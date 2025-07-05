Повінь у Техасі змила табір: шукають 25 дітей, пів сотні людей загинули

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Щонайменше 51 людина загинула, серед них 15 дітей, внаслідок сильної повені в окрузі Керр, штат Техас. Зникли безвісти 25 дітей, які відпочивали в літньому таборі.

Багато доріг у Техасі зруйновано, телефонні лінії не працюють.

Станом на зараз врятували 237 людей.

Автор фото,Getty Images Дітей шукають на човнах і на вертольотах

Рятувальники все ще шукають 25 дівчат, які відпочивали в таборі поблизу міста Кервілл, що за 104 км на північний захід від Сан-Антоніо.

Дітей шукають за допомогою гелікоптерів, дронів і човнів.

Автор фото,Getty Images Рівень води у річці піднявся на 8 метрів за годину

Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт підписав надзвичайну постанову, яка надає рятувальникам доступ до всіх необхідних ресурсів, і заявив, що пошуки триватимуть безперервно.

Усі святкові заходи у штаті з нагоди Дня незалежності США, який відзначають 4 липня, скасували.

Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося в Техасі, "шокуючим" і "жахливим", а Білий дім пообіцяв надати штату додаткову допомогу.

Автор фото,Getty Images Потік води змивав все на своєму шляху

За даними влади, рівень річки Гуадалупе піднявся майже на 8 метрів менш ніж за годину. Величезний потік води змив будинки на колесах, автомобілі та дачні будиночки, в яких люди проводили святкові вихідні до 4 липня.

Віце-губернатор Техасу Ден Патрік заявив: "Усього за 45 хвилин рівень річки Гуадалупе піднявся на 7,9 метри — це була руйнівна повінь, яка забрала майно і, на жаль, життя".

Автор фото,Getty Images Безвісти зникли 25 дітей

Старший посадовець округу Керр, суддя Роб Келлі, під час пресконференції повідомив, що влада не провела евакуацію заздалегідь, оскільки "не знала, що буде така повінь".

Як пояснив Келлі, у цьому районі немає "системи попередження".

За даними CBS News, керівництво штату провело кілька нарад щодо негоди, однак, за словами чиновників, Національна метеорологічна служба "не передбачила такої кількості опадів".

Автор фото,Getty Images Такої кількості опадів ніхто не очікував

За попередніми оцінками, очікувалось до 20 см опадів.

Шериф округу Керр закликав мешканців, які живуть поруч із річкою Гуадалупе та іншими водоймами, перебратися вище.

Автор: Діана Куришко, ВВС Україна