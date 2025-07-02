Азербайджан проти Росії. Вбивства, затримання, побиття і арешти з обох боків. У чому суть конфлікту

Азербайджанська влада затримала на території країни близько 10 російських громадян. З відео, які ширяться соцмережею помітно, що більшість затриманих сильно побиті. Перед цим Азербайджан арештував на чотири місяці двох провідних журналістів російського видання "Супутник", які працювали в Баку.

Арешт росіян став реакцією на затримання азербайджанців в Єкатеринбурзі. Як стверджують у Баку, двоє з них померли внаслідок застосованого до них насильства.

Російська влада офіційно не повідомляла про затриманих в Азербайджані громадян. Однак, у російських ЗМІ з'явилися імена кількох затриманих.

Видання "Агентство" повідомило, що один із показаних на відео - Антон Драчов, співвласник онлайн-сервісу домашніх послуг Airo. "Агентство" стверджує, що мати Драчова підтвердила факт затримання; як повідомляє видання з посиланням на бази даних прикордонної служби, з 2022 року той неодноразово бував в Азербайджані.

Єкатеринбурзьке видання E1.ru назвало ім'я ще одного затриманого в Баку з посиланням на близьких. За інформацією редакції, це мешканець міста Олександр Вайсеро, який приїхав до Азербайджану у відпустку.

Телеграм-канал "База" стверджує, що ще один затриманий - Сергій Софронов із Череповця. Він посилається на матір чоловіка. Як пише "База", Софронов виїхав із Росії після мобілізації, яку оголосили восени 2022 року.

Офіційне азербайджанське агентство APA увечері у вівторок повідомило, що бакинські судді на чотири місяці заарештували групу з восьми російських громадян, звинувачених, зокрема, у контрабанді наркотиків з Ірану та кібершахрайстві.

Автор фото,Report.az Затримання росіян у Баку

У Єкатеринбурзі тим часом силовики жорстко затримали голову місцевої азербайджанської діаспори, голову організації "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського.

Його автомобіль зупинили на вулиці, потім силовики розбили вікна позашляховика молотками, витягли пасажира і надягли на нього наручники.

Близький до силовиків телеграм-канал Baza стверджує, що голову азербайджанської діаспори допитували кілька днів тому під час рейду силовиків, у якому загинули брати Сафарови. Син Шихлінського розповів, що після затримання його батька повезли на допит до Слідчого комітету.

Інформацію про затримання Шахіна Шихлінського підтверджує й азербайджанське інформаційне агентство Trend із посиланням на Держкомітет Азербайджану щодо роботи з діаспорою.

Пізно ввечері РБК повідомило, що Шихлінського відпустили у статусі свідка. Воно посилається на його сина Мутвали. Агентство Trend повідомило про те саме з посиланням на азербайджанський Держкомітет з роботи з діаспорою.

Раніше генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства двох громадян країни співробітниками правоохоронних органів Росії.

Азербайджанська експертиза показала, що брати Зіяддін та Гусейн Сафарови померли від посттравматичного шоку після отриманих тілесних ушкоджень. За версією російського Слідчого комітету, один із затриманих помер унаслідок серцевої недостатності.

У чому конфлікт і як реагує Україна

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав Азербайджан у конфлікті з Росією.

"Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", - написав Зеленський.

Він висловив співчуття Азербайджану "у зв'язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. І потрібна справедливість".

В Азербайджані скасували російські культурні заходи, в офісі російської агенції "Супутник" у Баку заарештували, як стверджується, двох агентів ФСБ. Також 1 липня суд запроторив до СІЗО на чотири місяці двох керівників російської агенції: керівника Ігоря Картавих та шеф-редактора Євгена Білоусова.

У вівторок 1 липня російські ЗМІ повідомили про те, що в Єкатеринбурзі затримали голову місцевої азербайджанської діаспори Шахіна Шихлінскі. Він, згідно з коментарями його сина, проходить як свідок у справі проти братів Сафарових.

Син розповів, що його затримали разом із батьком, а потім його відпустили, а батька залишили на допит. Їх затримали жорстко - за його словами, російські силовики розбивали ломами вікна їхнього автомобіля і направляли на них пістолет.

Загибель двох людей та повідомлення про масовий характер затримань у Єкатеринбурзі призвели до чергового загострення відносин між Баку та Москвою. Баку дуже жорстко реагує на події та не налаштований просто так пройти повз загибель своїх громадян.

Автор фото,ОП Зеленський та Алієв

Державне телебачення Азербайджану показує кадри затриманих, яких змушують плазувати у дворі в'язниці. У Баку нібито припинили діяльність двох організованих злочинних груп, до складу яких входили громадяни Росії, пише агентство Report.

Їх підозрюють у транзиті наркотиків з Ірану, онлайн-торгівлі забороненими речовинами та кібершахрайстві.

На кадрах, показаних ЗМІ, затримані ходять навприсядки із руками за головою.

У понеділок у Кремлі заявили, що події в Єкатеринбурзі не повинні бути приводом для демаршів з боку Азербайджану.

Вранці 27 червня в Єкатеринбурзі за підозрою у причетності до злочинів, скоєних у попередні роки, затримали громадян Азербайджану та осіб азербайджанської національності, йдеться у пресрелізі азербайджанської прокуратури.

Затримані "були практично безпорадні і не могли захистити себе від ударів, зазнавали тортур і тяжких тілесних ушкоджень шляхом завдання їм множинних ударів твердими, тупими предметами по різних частинах тіла як при затриманні, так і в транспорті, в якому вони перевозилися", стверджують азербайджанські сліди.

Раніше російська влада повідомляла, що в Єкатеринбурзі затримували підозрюваних у причетності до вбивств у 2001-му, 2010-му та 2011 роках. У ході затримання померли вихідці з Азербайджану брати Зіяддін та Гусейн Сафарови, ще кілька людей госпіталізували.

Автор фото,azertag.az Зіяддін і Гусейн Сафарови були поховані в Агджабедінському районі на сільському цвинтарі

Що показала азербайджанська експертиза

У понеділок увечері тіла братів Сафарових були доставлені до Баку, а у вівторок їх поховали на сільському цвинтарі поряд із батьками в Агджабединському районі Азербайджану, повідомляє агентство "Азертадж".

Автор фото,АЗЕРТАДЖ Брати Зіяддін та Гусейн Сафарови (фото азербайджанського державного агентства "Азердадж")

До похорону азербайджанські судово-медичні експерти досліджували останки Сафарових і дійшли висновку, що причиною їхньої смерті стали травми.

Генпрокуратура Азербайджану заявляє, що 60-річний Гусейн Сафаров, який займався малим підприємництвом, був убитий у відділенні внутрішніх справ Єкатеринбурга.

А його 55-річного брата Зіяддіна Сафарова, який працював таксистом, убили вранці у службовій машині, вважають у прокуратурі.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної в Азербайджані, Гусейн Сафаров помер у результаті посттравматичного та постгеморагічного шоку внаслідок множинних тілесних ушкоджень, у тому числі переломів ребер, а його брат – внаслідок посттравматичного шоку через множинні тілесні ушкодження.

Голова об'єднання судово-медичної експертизи азербайджанського МОЗ Адалят Гасанов розповів журналістам, що грудна клітка Гусейна Сафарова була деформована і асиметрична, а при розтині були виявлені крововиливи в твердих і м'яких тканинах голови і зміщені переломи семи-восьми ребер.

Генеральний прокурор Азербайджану порушив кримінальну справу за статтями про умисне вбивство групою осіб з особливою жорстокістю, про застосування тортур та перевищення посадових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляє "Азертадж".

Тим часом суд у Єкатеринбурзі заарештував ще одного уродженця Азербайджану у тій самій справі, в рамках якої раніше були затримані брати Сафарови.

Бакір Сафаров став четвертим підозрюваним, якого відправили під арешт у справі про вбивства на замовлення минулих років, повідомляє ТАСС. Адвокат Сафарова сказав агентству, що його підзахисний не визнає вину в злочинах, що інкримінуються.

29 червня суд узяв під варту Аяза, Акіфа та Мазахіра Сафарових.

Що говорять у Росії

Азербайджанські джерела й раніше заявляли, що Гусейна та Зіяддіна Сафарова "жорстоко вбили" силовики під час затримання.

Проте у Слідчому комітеті Росії заявляли, що брати померли, а не були вбиті.

"За попередніми даними, один із фігурантів помер у результаті серцевої недостатності, причини смерті другої особи в даний час встановлюються. За підсумками судово-медичної експертизи буде зроблено остаточні висновки про причини смерті фігурантів", — заявила в понеділок представник СКР Світлана Петренко.

Представник Кремля Дмитро Пєсков напередодні засудив скасування російських культурних заходів в Азербайджані, а також скасування візиту азербайджанської делегації парламенту до Москви.

"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими прийнятими рішеннями, — сказав Пєсков. — Вважаємо, що все, що відбувається, пов'язане з роботою правоохоронних органів і не може, і не повинно бути приводом для подібної реакції".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що Баку надали "необхідні роз'яснення" з приводу затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі.

У вівторок російське МЗС також вимагало від Баку звільнити затриманих керівників агентства "Sputnik Азербайджан" Ігоря Картавих та Євгена Білоусова. Натомість суд у Баку помістив їх у СІЗО на 4 місяці.

У зв'язку з цим послу Азербайджану в Росії Рахману Мустафаєву "вручили вербальну ноту", повідомляється на сайті відомства.

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін також заявив протест послу "у зв'язку з останніми недружніми діями Баку, свідомими кроками азербайджанської сторони щодо демонтажу двосторонніх відносин".

При цьому в МЗС заявили, що під час затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі російські органи не перевищували повноважень.



Мар'яна Матвейчук, ВВС Україна