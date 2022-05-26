Нападение на школу в Техасе: стрелок заперся с детьми в классе и открыл огонь. Погибли 19 школьников и 2 учителя

В результате нападения 19 учащихся и двое учителей погибли, еще 13 детей отвезли в больницы - у них ранения разной степени тяжести.

Стрелок был убит на месте, двое сотрудников пограничной службы США получили ранения.

По сообщениям местных властей, перед тем, как направиться в школу, местный житель Сальвадор Рамос выстрелил в свою 66-летнюю бабушку, находившуюся на тот момент в машине.

По словам губернатора штата Техас Грега Эббота, женщина связалась с полицией, которая прибыла на место происшествия и попыталась задержать Рамоса.

Тот воспользовался автомобилем своей бабушки, чтобы доехать до начальной школы, рассказал в среду на пресс-конференции директор Техасского департамента общественной безопасности Стивен Маккроу.



"Он вышел с рюкзаком, взял с собой винтовку и направился к западному крылу школы, где находится черный ход, - отметил Маккроу. - На данный момент она (бабушка) находится в Сан-Антонио в критическом состоянии", - добавил он.

Представитель техасской полиции Кристофер Оливарес рассказал американским СМИ, что стрелок вошел в школу, забаррикадировался в одном из классов и начал стрелять по "многочисленным детям и учителям, которые находились в классе". "У него не было никакого уважения к человеческой жизни. Человек - просто воплощение зла", - говорит полицейский.

Послание в "Фейсбуке"



Мотивы стрелка пока неизвестны. Сообщается, что Рамос был проблемным подростком, над которым неоднократно издевались из-за дефекта речи.



Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что незадолго до нападения Рамос заявил о своих намерениях в "Фейсбуке". По словам Эбботта, стрелок сначала написал: "Я застрелю свою бабушку", затем оставил запись "Я застрелил свою бабушку". После этого он добавил: "Я буду стрелять по начальной школе". Мотивы стрелка пока неизвестны. Сообщается, что Рамос был проблемным подростком, над которым неоднократно издевались из-за дефекта речи.Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что незадолго до нападения Рамос заявил о своих намерениях в "Фейсбуке". По словам Эбботта, стрелок сначала написал: "Я застрелю свою бабушку", затем оставил запись "Я застрелил свою бабушку". После этого он добавил: "Я буду стрелять по начальной школе".

Член сената Техаса Роланд Гутьеррес заявил, что Рамос купил винтовку, как только ему исполнилось 18 лет.



Позже представитель компании Meta (которой принадлежит "Фейсбук") Энди Стоун заявил, что речь идет о личных сообщениях, а не о публичном посте, о котором говорил губернатор Эбботт. "Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в идущем расследовании", - написал Стоун у себя в "Твиттере".

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Нападение произошло во вторник в школе "Робб", где обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет. В ней около 500 учеников, около 90% из них - испаноязычные. В самом Ювалде живет всего около 16 тыс. человек, 80% населения - латиноамериканцы. Школа закрыта до конца учебного года.

Родители и близкие детей приехали почтить память погибших к зданию начальной школы.

Мать одной из погибших (ее дочь только что отпраздновала свое десятилетие), написала в соцсетях, что больше никогда не сможет жить счастливой и полноценной жизнью.



Еще один погибший - школьник Узия Гарсия, ему было всего восемь лет. "Это самый милый мальчик, которого я когда-либо знал", - сказал его дедушка Менни Ренфро.



Президент США Джо Байден призвал американцев выступить против влиятельного лобби, отстаивающего право на свободное владение оружием.

Он также распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам. Флаги будут приспущены до вечера 28 мая.

Трагедии в школах и не только

Вооруженные нападения на школы стали в США регулярно повторяющейся чрезвычайной ситуацией: по данным журнала об образовании EdWeek, в прошлом году было зарегистрировано 26 таких случаев.

Тренинги по действиям на случай подобного нападения являются обычной частью школьной программы, начиная с младших классов.

Одним из самых кровопролитных до последнего времени было нападение на начальную школу Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году. Двадцать из 26 жертв этого нападения, совершенного 20-летним юношей, были в возрасте от пяти до шести лет.

Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, огнестрельное оружие обогнало автомобильные аварии и стало основной причиной смерти детей и подростков в США в 2020 году.

Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май 2022 года, включая девять, в которых было убито более четырех человек.

Вот лишь некоторые из этих случаев:

13 мая: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.

14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.

15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.

15 мая: Два человека были убиты и трое ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами.

18 летний Сальвадор Рамос, открывший огонь в начальной школе города Ювалд (штат Техас), заперся вместе с учениками и педагогами в классной комнате, после чего начал по ним стрелять, сообщают власти США.Источник - BBC