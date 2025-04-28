10 найкращих фільмів 2025 року на цю мить

Кінокритики BBC Керін Джеймс і Ніколас Барбер обрали найкращі фільми року з тих, що вже вийшли: від жорстокого воєнного епосу до амбітної історичної драми про вампірів.

Компаньйон (Companion)

Найгостріший американський інді-фільм року на цей час. Молода пара, ролі яких зіграли Джек Квейд та Софі Тетчер, їде до друзів у віддалений лісовий особняк російського магната. (Кумедну епізодичну роль розпещеного олігарха зіграв Руперт Френд).

Автор фото,Warner Bros Pictures Кадр із фільму "Компаньйон"

Поки розгортається п'яна вечірка із зізнаннями, підозрами та конфліктами, фільм може здаватися романтичною комедією, у крайньому разі - нуар-трилером про невдале пограбування.

Проте "Компаньйон" - це науково-фантастичний комедійний трилер. Що менше ви знаєте про фільм заздалегідь, то цікавішими будуть його численні геніальні повороти сюжету.

Достатньо сказати, що дебют сценариста та режисера Дрю Хенкока на великому екрані – це блискуча сатира на сучасні технології. Стрічка також торкається вічно актуальної теми - мізогінії невпевнених у собі молодих чоловіків.

Грішники (Sinners)

Раян Куглер уже відзначився у таких жанрах як спортивна драма ("Крід") і блокбастер про супергероїв ("Чорна Пантера"), а тепер у "Грішниках" сценарист і режисер береться за готичний фільм жахів.

Автор фото,Warner Bros Pictures Кадр із фільму "Грішники"

Його улюблений актор Майкл Б. Джордан грає двох братів-близнюків, Смока і Стека, які повертаються до свого рідного містечка в Луїзіані 1930-х років, щоби дізнатися, що місцева блюзова музика "може пробити завісу між життям і смертю".

Невдовзі місто наповнюють вампіри, але не думайте, що "Грішники" - це типовий вампірський жахастик.

"Фільм дуже мінливий за жанрами, - сказав Куглер Hollywood Reporter. - Вампіри - це елемент, але це не єдиний надприродний елемент у фільмі... Я щасливий, що знайшов це середовище, за допомогою якого я можу опрацьовувати глибокі філософські та екзистенційні теми".

Секс, блюз та вампіри біля дверей? Чого ще можна бажати від фільму?

Мистецтво для всіх (Art for Everybody)

Захопливий документальний фільм Міранди Юсеф розповідає дивнішу за вигадку історію Томаса Кінкейда, одного з найбільш продаваних художників в історії.

Критики відкинули його роботи, назвавши їх нудотно-хворобливими, але в 1990-х і 2000-х роках в усіх магазинах США продавали сентиментальні полотна Кінкейда із затишними заміськими котеджами.

Автор фото,Cozy Cottage Films, LLC Кадр із фільму "Мистецтво для всіх"

"Мистецтво для всіх" ставить питання про те, хто має право вирішувати, що вважати справжнім мистецтвом, і чи можуть деякі картини бути більш етичними, ніж інші.

Тонко збалансований і чутливий фільм Юсеф захоплює як особистими, так і соціально-політичними питаннями.

Ключовою частиною маркетингу Кінкейда був його ретельно сконструйований публічний імідж відданого християнина та сім'янина. Проте так званий "художник світла" мав і темну сторону.

Чи це тиск бути бездоганним доктором Джекілом підштовхнув його стати саморуйнівним містером Гайдом?

Під вогнем (Warfare)

Коли Алекс Гарленд знімав свій останній фільм "Громадянська війна", його військовим радником був Рей Мендоса, ветеран війни в Іраку.

Автор фото,A24 Кадр із фільму "Під вогнем"

Ця співпраця спонукала Гарленда та Мендосу на створення спільного фільму про битву, у якій брав участь сам Мендоса. Вона розгортається в реальному часі протягом 90 хвилин.

Критики кажуть, що фільм пропонує надзвичайно реалістичне зображення битви. Стрічка просуває ідею, що "війна - це пекло", каже кінооглядач Times.

"Цей фільм так само важко дивитися, як і забути. Він засліплює, жахає і вивертає душу".

"Під вогнем" - це приголомшливе технологічне досягнення, але також набагато більше. Зосереджуючись на особистій ціні боїв та насильства, стрічка переосмислює жанр воєнної драми.

Порви їх (Bring Them Down)

Цей дебютний фільм сценариста і режисера Крістофера Ендрюса може стати найпохмурішим і найжорсткішим трилером про вівчарство з усіх коли-небудь знятих.

Дія розгортається на заході Ірландії навколо сім'ї звичайного пастуха.

Автор фото,MUBI Кадр із фільму "Порви їх"

Коли його овець вбивають невідомі люди, герой опиняється в центрі кривавого конфлікту з сусідньою фермою. А в цей час розбрат поглинає його власну родину.

"Це - чи не перший фільм, де порушують проблеми токсичної мужності й насильства в маленьких містечках. При цьому ця похмура драма вирізняється непомітною чесністю, - пише оглядач Screen Daily Тім Грієрсон. - В уявленні режисера Ендрюса сільська Ірландія така ж сувора, як Старий Захід".

Головні ролі у фільмі виконують Крістофер Ебботт, Баррі Кеоган і Колм Міні.

"Порви їх" важко дивитися, але це гарна операторська робота, майстерний сюжет і приголомшливо потужна стрічка.

Милосердя (Misericordia)

Один з провідних режисерів французького авторського кіно Ален Гіроді знімає кіно з початку 90-х, однак популярність йому приніс фільм "Незнайомець біля озера", відзначений нагородою за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

Автор фото,TIFF Кадр із фільму "Милосердя"

Нинішнього року Гіроді порадує шанувальників комедійним трилером "Милосердя".

Стрічка розповідає про пекаря Жеремі (Фелікс Кісил), який повертається у рідне містечко на похорон колишнього начальника.

Вирішивши лишитися на довше, він втирається в довіру до вдови боса (Катрін Фро). Але згодом опиняється втягнутим у низку дивних подій: історію зі зникненням, небезпечним для життя сусідством та інтригами місцевого священника (Жак Девеле).

Фільм Misericordia (латинською "милосердя") номінований на вісім премій "Сезар", французький еквівалент "Оскара", зокрема як найкращий фільм та за режисуру.

Священна корова (Holy Cow)

У французькій сільській глибинці неохайний підліток-ледар Тотон (Клеман Фаво) змушений доглядати за своєю молодшою ​​сестрою Клер (Луна Гаррет) після раптової смерті їхнього батька.

Автор фото,Agat Films Кадр із фільму "Священна корова"

Як він долає тяжкі фінансові проблеми? Починає виготовляти вишуканий сир, який незабаром відзначать нагородами.

Дебютна стрічка Луїзи Курвуазьє – зворушлива драма про дорослішання, що народилася з регіону Юра в Швейцарії, де вона виросла.

Курвуазьє пропонує погляд зсередини на те, яким тяжким може бути життя фермерів і як це боляче, коли безтурботна юність перетворюється на невблаганну, відповідальну дорослість.

Але вона також створює теплу, романтичну, чудово мальовничу та зрештою сповнену надій історію про невдах, які працюють разом під сонцем, щоб покращити своє життя.

Друг (The Friend)

Наомі Воттс грає письменницю і викладачку Айріс, яка після смерті свого друга і наставника Волтера (Білл Мюррей), дізнається, що він залишив їй у спадок свого німецького дога на прізвисько Аполлон.

Айріс забирає тварину до себе і незабаром починає усвідомлювати, як сильно Аполлон сумує за своїм колишнім господарем.

Автор фото,Bleecker Street Наомі Воттс і Білл Мюррей у фільмі "Друг"

Разом вони намагаються зцілити одне одного, знаходячи розраду в дружбі та турботі.

Культурний оглядач Wrap Стів Понд так описав свої враження від стрічки: "Друг" балансує між щасливими, сумними і гірко-солодкими моментами, не втрачаючи при цьому легкості, яка й утримує її на плаву".

Фільм режисерів Скотта Макгіхі та Девіда Сігела базується на відомому романі Сігрід Нуньєс 2018 року. Їм вдалося уникнути кліше та створити справжню перлину, кумедну та зворушливу, незалежно від того, чи любите ви домашніх тварин.

Приходьте заради буйного німецького дога, залишайтеся заради чудово переданих емоцій.

Воллес і Громіт: Перната помста (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

Це повернення двох найвидатніших героїв студії "Аардман" - і їхнього найпідступнішого супротивника, диявольського пінгвіна, на ім'я Пір'я Макгроу.

Номінований на "Оскар" анімаційний фільм "Перната помста" зняли режисери Нік Парк і Мерлін Кроссінгем.

Автор фото,BBC/ Aardman Animations Кадр із мультфільма "Воллес і Громіт: Перната помста"

Стрічка має всі фірмові якості улюбленої серії про Воллеса та Громіта: кропітка покадрова анімація з глини, винаходи в стилі Хіта Робінсона, шанобливі відсилання до класичного кіно, радісно-безглуздий британський гумор та глибока прихильність до персонажів та їхнього світу.

Крім того, це величезне задоволення побачити Пір'я Макгроу через понад 30 років після його появи у фільмі "Небезпечні штани".

Але в новому фільмі студії з Брістоля є більше, ніж ностальгічна нотка, якої можна було б очікувати.

Коли Воллес винаходить робота-садового гнома, який виконує всі улюблені садівничі роботи Громіта (і це ще до того, як він стає злим), історія переноситься на територію "Місії нездійсненної", розкриваючи побоювання щодо штучного інтелекту.

Як стати цесаркою (On Becoming a Guinea Fowl)

Неймовірно талановита режисерка Рунгано Ньоні, чий фільм "Я не відьма" (2017) отримав премію BAFTA за видатний британський дебют, прославилася своєю візуальною майстерністю.

Її остання робота - це драма про конфлікт культур і поколінь.

Автор фото,A24 Кадр із фільму "Як стати цесаркою"

Героїня фільму Шула повертається з міста до свого села в Замбії. Ньоні одразу передає цей дисонанс, коли Шула їде додому з костюмованої вечірки, одягнена в блискучий срібний шолом і темні окуляри й знаходить свого дядька Фреда мертвим на ґрунтовій дорозі.

Мірою того, як історія занурює нас у традиційні похоронні ритуали родини, поступово розкривається, що Шула та двоє її кузенів зазнали жорстокого поводження з боку Фреда в дитинстві. Але їхні матері, оплакуючи свого брата, заплющують на це очі.

Стиль Ньоні сповнений реалізму, навіть коли вона створює сюрреалістичні образи.

Розповідь про таємницю та травму сексуального насильства набирає обертів аж до самого кінця стрічки, коли Шула згадує дитячу телевізійну передачу, й назва цієї приголомшливої драми нарешті отримує сенс.

Автор: Ніколас Барбер і Керін Джеймс, BBC Culture