати доньку, яка впала за борт

Батько стрибнув в океан, щоб врятувати свою доньку після того, як вона впала з четвертої палуби круїзного лайнера Disney, що прямував з Багамських островів до США.

Це сталося у неділю вдень, розповіли свідки.

На відео видно, як пасажири радіють, коли чоловіка і дитину витягують на рятувальний човен після того, як судно, ймовірно, стояло на воді 10 хвилин.

Схоже на те, що дівчинка впала, коли тато фотографував її біля поручнів, розповіли свідки.

На кораблі оголосили тривогу про людей за бортом, і екіпаж поспішив їх підняти.

"Корабель рухався швидко, так швидко, що це неймовірно, як швидко люди перетворилися на крихітні цятки в океані, а ти просто втрачаєш їх з поля зору", – сказала пасажирка Лаура Амадор.

Автор фото,скрін ВВС Підпис до фото,На відео видно, як човен підпливає до двох людей, які вже так далеко, що здаються тільки цятками у воді

"Капітан сповільнив корабель і розвернув його, а потім вони розгорнули рятівне судно з екіпажем на ньому, щоб забрати їх, і ми бачили, як вони врятували батька та доньку", – розповіла пасажирка CBS News, американському партнеру BBC.

Круїзний лайнер Disney Dream, місткістю 4000 пасажирів, повертався до Форт-Лодердейла, штат Флорида, після чотириденного плавання навколо Багамських островів.

Компанія Disney підтвердила у своїй заяві, що двох пасажирів врятували, але надала мало подробиць про те, що сталося.







"Екіпаж Disney Dream швидко врятував двох пасажирів з води", – сказав речник Disney Cruise Line.

"Ми висловлюємо подяку нашим членам екіпажу за їхні виняткові навички та оперативні дії, які забезпечили безпечне повернення обох пасажирів на корабель протягом кількох хвилин".

"Ми спостерігали за цим, можна було побачити тільки дві маленькі цятки... це було божевілля, це було жахливо", - розповів пасажир Гар Франц NBC News

Він бачив, як чоловік та донька вдвох потрапили в океан та майже зникли за горизонтом.

Інцидент трапився в останній день круїзу, і після цього корабель повернувся в порт у Флориді в звичайному режимі.

Загалом пасажири рідко падають із круїзних лайнерів, і рятувальні операції не часто бувають успішними, коли це трапляється.

Згідно зі звітом Міжнародної асоціації круїзних ліній за 2019 рік, того року 25 людей впали за борт із лайнерів, і тільки 9 із них врятували з води.