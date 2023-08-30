Что известно о водителе Jaguar, которого в Днепре застрелил полицейский

Украину всколыхнула история о смертельном ранении патрульным полицейским агрессивного нарушителя ПДД в Днепре. В результате полученных огнестрельных ранений владелец автомобиля Jaguar Джумбери Силогава скончался на месте, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие на место происшествия медики.

СМИ выяснили, что известно о погибшем. У Джумбери Силогавы был свой бизнес и, вероятно, связи с криминалитетом. Отец двоих детей не дожил два дня до своего 39-летия.

В результате смертельного ранения, нанесенного патрульным полицейским в Днепре, скончался этнический абхаз Джумбери Джумберович Силогава. Известно, что он родился 1 сентября 1984 года и имел довольно бурную биографию.

В частности, Силогава, вероятно, входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов. Поэтому не исключено, что он, как водится в этих кругах, мог чувствовать себя "хозяином жизни" и позволить себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Ведь, как правило, связанных с криминалитетом людей сторонятся даже правоохранители. Но в этот раз произошло иначе.

У Силогавы был собственный бизнес. Согласно данным You Control, он был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Зарабатывал торговлей с лотков на рынках и организацией захоронений и предоставлением ритуальных услуг.

На странице Силогавы в Facebook доступны всего несколько фотографий. Последний снимок, со своими двумя маленькими детьми, он запостил за десять дней до гибели, 19 августа.

Силогава скончался за два дня до своего 39-летия. В день смерти в автомобиле он был с любовницей.

"Мы развелись недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", – сообщила уже бывшая супруга погибшего Наталья Силогава в разговоре с журналистами ТСН.



Также в сети появились кадры нарушения, допущенного Джумбери Силогавой и закончившегося для него смертельной стычкой с полицейскими.

На видео видно, что Jaguar Силогавы нарушил правила дорожного движения, повернув направо с крайней правой полосы.

Рядом находились патрульные, заметившие нарушение и последовавшие за нарушителем.

Также появились подтверждения, что за рулем находился именно мужчина, а не его спутница, которая впоследствии пересела на место водителя.



Напомним, накануне стало известно, что в Днепре патрульный смертельно ранил агрессивного нарушителя ПДД. Это произошло на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной в Днепре.

В сети появилось видео, зафиксировавшее события того дня. На нем видно, как мужчина из Jaguar напал на патрульных, когда полицейские пытались заставить его и его спутницу выйти из машины и начали вытаскивать женщину силой, также правоохранители применили газовый баллончик.

Судя по видео, Силогава ударил женщину-патрульную, а также бросил на землю ее напарника. Поднявшись на ноги, патрульный применил оружие, трижды выстрелив в нарушителя.

Все происходящее снял сын Силогавы на мобильный телефон.





Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие на место происшествия медики, не помогли: раненый Силогава скончался.





В Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования инцидента. Его будет проводить Государственное бюро расследований. Дело возбуждено по двум статьям: "преднамеренное убийство" и "превышение служебных полномочий".

"Правоохранительными органами было установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра. Водитель игнорировал законные требования ПДД. Что именно игнорировал, почему так случилось, что это привело к летальному случаю – будет установлено в процессе досудебного расследования. Указано также нашими следователями, что мужчина вел себя достаточно агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Уже во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие", – рассказала в эфире "1+1" советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Патрульный, который произвел смертельные выстрелы, задержан. Если суд признает его виновным, полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.