Медики і копи приїхали на виклик та реготали, коли виявили, кого треба рятувати

У Польщі налякана жінка викликала швидку для статуї Ісуса. Це сталося після того, як у Туреччині жінка пережила нервовий зрив через сніговика, бо подумала, що то був труп.

Як повідомляє Miejski Reporter, у Варшаві служби екстреної допомоги отримали повідомлення про те, що на вулиці Мйодовій, 13 лежить непритомна людина, яка не подає ознак життя. На місце події негайно виїхали бригада швидкої допомоги та поліція.

Жінка, яка телефонувала, вказала рятувальникам на фігуру, що лежала на лавці поруч із тротуаром у добре освітленому місці, неподалік від жвавої дороги. На перший погляд, ситуація мала серйозний вигляд. Проте, підійшовши ближче, медики зрозуміли, що допомога тут не потрібна.



Скульптура "Безхатній Ісус" у Варшаві / Фото: Miejski Reporter

"Чоловік" на лавці був не ким іншим, як скульптурою "Безхатній Ісус" авторства канадського скульптора Тімоті Шмальца.

Цей витвір мистецтва, покликаний привернути увагу до проблеми безхатьків, зображує Ісуса в образі людини, яка спить на лавці. Обличчя та руки приховані під ковдрою, видно лише босі ноги зі слідами від цвяхів розп’яття — саме це ідентифікує фігуру як Ісуса.



Скульптура "Безхатній Ісус" у Варшаві / Фото: Miejski Reporter

Водійка, яка помітила "непритомного", зізналася, що не побачила жодних ознак дихання. Вона діяла за покликом совісті, викликавши швидку допомогу, оскільки вважала, що стала свідком нещасного випадку. Рятувальники подякували їй за уважність, але порадили надалі бути більш обачною, адже місце було добре освітлене, і можна було звернутися до перехожих за допомогою.

Подібні випадки — не рідкість, адже скульптура має дуже реалістичний вигляд.

"Безхатній Ісус" був встановлений перед варшавським костелом Преображення Господнього у червні 2021 року за ініціативи Асоціації польських кавалерів Мальти. Мета скульптури — нагадати суспільству про тих, хто опинився в кризовій ситуації.

Хоча рятувальники і посміялися з курйозної ситуації, вони підкреслили важливість пильності та готовності допомогти у будь-якій ситуації.