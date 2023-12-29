Відомому українському співаку побили машину у центрі Варшави

Український співак Юлік шокував, що його автомобіль побили просто у центрі Варшави.

До Польщі артист вирушив разом зі співаком Заліско з благодійним туром з метою збирання коштів для ЗСУ. Минулої середи відбувся перший концерт артистів для українських біженців. А сьогодні вранці Юлік на паркінгу біля помешкання побачив свою понівечену автівку.

На думку Юліка, це була навмисна провокація нашкодити власнику авто з українськими номерами, адже жодної крадіжки чи натяку на це не було.

"Перше - шок! Далі, усвідомлення, що я роблю все правильно. Всі живі, вікна заміняться. Добре, що цінні речі та костюми ми забрали із собою. Найбільше дивує той факт вандалізму - нашкодити. І так важко, кожен українець бореться за свободу своїх територій, а тут таке. Нас не злякати, їдемо далі збирати кошти для ЗСУ", - прокоментував Юлік.

Юліку побили авто у Польщі

Юліку побили авто у Польщі

Юлік викликав поліцію, зафіксувавши факт заподіяння шкоди майну та поїхав вирішувати питання зі страховою.

"Коли зранку менеджер прибіг із здивованим та злим обличчям, я зрозумів, що сталось щось недобре. Він зранку пішов продовжувати оплату за паркінг і розповів, що побачив побите авто. Жах, злість. У нас і так все за графіком щільно, а тут ще пів дня прийдеться возитись. Але ми з Юліком розуміємо, що карма є і той хто це зробив буде притягнутий до відповідальності", - резюмував Заліско.