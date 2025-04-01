Я ніколи не чув про інцелів: підліток обговорює серіал «Юнацтво» з батьками

"Дивно обговорювати свої сексуальні почуття з батьками", — каже 15-річний Бен. Його батьки, Софі та Мартін, у віці близько сорока років, погоджуються й кивають.

Вони обговорюють ті "серйозні проблеми", які виникають через користування Бена соціальними мережами, а для нього самого їхні розмови про секс і порнографію — це "найжахливіше".

Сім'я — без молодшої сестри Бена, яка ще замала для таких розмов, — зібралася у вітальні, щоб обговорити популярний серіал Netflix "Юнацтво", який вони подивилися напередодні ввечері.

У серіалі йдеться про 13-річного Джеймі, якого звинувачують у вбивстві дівчини після того, як він став жертвою кібербулінгу і на нього вплинули мізогінна інформація з інтернету.

Батьки Бена стурбовані тим, що на поведінку їхнього сина впливає контент, який він споживає, а сам Бен, який також хвилюється через це, намагається обмежити використання свого телефону.

З огляду на їхні побоювання, що перегукуються з темами серіалу, родина вирішила подивитися його разом і дозволила BBC News бути присутніми під час обговорення серіалу. Родина говорила на багато тем - від впливу Ендрю Тейта і до питань, чи можуть хлопці й дівчата бути друзями.

"Люди просто обзивають одне одного незайманими"

Бен сидить на дивані у вітальні, гортає стрічку на телефоні перед початком розмови.

Батьки займають свої місця, виглядають розслабленими попри складні теми для обговорення. На полицях — фото близьких, біля стіни стоїть піаніно.

Софі каже, що вони з Мартіном доклали чимало зусиль, щоб створити "дуже відкриту" атмосферу вдома, де можна говорити на будь-які теми. Поки вони дивилися серіал, Софі зробила список того, що хотіла б обговорити з Беном.

Бен — упевнений у собі та відкритий підліток, якого поважають однолітки в його школі для хлопців (йдеться про британську державну школу). Але риси, що роблять його популярним серед друзів, часто створюють йому проблеми з учителями, які роблять йому зауваження або відправляють в ізоляцію за "неприпустимі коментарі", як каже мати.

У серіалі "Юнацтво" Джеймі та його однокласники використовують мову, пов'язану з так званою "маносферою", — вебсайтами та форумами, що пропагують мізогінію та виступають проти фемінізму, — і культурою інцелів.

Інцел - це скорочення від англійського involuntary celibates, тобто "вимушено целібатні" або "ті, хто вимушено залишаються без сексу".

Інцели — це чоловіки, які звинувачують жінок у своїй нездатності знайти сексуального партнера. Цю ідеологію останніми роками пов'язують з терористичними атаками та вбивствами.

Можливо, дивно, але слово "інцел" було незнайомим для Бена, і його батько Мартін змушений був пояснити це під час перегляду.

"Люди просто називають одне одного "незайманими". Я раніше не чув "інцел", — каже Бен батькам. Він припускає, що термін, можливо, вже перестали використовувати в соцмережах, і це показує, як швидко змінюється онлайн-мова.

Бен розповідає батькам, що в серіалі є речі, які він впізнає: бійки в школі, кібербулінг. Але вважає, що це лише "грубе уявлення" про те, як це — бути підлітком сьогодні, і що серіал більше орієнтований на "дорослого, який не в онлайні".

Автор фото,Netflix Стівен Грем (ліворуч), який грає батька Джеймі, став співавтором серіалу та сказав, що хоче, щоб він викликав обговорення та зміни

Наприклад, серіал не показує позитивну сторону соціальних мереж поряд із небезпеками, каже він, а деякі деталі — зокрема таємні емодзі, які начебто використовують діти, виглядають неправдоподібно.

Через це Мартін, якому сподобалась драматичність серіалу, вважає, що шоу грає на страхах батьків щодо користування телефонами, іноді віддаючи перевагу драматизації замість реалістичності, щоб "приголомшити" дорослих.

Ендрю Тейт, інфлюенсер і центральна фігура тіньового світу маносфери, згадується у серіалі й тривожить батьків і вчителів. Але Бен каже, що хоча Тейт був "популярним" у його школі приблизно два роки тому, тепер він уже "в минулому".

Бен помічає, як Тейт поєднує поради про здоров'я та благополуччя з політичними поглядами.

"Деякі його речі — типу "займайся спортом годину на день" — це нормально. Але потім він додає до цього ультраправі ідеї, як-от: "чоловік має працювати, а жінка — сидіти вдома", — каже Бен.

Обидва батьки погоджуються, що Тейт — не причина мізогінії. На їхню думку, вона — симптом "глибшої соціальної проблеми".

Чи можуть хлопці й дівчата бути друзями

Серіал "Юнацтво" показує цю проблему особливо виразно через темне й тривожне бачення дружби між хлопцями та дівчатами у світі соцмереж.

Головний герой Джеймі не має подруг і, схоже, що він бачить стосунки з дівчатами через призму домінування й маніпуляцій.

Софі непокоїть те, що у компанії Бена хлопці й дівчата майже не спілкуються й не мають емоційного зв'язку. Вона каже, що в нього мало можливостей спілкуватися з ровесницями.

І її непокоїть, що син отримує більшість інформації про те, як поводитися з дівчатами, із соціальних мереж. "Там все дуже спотворено, — каже вона. - Вони не знають, як поводитися один з одним".

Вона запитує сина: "Якщо ти не знаєш, як говорити з дівчатами, коли відчуваєш незручність, або не знаєш, як вдягтися — де ти шукаєш відповіді?"

"В інтернеті", — відповідає Бен.

"От і замкнене коло, — каже мати, - Там і отримують інформацію".

Бен не соромиться того, що "використовує ChatGPT вже два роки", щоб отримувати такі поради. "Або TikTok", — додає він.

Софі каже, що найбільше Бен дізнався про дружбу з дівчатами під час візиту до кузена, який ходить у змішану школу та має подруг.

Вона згадує, як кузен насварив Бена, коли той запитав, чи подобається йому його подруга.

"Я не пам'ятаю, щоб він так злився на мене, але нехай", — каже Бен.

Вони сперечаються про свої різні спогади, поки не доходять згоди: "Кузен сказав: "Ні, вона мені друг. Я не думаю про неї в такий спосіб", — каже Софі.

"Це справило на нього велике враження", — додає вона. Звертаючись до Бена, вона згадує: "Ти повернувся від нього і сказав: "У нього класно — дівчата й хлопці там дружать".

Обмін інтимними зображеннями

У серіалі з'ясовується, що Кеті, жертва Джеймі, зазнала булінгу після того, як однокласник без згоди розповсюдив її інтимні фото.

Розмова Джеймі про цей інцидент із дитячим психологом (роль виконує Ерін Догерті) — є ключовим моментом третьої серії.

Бен також бачив схоже зловживання довірою серед своїх однолітків. "Є один хлопець, і [фото] його геніталій потрапило у великий груповий чат. Це стало великою темою в TikTok", — каже він.

Серіал починається з того, що поліція допитує Джеймі щодо сексуалізованих зображень жінок, які він виклав в Instagram. Це натяк на те, як легко підлітки отримують доступ до порнографії.

Бен знає, про що йдеться. Він вважає порно "найбільшою проблемою" серед своїх друзів. Він знає хлопців, які "залежні" від нього: "Є хлопці в моєму класі, які не можуть нормально прожити день, якщо не подивляться".

Бен ніяковіє, коли говорить про порнографію, уникає погляду й дивиться у телефон.

Йому комфортніше говорити про інші тривожні онлайн-контенти.

Він каже, що "одне з десяти" відео, які він переглядає, містить сцени жорстокості. І його батьки, на відміну від батьків Джеймі в серіалі, не мають ілюзій, що їхній син "у безпеці", якщо просто перебуває у себе в кімнаті за комп'ютером.

Що з цим робити

Автор фото,Netflix У серіалі мати та батько Джеймі змушені прийняти те, як мало вони знали про онлайн-світ свого сина

Для Мартіна та Софі вирішення проблеми полягає в тому, щоб надати дітям більше можливостей "брати участь" у житті суспільства та вибудовувати впевненість у собі.

Вони також хочуть, щоб їхній син мав "широкий спектр" чоловічих прикладів для наслідування. Бен, який кілька разів перевіряв телефон протягом розмови, знову активно включається.

Він захоплено говорить про своїх спортивних тренерів, яких поважає за "сильні моральні принципи".

Батьки кивають, задоволені його ентузіазмом. Вони кажуть, що насичують його життя активностями, щоб він менше сидів у телефоні. Але це дорого, додають вони, і ставить дітей із бідніших родин у невигідне становище.

Софі каже про Джеймі з серіалу: "Він не займається спортом. У нього низька самооцінка. Його батько відвертається, коли той зазнає поразки" .

Обидва батьки погоджуються, що технологічні компанії, уряд, школи й сім'ї мають спільно запропонувати молоді переконливу альтернативу "спокусам" маносфери.

Вони наполягають: батьки не можуть впоратися з цим самі. Як каже Софі, "це як цунамі, а мені дали парасольку" .

Бен вважає, що дорослі занадто часто відмахуються від того, що відбувається онлайн, мовляв, це не стосується реального життя. Він думає, що це помилка: соціальні мережі потрібно сприймати "як реальне життя — бо це і є реальне життя", каже він.

Усі імена в цій статті змінено.

Автор: Анна Ламч, BBC News