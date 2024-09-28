11 найкращих серіалів жовтня: драма «Джоан», комедія «Франшиза» і рімейк «Офіс»

Жовтень дарує справжній калейдоскоп нових серіалів, від яких важко відірватися. Вибір багатий на всі смаки: від інтригуючих драм до захоплюючих комедій та яскравих пригодницьких історій. Цього місяця екрани заполонять як масштабні прем'єри, так і довгоочікувані повернення улюблених шоу.



Від пристрастей та інтриг у британській екранізації роману Джиллі Купер "Суперники" до гостросюжетної політики нового сезону "Дипломата" — ось одинадцять серіалів, які варто побачити цього жовтня.

"Джоан" (Joan)

Автор фото,Snowed-In Productions Кадр із серіалу "Джоан"

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер зіграє Джоан Ганнінгтон - відому викрадачку коштовностей у Британії 1980-х.

Біографічна кримінальна драма заснована на мемуарах самої Джоан Ганнінгтон.

Після розлучення з чоловіком вона змушена була самотужки піклуватися про доньку. Щоб заробити й забезпечити майбутнє собі та дитині, Джоан почала красти коштовності й швидко стала вправною шахрайкою.

Ковтати діаманти - було її фірмовим прийомом.

Джоан майстерно змінювала зовнішність і довгий час була невловимою для поліції.

Серіал сповнений кольорів, моди та атмосфери 1980-х.

Прем'єра запланована на 2 жовтня

"Франшиза" (The Franchise)

Автор фото,Sky Кадр із серіалу "Франшиза"

Комедія розповість про знімальну групу голлівудського блокбастера про супергероїв.

Персонажі та пов'язані з ними історії вже добряче всім набридли. І ніхто по-справжньому не вірить у майбутній успіх стрічки.

Актори постійно вередують. Проблем додають керівники студії, які починають втручатися у знімальний процес.

На знімальному майданчику панує справжній хаос, а творці фільму щодня думають, що замість фабрики зірок потрапили до пекла.

Прем'єра запланована на 6 жовтня

"Машина" (La Máquina)

Автор фото,La Corriente del Golfo/ Carlos Somonte Кадр із серіалу "Машина"

Спортивна драма, в якій знялися Гаель Гарсія Берналь і Дієго Луна.

Стрічка розповість про немолодого боксера (Гарсіа Берналь) і його менеджера (Луна), який вирішує підписати старого друга на гучний прощальний бій, але на його шляху може стати злочинний світ.

Акторський дует Гарсіа Берналя і Луни багато в чому іконічний. 2001 року ці двоє зіграли в культовому фільмі Альфонсо Куарона "І твою маму теж". Трагікомічне роуд-муві про двох підлітків та їхню подорож у компанії дорослої жінки (Марібель Верду) принесло акторам славу не лише на батьківщині, а й у всьому світі.

"Машина" стане першим іспаномовним серіалом від Hulu.

Прем'єра відбудеться на стримінгу 9 жовтня

"Дорогенька" (Sweetpea)

Автор фото,Starz Кадр із серіалу "Дорогенька"

Акторка Елла Пернелл вже опинялася в лісі після авіакатастрофи у серіалі "Шершні" та вижила в постапокаліптичному світі у "Фолауті", але в цій чорній комедії вона бере долю у свої руки.

Пурнелл зіграла головну героїню Ріаннон - заучку, над якою знущалися в школі, недооцінюють на роботі, а друзі вважають сірою мишею.

Ріаннон втомилася від такого ставлення, стала серійною вбивцею і вже склала перелік потенційних жертв.

Серіал заснований на серії романів Сі Джей Скуза. Заголовок першої книги задає тон і говорить сам за себе: "Остання людина, яка називала мене дорогенькою, зрештою померла".

Прем'єра відбудеться 10 жовтня

"Усі збіги невипадкові" (Disclaimer)

Автор фото,Apple TV Кадр із серіалу "Усі збіги невипадкові"

Стримінговий сервіс Apple TV+ представить мінісеріал від оскароносного Альфонсо Куарона - творця фільмів "Дитя людське", "Гравітація" і "Рома".

У центрі сюжету - відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка займається гучними розслідуваннями.

Переїхавши в новий будинок, Кетрін знаходить у спальні рукопис книги, написаної покійною дружиною колишнього власника.

Вона починає читати і розуміє, що головна героїня - вона сама, а описувані події - те, що вона так ретельно намагалася залишити назавжди в минулому.

Сюжет серіалу заснований на однойменному романі письменниці Рені Найт.

Прем'єра відбудеться 11 жовтня

"Терапія" (Shrinking)

Автор фото,Apple TV Кадр із серіалу "Терапія"

Apple TV+ продовжив комедійно-драматичний серіал "Терапія" на другий сезон.

Серіал розповідає історію психіатра Джиммі (Джейсон Сігел), який не впорався з депресією після смерті дружини.

Через це він змінив підхід до роботи і почав говорити людям не те, що сказав би досвідчений психотерапевт, а те, що він думає.

Це призвело до того, що одна з його пацієнток (Гайді Гарднер) зіштовхнула свого чоловіка зі скелі, і тепер він змушений відвідувати її у в'язниці.

Неймовірний Гаррісон Форд втілив образ Пола Роудса, одного з колег Джиммі.

Пол дізнається, що має хворобу Паркінсона, і не готовий до проблем, створених Джиммі. Тому починається протистояння двох фахівців.

У ролі автора та виконавчого продюсера виступають сам Сігел разом зі співавторами "Теда Лассо" Біллом Лоуренсом і Бреттом Голдстайном.

Прем'єра відбудеться 16 жовтня на Apple TV+

"Суперники" (Rivals)

Автор фото,Robert Viglasky Кадр із серіалу "Суперники"

Джиллі Купер продовжує писати свої популярні романи, випустивши останній у 86 років.

Серіал "Суперники" заснований на її книзі 1988 року і сповнений її фірмової суміші сексу, грошей і махінацій, з натяками на мильні опери епохи "Династії" та "Далласу".

Девід Теннант зіграв лорда Тоні Беддінгема, директора незалежної телекомпанії Corinium Television, а Алекс Гасселл - його сусіда й суперника, хижого політика й затятого ловеласа Торі Руперта Кемпбелла-Блека.

Що довше триває їхній конфлікт, то небезпечнішим він стає, і незабаром суперники втягують у протистояння своїх дружин, коханок, колег і друзів

Ейдан Тернер виконав роль Деклана О'Хару, телеведучого, який шкодує про співпрацю з Corinium Television, а Денні Даєр - Фредді Джонса, мільйонера, який не вписується в коло аристократів.

У трейлері можна побачити багато шампанського і Тернера з вусами в стилі ретро.

"У нашому шоу так багато сексу, що довелося запросити двох тренерів з інтимного життя", - заявив Тернер.

Прем'єра відбудеться 18 жовтня

"Офіс" (The Office)

Автор фото,John Platt Кадр із серіалу "Офіс"

Рікі Жервез і Стівен Мерчант створили 2001 року культовий британський комедійний серіал "Офіс", який був адаптований у багатьох країнах. Але жодного разу в ньому не було жінки-начальника.

В австралійській версії новим Девідом Брентом (персонаж оригінального серіалу) і Майклом Скоттом (персонаж американського рімейку) стане Ханна Говард. Її зіграла гумористка Фелісіті Ворд - це буде перша жінка-керівниця офісу в історії адаптацій серіалу.

Дія рімейку розгорнеться в пакувальній компанії у постковідний період.

За сюжетом Говард отримує від головного офісу звістку, що її філія закривається, а працівникам доведеться працювати вдома. Щоб зберегти офіс, вона починає давати обіцянки, які не може виконати, занурюючись в управлінський хаос.

Прем'єра "Офісу" відбудеться 18 жовтня на Amazon Prime

"Істерія!" (Hysteria!)

Автор фото,Peacock Кадр із серіалу "Істерія!"

Дія цієї приуроченої до Гелловіну сатиричної стрічки розгортається наприкінці 1980-х років, у часи, коли батьки хвилювалися, що їхні діти-готи потрапили під вплив диявола.

Джулі Боуен ("Американська сімейка") та Анна Кемп ("Ідеальний голос") мешкають у маленькому містечку, де таємничим чином зникає квотербек місцевої університетської команди.

Місцевий рок-гурт розуміє, що може отримати з цієї історії вигоду, і починає плодити навколо себе чутки, які призводять до справжнього полювання на відьом.

У стрічці також знявся Брюс Кемпбелл з франшизи "Зловісні мерці", і його присутності достатньо, щоб натякнути на диявольську активність.

Чи є вплив сатани реальним, чи героїня Боуен просто параноїкує, коли бачить його обличчя у склі мікрохвильовки, а томатний соус при цьому всередині вибухає?

Прем'єра "Істерії!" запланована 18 жовтня на каналі Peacock

"До" (Before)

Автор фото,Apple TV Кадр із серіалу "До"

Ми знаємо, що Біллі Крістал може зіграти психотерапевта в комедії. Він був лікарем, який допоміг мафіозі Роберту Де Ніро впоратися з тривогами у фільмах "Аналізуй це" (1999) і "Аналізуй те" (2002).

Але цього разу він грає серйозну роль у психологічному трилері, який набуває надприродного оберту.

Біллі перевтілився в дитячого психолога Ілаю, який намагається впоратися із втратою дружини і одночасно проводить складні сесії з юним, але дуже проблемним пацієнтом (Джейкобі Джуп), який, як виявилося, таємничим чином пов'язаний із минулим самого Ілаї.

Apple TV+ не розкриває подробиць, але, можливо, імені Крістала достатньо, щоб викликати інтерес.

Авторську групу серіалу очолила Сара Торп ("Мисливець за головами"), а в режисерському кріслі розташувався оскароносний Баррі Левінсон ("Людина дощу").

Прем'єра запланована на 25 жовтня на Apple TV+

"Дипломат" (The Diplomat)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Дипломат"

Політична драма з Кері Рассел у головній ролі повертається з другим сезоном.

Серіал, створений Деборою Кан, розповідає про пригоди американської дипломатки Кейт Вайлер, яка опинилася втягнутою в міжнародні конфлікти та політичні інтриги в Лондоні.

Крім політики, в "Дипломаті" є романтична лінія. Навіть дві - шлюб Вайлер з колишнім послом, який то розпадається, то склеюється, і нові стосунки американки з британським міністром закордонних справ.

Еллісон Дженні зіграла у новому сезоні віцепрезидентку США, яка прибуває до Лондона, стурбована тим, що Кейт претендує на її посаду.

Кейт дізнається, що за атакою на британський авіаносець стоїть сам британський прем'єр, і намагається розібратися з цією інформацією, одночасно прагнучи зберегти свій непростий шлюб.

Серіал продовжує досліджувати залаштункові маневри між США й Британією, вміло поєднуючи політику та мелодраму.

Прем'єра відбудеться 31 жовтня на Netflix

Автор: Керін Джеймс, BBC Сulture