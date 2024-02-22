8 фільмів і серіалів про війну України проти Росії, які покажуть на ТВ та в кіно

24 лютого 2024 року будуть другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї дати на NV відбудеться прем'єра стрічки Аматори про цивільних, які приєдналися до ТРО. Розповідаємо про інші кінопрем'єри та прокатні стрічки до другої річниці великої війни.

В ефір українських телеканалів цього тижня мають вийти серіали, фільми та документальні стрічки, які розповідають про те, як українці зустріли війну та як вона вплинула на їхнє життя. Що, коли та де дивитись, NV розповідає у своєму огляді.

20 днів у Маріуполі

Документальна стрічка відеожурналіста Associated Press Мстислава Чернова вже встигла стати призером на декількох міжнародних фестивалях. Вона здобула першу в історії українського кіно премію BAFTA як найкращий документальний фільм, а також — приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance, де й відбулась прем'єра. Сам Чернов отримав за свою стрічку премію американської гільдії режисерів.

Фільм є добіркою кадрів Мстислава та його колег — Василини Степаненко та фотографа Євгена Малолєтки. Журналісти відчули на собі та змогли зафільмувати, як росіяни руйнували оточений Маріуполь та як його мешканці виживали перші 20 з 86 днів облоги міста. Вони були останніми співробітниками ЗМІ, які виїхали з Маріуполя гуманітарним коридором на 21-й день вторгнення.

«На це боляче дивитись, але на це має бути боляче дивитись», — каже режисер фільму у трейлері.

Глядачі можуть переглянути стрічку у кінотеатрах, — прокат ще триває.

Аматори

Документальна стрічка продемонструє інтерв'ю сотень цивільних, які долучились до лав ТРО після 24 лютого 2022 року. Аматори самі розповідатимуть про те, як вони вирішили приєднатись до війська та що відчували під час перших зіткнень з ворогом, не маючи жодного бойового досвіду.

Творці проєкту кажуть, що до фінальної версії стрічки увійшла лише невеличка частина того, що вони зафільмували. Повний масив відзнятого матеріалу планують передати до Інституту національної пам’яті, аби зберегти спогади українців для істориків та кінематографістів.

Прем'єра фільму відбудеться 23 лютого о 22:00 на телеканалі СТБ і 24 лютого на NV.

Перевізниця

Серіал розповідає про психологиню Лідію, яка вирішує самостійно займатись евакуацією та перевезеннями цивільних в перші дні повномасштабного вторгнення. Кожна з 10 серій — це окрема історія людини, яка розгортається на очах у героїні. Лідія не лише довозить пасажирів до пунктів призначення, а й допомагає їм порозумітись із собою, рідними та ухвалити важливі життєві рішення. Поїздки також дозволяють і героїні осягнути важливість певних речей, змінюючи її особисту історію.

Створенням серіалу займались Starlight Media спільно зі знаною французькою кінокомпанією Gaumont та 7 європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії, Фінляндії, Швейцарії.

Українська прем'єра відбудеться 25 лютого на каналі СТБ о 18:00.

Бачення метелика

Публіка вперше побачила воєнну драму Максима Наконечного на Каннському кінофестивалі у травні 2022 року. Того ж року стрічка здобула нагороду на Одеському міжнародному кінофестивалі як найкращий український повнометражний фільм.

Події стрічки розгортаються ще до початку широкомасштабної агресії РФ, — у 2017 році. Головна героїня — аеророзвідниця Ліля з позивним Метелик, яка потрапляє у російський полон. Після звільнення і повернення додому вона дізнається, що вагітна. Перед дівчиною постає складний вибір. Ліля стикається з осудом людей та намагається перезавантажити своє життя і порозумітись з близькими.

Телепрем'єра Бачення Метелика відбуватиметься в межах спецефіру телеканалу ICTV2, присвяченому двом річницям української історії — 10-м роковинам кривавих подій на Майдані під час Революції Гідності та 2-й річниці з початку великої війни Росії проти України. Показ почнеться 20 лютого о 21:40.

Позивний Бандерас

Воєнний детектив режисера Зази Буадзе розповідає про початок АТО. Події стрічки розгортаються на Донбасі у 2014 році. Група розвідників на чолі з капітаном Антоном Саєнком намагається запобігти ворожій диверсії. Завдання ускладнюється тим, що головний герой змушений виконувати завдання у місцях, звідки він родом.

Фільм нагороджено премію Золота Дзиґа за найкращий монтаж і призом глядацьких симпатій.

Позивний Бандерас покажуть 24 лютого о 18:00 на ICTV2.

Перші дні

6-серійна стрічка українського виробництва про події перших двох місяців повномасштабного російського вторгнення. Прем'єра серіалу вже відбулась на Netflix у 19 країнах світу.

Кожна серія — це окрема історія, базована на реальних подіях. Одна розповідає про те, як жінка вимушена жити з дітьми та двома чоловіками — нинішнім та колишнім. Друга — про те, як війну зустрів працівник зоопарку, третя — про безхатька, який допомагає місцевому ТРО, ще одна — про німця, який приїхав в Україну за своєю дівчиною та залишився волонтерити.

Українська телепрем'єра відбудеться на телеканалі 1+1 Україна 19 лютого о 22:30.

Довга доба

Алана Бадоєв та 1+1 презентують документальну стрічку, створену з кадрів, зафільмованих понад 12 000 українців. Фільм показує зіткнення людей з російськими злочинами очима свідків та учасників подій.

«Наша довга доба триває два роки. І знову, як і в перші дні російського нападу, ми прокидаємось від вибухів. Харків'яни, кияни та мешканці інших міст втрачають житло, багато хто чекає рідних із фронту. Українці втратили лік дням та порам року — зима, весна, літо — для багатьох все ще триває той самий лютий. Але, як відомо, найтемніша пора — перед світанком. І я відчуваю, наша довга доба обов’язково закінчиться. Проте ми ніколи не повинні забути події цієї доби, дати стерти нашу історію. Саме цьому присвячений проєкт», — каже про свій фільм режисер Алан Бадоєв.

Телерем'єра відбудеться 24 лютого о 22:00 на 1+1 Україна.

Мирний 21



Заснована на реальних подіях воєнна драма Ахтема Сеітаблаєва вийшла на Netflix влітку 2023 року. У центрі сюжету луганські прикордонники, які чинять опір сепаратистам та російській армії на початку 2014 року. Супротивники всіляко схиляють українців здатись, однак прикордонний загін вирішує дати бій переважаючим силам ворога.

Актор Паша Лі, який загинув в Ірпені у березні 2022 року, зіграв у стрічці свою останню роль. У червні того ж року його посмертно нагородили орденом За мужність ІІІ ступеня.

Мирний 21 покажуть на 1+1 Україна 22 лютого о 22:15.