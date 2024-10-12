ТОП фільмів і мультфільмів до Хелловіну щоб відзначити свято 31 жовтня

Гелловін (Halloween) – 1978

Класичний фільм жахів, де серійний вбивця Майкл Маєрс повертається до свого рідного міста, щоб тероризувати підлітків у ніч Хелловіну. Його поява створила канонічного персонажа, який і досі лякає глядачів.

Фокус-покус (Hocus Pocus) – 1993

Комедійний фільм про трьох відьом, які воскресають у сучасному світі під час свята Хелловін і намагаються отримати вічне життя, викрадаючи душі дітей. Чарівний та смішний сімейний фільм.

Ворон (The Crow) – 1994

Темна фентезі-драма про чоловіка, який повертається з мертвих у ніч на Хелловін, щоб помститися тим, хто вбив його та його наречену. Сумний, але глибокий фільм з містичним підтекстом.

Відьми з Сугаррамурді (Witching & Bitching) – 2013

Чорна комедія про групу злочинців, які ховаються в маленькому іспанському містечку, де вони стикаються з справжніми відьмами, що святкують Хелловін.

Гелловін 2 (Halloween II) – 1981

Продовження оригінального "Гелловіну", де Майкл Маєрс продовжує тероризувати місто в ту ж ніч, націлюючись на Лорі Строуд у лікарні.

Будинок із примарами (The Haunted Mansion) – 2003

Комедійний фільм за мотивами атракціону Disney про агента з нерухомості, який потрапляє у будинок з привидами під час Хелловіну.

Відьми (The Witches) – 1990

Фентезі з елементами жахів, де хлопчик стикається з групою злих відьом, які ненавидять дітей і планують перетворити їх на мишей.

Трикутник (Triangle) – 2009

Психологічний трилер про групу друзів, які потрапляють на корабель-привид під час вітрильної подорожі. Події розгортаються у моторошній петлі часу.

Дім з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls) – 2018

Фентезі-пригоди про хлопчика, який приїжджає до свого дядька, чаклуна, в дім, де постійно тікає таємничий годинник, що може знищити світ.