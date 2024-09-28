11 найкращих серіалів жовтня: драма «Джоан», комедія «Франшиза» і рімейк «Офіс»

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Сентябрь 28 » 20:16:04
Жовтень дарує справжній калейдоскоп нових серіалів, від яких важко відірватися. Вибір багатий на всі смаки: від інтригуючих драм до захоплюючих комедій та яскравих пригодницьких історій. Цього місяця екрани заполонять як масштабні прем'єри, так і довгоочікувані повернення улюблених шоу.
Від пристрастей та інтриг у британській екранізації роману Джиллі Купер "Суперники" до гостросюжетної політики нового сезону "Дипломата" — ось одинадцять серіалів, які варто побачити цього жовтня.
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер зіграє Джоан Ганнінгтон - відому викрадачку коштовностей у Британії 1980-х.
Біографічна кримінальна драма заснована на мемуарах самої Джоан Ганнінгтон.
Після розлучення з чоловіком вона змушена була самотужки піклуватися про доньку. Щоб заробити й забезпечити майбутнє собі та дитині, Джоан почала красти коштовності й швидко стала вправною шахрайкою.
Ковтати діаманти - було її фірмовим прийомом.
Джоан майстерно змінювала зовнішність і довгий час була невловимою для поліції.
Серіал сповнений кольорів, моди та атмосфери 1980-х.
Прем'єра запланована на 2 жовтня
Комедія розповість про знімальну групу голлівудського блокбастера про супергероїв.
Персонажі та пов'язані з ними історії вже добряче всім набридли. І ніхто по-справжньому не вірить у майбутній успіх стрічки.
Актори постійно вередують. Проблем додають керівники студії, які починають втручатися у знімальний процес.
На знімальному майданчику панує справжній хаос, а творці фільму щодня думають, що замість фабрики зірок потрапили до пекла.
Прем'єра запланована на 6 жовтня
Спортивна драма, в якій знялися Гаель Гарсія Берналь і Дієго Луна.
Стрічка розповість про немолодого боксера (Гарсіа Берналь) і його менеджера (Луна), який вирішує підписати старого друга на гучний прощальний бій, але на його шляху може стати злочинний світ.
Акторський дует Гарсіа Берналя і Луни багато в чому іконічний. 2001 року ці двоє зіграли в культовому фільмі Альфонсо Куарона "І твою маму теж". Трагікомічне роуд-муві про двох підлітків та їхню подорож у компанії дорослої жінки (Марібель Верду) принесло акторам славу не лише на батьківщині, а й у всьому світі.
"Машина" стане першим іспаномовним серіалом від Hulu.
Прем'єра відбудеться на стримінгу 9 жовтня
Акторка Елла Пернелл вже опинялася в лісі після авіакатастрофи у серіалі "Шершні" та вижила в постапокаліптичному світі у "Фолауті", але в цій чорній комедії вона бере долю у свої руки.
Пурнелл зіграла головну героїню Ріаннон - заучку, над якою знущалися в школі, недооцінюють на роботі, а друзі вважають сірою мишею.
Ріаннон втомилася від такого ставлення, стала серійною вбивцею і вже склала перелік потенційних жертв.
Серіал заснований на серії романів Сі Джей Скуза. Заголовок першої книги задає тон і говорить сам за себе: "Остання людина, яка називала мене дорогенькою, зрештою померла".
Прем'єра відбудеться 10 жовтня
Стримінговий сервіс Apple TV+ представить мінісеріал від оскароносного Альфонсо Куарона - творця фільмів "Дитя людське", "Гравітація" і "Рома".
У центрі сюжету - відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка займається гучними розслідуваннями.
Переїхавши в новий будинок, Кетрін знаходить у спальні рукопис книги, написаної покійною дружиною колишнього власника.
Вона починає читати і розуміє, що головна героїня - вона сама, а описувані події - те, що вона так ретельно намагалася залишити назавжди в минулому.
Сюжет серіалу заснований на однойменному романі письменниці Рені Найт.
Прем'єра відбудеться 11 жовтня
Apple TV+ продовжив комедійно-драматичний серіал "Терапія" на другий сезон.
Серіал розповідає історію психіатра Джиммі (Джейсон Сігел), який не впорався з депресією після смерті дружини.
Через це він змінив підхід до роботи і почав говорити людям не те, що сказав би досвідчений психотерапевт, а те, що він думає.
Це призвело до того, що одна з його пацієнток (Гайді Гарднер) зіштовхнула свого чоловіка зі скелі, і тепер він змушений відвідувати її у в'язниці.
Неймовірний Гаррісон Форд втілив образ Пола Роудса, одного з колег Джиммі.
Пол дізнається, що має хворобу Паркінсона, і не готовий до проблем, створених Джиммі. Тому починається протистояння двох фахівців.
У ролі автора та виконавчого продюсера виступають сам Сігел разом зі співавторами "Теда Лассо" Біллом Лоуренсом і Бреттом Голдстайном.
Прем'єра відбудеться 16 жовтня на Apple TV+
Джиллі Купер продовжує писати свої популярні романи, випустивши останній у 86 років.
Серіал "Суперники" заснований на її книзі 1988 року і сповнений її фірмової суміші сексу, грошей і махінацій, з натяками на мильні опери епохи "Династії" та "Далласу".
Девід Теннант зіграв лорда Тоні Беддінгема, директора незалежної телекомпанії Corinium Television, а Алекс Гасселл - його сусіда й суперника, хижого політика й затятого ловеласа Торі Руперта Кемпбелла-Блека.
Що довше триває їхній конфлікт, то небезпечнішим він стає, і незабаром суперники втягують у протистояння своїх дружин, коханок, колег і друзів
Ейдан Тернер виконав роль Деклана О'Хару, телеведучого, який шкодує про співпрацю з Corinium Television, а Денні Даєр - Фредді Джонса, мільйонера, який не вписується в коло аристократів.
У трейлері можна побачити багато шампанського і Тернера з вусами в стилі ретро.
"У нашому шоу так багато сексу, що довелося запросити двох тренерів з інтимного життя", - заявив Тернер.
Прем'єра відбудеться 18 жовтня
Рікі Жервез і Стівен Мерчант створили 2001 року культовий британський комедійний серіал "Офіс", який був адаптований у багатьох країнах. Але жодного разу в ньому не було жінки-начальника.
В австралійській версії новим Девідом Брентом (персонаж оригінального серіалу) і Майклом Скоттом (персонаж американського рімейку) стане Ханна Говард. Її зіграла гумористка Фелісіті Ворд - це буде перша жінка-керівниця офісу в історії адаптацій серіалу.
Дія рімейку розгорнеться в пакувальній компанії у постковідний період.
За сюжетом Говард отримує від головного офісу звістку, що її філія закривається, а працівникам доведеться працювати вдома. Щоб зберегти офіс, вона починає давати обіцянки, які не може виконати, занурюючись в управлінський хаос.
Прем'єра "Офісу" відбудеться 18 жовтня на Amazon Prime
Дія цієї приуроченої до Гелловіну сатиричної стрічки розгортається наприкінці 1980-х років, у часи, коли батьки хвилювалися, що їхні діти-готи потрапили під вплив диявола.
Джулі Боуен ("Американська сімейка") та Анна Кемп ("Ідеальний голос") мешкають у маленькому містечку, де таємничим чином зникає квотербек місцевої університетської команди.
Місцевий рок-гурт розуміє, що може отримати з цієї історії вигоду, і починає плодити навколо себе чутки, які призводять до справжнього полювання на відьом.
У стрічці також знявся Брюс Кемпбелл з франшизи "Зловісні мерці", і його присутності достатньо, щоб натякнути на диявольську активність.
Чи є вплив сатани реальним, чи героїня Боуен просто параноїкує, коли бачить його обличчя у склі мікрохвильовки, а томатний соус при цьому всередині вибухає?
Прем'єра "Істерії!" запланована 18 жовтня на каналі Peacock
Ми знаємо, що Біллі Крістал може зіграти психотерапевта в комедії. Він був лікарем, який допоміг мафіозі Роберту Де Ніро впоратися з тривогами у фільмах "Аналізуй це" (1999) і "Аналізуй те" (2002).
Але цього разу він грає серйозну роль у психологічному трилері, який набуває надприродного оберту.
Біллі перевтілився в дитячого психолога Ілаю, який намагається впоратися із втратою дружини і одночасно проводить складні сесії з юним, але дуже проблемним пацієнтом (Джейкобі Джуп), який, як виявилося, таємничим чином пов'язаний із минулим самого Ілаї.
Apple TV+ не розкриває подробиць, але, можливо, імені Крістала достатньо, щоб викликати інтерес.
Авторську групу серіалу очолила Сара Торп ("Мисливець за головами"), а в режисерському кріслі розташувався оскароносний Баррі Левінсон ("Людина дощу").
Прем'єра запланована на 25 жовтня на Apple TV+
Політична драма з Кері Рассел у головній ролі повертається з другим сезоном.
Серіал, створений Деборою Кан, розповідає про пригоди американської дипломатки Кейт Вайлер, яка опинилася втягнутою в міжнародні конфлікти та політичні інтриги в Лондоні.
Крім політики, в "Дипломаті" є романтична лінія. Навіть дві - шлюб Вайлер з колишнім послом, який то розпадається, то склеюється, і нові стосунки американки з британським міністром закордонних справ.
Еллісон Дженні зіграла у новому сезоні віцепрезидентку США, яка прибуває до Лондона, стурбована тим, що Кейт претендує на її посаду.
Кейт дізнається, що за атакою на британський авіаносець стоїть сам британський прем'єр, і намагається розібратися з цією інформацією, одночасно прагнучи зберегти свій непростий шлюб.
Серіал продовжує досліджувати залаштункові маневри між США й Британією, вміло поєднуючи політику та мелодраму.
Прем'єра відбудеться 31 жовтня на Netflix
Автор: Керін Джеймс, BBC Сulture