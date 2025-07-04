Диявол носить Прада 2. Хто грає, який сюжет і коли реліз

У 2006 році світ побачив один із найвідоміших фільмів XXI століття - "Диявол носить Прада".

Стрічка, знята за романом Лорен Вайсбергер, розповідає про демонічну редакторку глянцю, яку зіграла Меріл Стріп. Її героїня висуває безглузді вимоги до асистенток - у виконанні Енн Гетевей та Емілі Блант.

Фільм привернув увагу до індустрії моди й став культовим. Прототипом героїні Стріп вважали багаторічну редакторку американського Vogue Анну Вінтур. За сюжетом стрічки нещодавно навіть створили мюзикл.

І тепер ми нарешті отримаємо продовження.

Хто грає у сіквелі

Міранду Прістлі знову зіграє голлівудська зірка Меріл Стріп. Це буде перший фільм акторки з часів "Не дивись вгору" 2021 року.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Стенлі Туччі знову зірає Найджела

Енн Гетевей повертається до ролі Андреа Сакс, а Емілі Блант знову зіграє її колегу асистентку Емілі, яка, можливо, нарешті відмовиться від своєї дієти.

Права рука Міранди Найджел, якого знову грає Стенлі Туччі й якому, безперечно, належить підвищення за токсичність його роботи. Серед нових зірок у фільмі знімуться британський актор Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди. Сподіваємося, він знає, як пишеться "Габбана".

У фільм не повернеться хлопець Андреа, Нейт, якого зіграла зірка серіалу "Красені" Едріан Греньє.

Який сюжет

Письмениця Лорен Вайсбергер у 2013 році випустила продовження роману, яке мало назву "Помста носить права", але поки неясно, наскільки сіквел буде слідувати його фабулі.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Блант, Стріп та Гетевей на церемонії вручення премії SAG минулого року, акторки промовили кілька пам'ятних фраз із фільму

У другій книзі Енді виповнюється 30 років, вона збирається виходити заміж і вже стала успішною редакторкою журналу, тісно співпрацюючи зі своєю колишньою зіркою "Подіуму" Емілі. Але Міранда знову з'являється в її житті.

Ходять чутки, що книга ляже в основу сіквела, але за даними голлівудського видання Variety, у ньому також будуть нові сюжетні лінії.

Міранда долатиме занепад традиційного журнального видавництва.

Їй доведеться підлещуватися до ексасистентки Емілі, яка тепер стала впливовою керівницею люксового бренду.

У реальному житті сама Вайсбергер деякий час працювала у Vogue асистенткою Анни Вінтур, яка минулого тижня оголосила, що йде з посади головного редактора журналу після 37 років роботи.

Хто сценарист і режисер

До зйомок продовження фільму повертаються не лише його зірки, але й творча команда.

Серед них режисер Девід Франкель, який також зняв "Марлі та я", "Спрінгс Хоуп" та "Супутню красу", продюсерка Венді Файнерман та сценаристка Алін Брош МакКенна.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Авторка сценарію оригінального фільму Алін Брош МакКенна напише новий сценарій, режисером знову буде Девід Франкель

З 2006 року МакКенна також написала сценарії до фільмів "Круелла", "Ранкова слава", "27 суконь" та "Я не знаю, як вона це робить".

Зрозуміло, що зірки та творча команда мають теплі спогади про фільм, і Стріп, Гетевей та Блант на церемонії вручення премії SAG минулого року зіграли коротку сценку в ролі своїх улюблених персонажів.

Акторів часто запитують, чим їхні персонажі могли б займатися сьогодні.

У 2022 році Гетевей розмірковувала: "Я думаю, що Андреа пише для чудового французького жіночого журналу. Я думаю, що вона штатна авторка і вільно розмовляє французькою. Не думаю, що вона вийшла заміж, але, можливо, у неї є діти. Я думаю, що вона чудова".

Коли вийде фільм

Автор фото,Shutterstock Підпис до фото,Чи є причина, чому нашого сіквела досі немає? Вони що, померли?

Премʼєра фільму "Диявол носить Прада 2" запланована на 1 травня 2026 року.

І це більш ніж вчасно, адже це вихідні перед однією з найважливіших подій у світі моди - Met Gala, яка завжди відбувається в перший понеділок травня.

Тизер фільму поки нічого не видає – славетні червоні туфлі на шпильках з рекламного постера першого фільму доречно поєднані з другою парою схожого взуття.

Стильний візуальний образ супроводжує лише фраза "Зараз у виробництві". Повний трейлер має вийти згодом.

Але і це вже грандіозна новина.

Автор: Стівен Макінтош,BBC