В школе Ижевска расстреляли детей, погибли 15 человек. Видео содержит шокирующие кадры

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Мужчина в черной одежде

Подозреваемый застрелился

Установлена личность стрелка - это Артем Казанцев

Погибли 15 человек

Сегодня утром 26 сентября в России неизвестный мужчина открыл стрельбу в ижевской школе № 88. Телеграм-каналы тут же опубликовали фото класса с забаррикадированной дверью. Baza опубликовала два «кружочка», снятых школьниками во время происшествия; на них слышны выстрелы.Во время теракта погибли девять человек — пятеро детей, двое охранников и двое учителей, заявили в СК, назвав эти данные предварительными. Ранее в МВД заявили о гибели шести человек и что пострадали 20 человек. При этом телеграм-канал «112» пишет о десяти погибших, из которых пять человек — дети. Некоторые дети получили травмы, выпрыгнув из окон школы, пишет Baza.Baza также опубликовала видео, снятое, вероятно, во время эвакуации из школы; на нем видно, как спасатель ведет раненого школьника, а полицейские отгоняют людей от школы.Baza и «112» сообщают, что стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде. Согласно сообщению МВД, преступник не задержан. «Звезда» пишет, что он «продолжает отстреливаться», «112» утверждает, что «выстрелов не слышно».Обстоятельства случившегося пока не ясны. В СМИ опубликована фотография класса с забаррикадированной дверью; при этом в кадре видны ноги лежащего человека.Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что прибыл на место происшествия, куда «привлечены все силы и средства».Нападавший покончил с собой, заявили в МВД. Данных о его личности нет. Baza утверждает , что он одет в одежду с нацистской символикой (эту информацию позже подтвердили в СК) и вооружен двумя пистолетами Макарова (по неподтвержденным данным, это могло быть травматическое оружие).По данным следственного комитета рф, им оказался 34-летний— выпускник той самой школы, где он устроил стрельбу. Сейчас следователи изучают его личность, взгляды и окружение, а также проверяют его "приверженность к неофашистским взглядам и нацистской идеологии".Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Войдя в здание, он сразу убил одного охранника, чуть позже — второго. После нападения сам Артем Казанцев застрелился. В Росгвардии сообщили, что Казанцев не стоял на учете как владелец оружия.

В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что число погибших выросло до 13 человек, пятеро из них дети. Позже стало известно, что количество погибших в результате стрельбы в ижевской школе увеличилось до 15 человек. Среди них - 11 детей.