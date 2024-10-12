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ТОП фільмів і мультфільмів до Хелловіну щоб відзначити свято 31 жовтня

12.10.2024, 15:04:58 117 0 Помилка?Помилка в тексті?
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ТОП фільмів і мультфільмів до Хелловіну щоб відзначити свято 31 жовтня

Хелловін — свято, яке з кожним роком стає все популярнішим в Україні. Цей день відзначається 31 жовтня і асоціюється з містичними перевтіленнями, жахами та розвагами. У 2024 році свято випадає на четвер, і це чудовий привід для українців приєднатися до традицій, які давно захопили Америку та інші країни світу.

Від фільмів і мультфільмів, які наповнені духом Хелловіну, до костюмованих вечірок — усе це допомагає зануритися в атмосферу містики та веселощів.

ТОП-10 фільмів про Хелловін у США

  1. Гелловін (Halloween) – 1978
    Класичний фільм жахів, де серійний вбивця Майкл Маєрс повертається до свого рідного міста, щоб тероризувати підлітків у ніч Хелловіну. Його поява створила канонічного персонажа, який і досі лякає глядачів.

  2. Фокус-покус (Hocus Pocus) – 1993
    Комедійний фільм про трьох відьом, які воскресають у сучасному світі під час свята Хелловін і намагаються отримати вічне життя, викрадаючи душі дітей. Чарівний та смішний сімейний фільм.

  3. Ворон (The Crow) – 1994
    Темна фентезі-драма про чоловіка, який повертається з мертвих у ніч на Хелловін, щоб помститися тим, хто вбив його та його наречену. Сумний, але глибокий фільм з містичним підтекстом.

  4. Відьми з Сугаррамурді (Witching & Bitching) – 2013
    Чорна комедія про групу злочинців, які ховаються в маленькому іспанському містечку, де вони стикаються з справжніми відьмами, що святкують Хелловін.

  5. Гелловін 2 (Halloween II) – 1981
    Продовження оригінального "Гелловіну", де Майкл Маєрс продовжує тероризувати місто в ту ж ніч, націлюючись на Лорі Строуд у лікарні.

  6. Будинок із примарами (The Haunted Mansion) – 2003
    Комедійний фільм за мотивами атракціону Disney про агента з нерухомості, який потрапляє у будинок з привидами під час Хелловіну.

  7. Відьми (The Witches) – 1990
    Фентезі з елементами жахів, де хлопчик стикається з групою злих відьом, які ненавидять дітей і планують перетворити їх на мишей.

  8. Трикутник (Triangle) – 2009
    Психологічний трилер про групу друзів, які потрапляють на корабель-привид під час вітрильної подорожі. Події розгортаються у моторошній петлі часу.

  9. Дім з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls) – 2018
    Фентезі-пригоди про хлопчика, який приїжджає до свого дядька, чаклуна, в дім, де постійно тікає таємничий годинник, що може знищити світ.

  10. Той, що виганяє диявола (The Exorcist) – 1973
    Один з найстрашніших фільмів усіх часів, в якому священик намагається вигнати демона з тіла дівчинки, що трапилося в атмосферу напередодні Хелловіну.

ТОП-10 мультфільмів про Хелловін у США

  1. Жах перед Різдвом (The Nightmare Before Christmas) – 1993
    Культовий анімаційний фільм Тіма Бертона про короля Хелловіну Джека Скелінгтона, який вирішує взяти на себе роль Санти Клауса, але все йде не за планом.

  2. Корпорація монстрів: Студія страху (Monsters, Inc.) – 2001
    Анімаційний фільм про корпорацію, де монстри отримують енергію від дитячих криків, але одного разу вони зустрічають безстрашну дівчинку.

  3. Каспер (Casper) – 1995
    Мультфільм про дружнього привида Каспера, який хоче знайти собі друзів серед людей, але стикається зі своєю лякливою родиною.

  4. Готель Трансільванія (Hotel Transylvania) – 2012
    Комедія про графа Дракулу, який відкрив готель для монстрів, але його плани порушує юнак, що закохався в його дочку.

  5. Страшилки на ніч (Scary Godmother: Halloween Spooktacular) – 2003
    Історія про маленьку дівчинку, яку на Хелловін викрадає добра фея і знайомить з веселими і добрими монстрами.

  6. Мертва наречена (Corpse Bride) – 2005
    Ще один шедевр Тіма Бертона про молодого чоловіка, який випадково освідчився мертвій нареченій і був затягнутий у світ мертвих.

  7. Монстри проти прибульців (Monsters vs. Aliens) – 2009
    Комедійний мультфільм, де група монстрів повинна захистити планету від інопланетного вторгнення.

  8. Кароліна в Країні Кошмарів (Coraline) – 2009
    Моторошний мультфільм про дівчинку, яка відкриває двері в інший світ, де її сім'я виглядає майже ідеальною, але все не так, як здається.

  9. Будинок-монстр (Monster House) – 2006
    Історія про трьох друзів, які намагаються розгадати таємницю живого будинку, що поглинає людей, які до нього підходять.

  10. Френкенвіні (Frankenweenie) – 2012
    Анімація про хлопчика, який повертає до життя свого улюбленого пса, створивши живу істоту у стилі Франкенштейна.


Ці фільми й мультфільми допоможуть створити атмосферу Хелловіну, наповнену страхом, загадковістю та веселощами.

Хелловін — це свято, яке об'єднує покоління, дарує можливість поринути в атмосферу фантазії та трохи страху. У 2024 році, коли Хелловін припадає на четвер, 31 жовтня, українці мають чудовий шанс зануритися в це таємниче та захоплююче дійство. Незалежно від того, чи ви обираєте перегляд культових фільмів або мультфільмів, чи плануєте костюмовану вечірку, цей день стане яскравим моментом осені, який надовго залишиться у пам'яті.
Тэги: фільми, кіно, Хелловін, свято

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