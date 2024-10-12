ТОП фільмів і мультфільмів до Хелловіну щоб відзначити свято 31 жовтня

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Октябрь 12 » 15:04:58
Гелловін (Halloween) – 1978
Класичний фільм жахів, де серійний вбивця Майкл Маєрс повертається до свого рідного міста, щоб тероризувати підлітків у ніч Хелловіну. Його поява створила канонічного персонажа, який і досі лякає глядачів.
Фокус-покус (Hocus Pocus) – 1993
Комедійний фільм про трьох відьом, які воскресають у сучасному світі під час свята Хелловін і намагаються отримати вічне життя, викрадаючи душі дітей. Чарівний та смішний сімейний фільм.
Ворон (The Crow) – 1994
Темна фентезі-драма про чоловіка, який повертається з мертвих у ніч на Хелловін, щоб помститися тим, хто вбив його та його наречену. Сумний, але глибокий фільм з містичним підтекстом.
Відьми з Сугаррамурді (Witching & Bitching) – 2013
Чорна комедія про групу злочинців, які ховаються в маленькому іспанському містечку, де вони стикаються з справжніми відьмами, що святкують Хелловін.
Гелловін 2 (Halloween II) – 1981
Продовження оригінального "Гелловіну", де Майкл Маєрс продовжує тероризувати місто в ту ж ніч, націлюючись на Лорі Строуд у лікарні.
Будинок із примарами (The Haunted Mansion) – 2003
Комедійний фільм за мотивами атракціону Disney про агента з нерухомості, який потрапляє у будинок з привидами під час Хелловіну.
Відьми (The Witches) – 1990
Фентезі з елементами жахів, де хлопчик стикається з групою злих відьом, які ненавидять дітей і планують перетворити їх на мишей.
Трикутник (Triangle) – 2009
Психологічний трилер про групу друзів, які потрапляють на корабель-привид під час вітрильної подорожі. Події розгортаються у моторошній петлі часу.
Дім з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls) – 2018
Фентезі-пригоди про хлопчика, який приїжджає до свого дядька, чаклуна, в дім, де постійно тікає таємничий годинник, що може знищити світ.
Той, що виганяє диявола (The Exorcist) – 1973
Один з найстрашніших фільмів усіх часів, в якому священик намагається вигнати демона з тіла дівчинки, що трапилося в атмосферу напередодні Хелловіну.
Жах перед Різдвом (The Nightmare Before Christmas) – 1993
Культовий анімаційний фільм Тіма Бертона про короля Хелловіну Джека Скелінгтона, який вирішує взяти на себе роль Санти Клауса, але все йде не за планом.
Корпорація монстрів: Студія страху (Monsters, Inc.) – 2001
Анімаційний фільм про корпорацію, де монстри отримують енергію від дитячих криків, але одного разу вони зустрічають безстрашну дівчинку.
Каспер (Casper) – 1995
Мультфільм про дружнього привида Каспера, який хоче знайти собі друзів серед людей, але стикається зі своєю лякливою родиною.
Готель Трансільванія (Hotel Transylvania) – 2012
Комедія про графа Дракулу, який відкрив готель для монстрів, але його плани порушує юнак, що закохався в його дочку.
Страшилки на ніч (Scary Godmother: Halloween Spooktacular) – 2003
Історія про маленьку дівчинку, яку на Хелловін викрадає добра фея і знайомить з веселими і добрими монстрами.
Мертва наречена (Corpse Bride) – 2005
Ще один шедевр Тіма Бертона про молодого чоловіка, який випадково освідчився мертвій нареченій і був затягнутий у світ мертвих.
Монстри проти прибульців (Monsters vs. Aliens) – 2009
Комедійний мультфільм, де група монстрів повинна захистити планету від інопланетного вторгнення.
Кароліна в Країні Кошмарів (Coraline) – 2009
Моторошний мультфільм про дівчинку, яка відкриває двері в інший світ, де її сім'я виглядає майже ідеальною, але все не так, як здається.
Будинок-монстр (Monster House) – 2006
Історія про трьох друзів, які намагаються розгадати таємницю живого будинку, що поглинає людей, які до нього підходять.
Френкенвіні (Frankenweenie) – 2012
Анімація про хлопчика, який повертає до життя свого улюбленого пса, створивши живу істоту у стилі Франкенштейна.
Хелловін — це свято, яке об'єднує покоління, дарує можливість поринути в атмосферу фантазії та трохи страху. У 2024 році, коли Хелловін припадає на четвер, 31 жовтня, українці мають чудовий шанс зануритися в це таємниче та захоплююче дійство. Незалежно від того, чи ви обираєте перегляд культових фільмів або мультфільмів, чи плануєте костюмовану вечірку, цей день стане яскравим моментом осені, який надовго залишиться у пам'яті.
Ці фільми й мультфільми допоможуть створити атмосферу Хелловіну, наповнену страхом, загадковістю та веселощами.