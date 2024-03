Найдовші серіали в історії телебачення: від мильних опер до ситкомів

У 2024 році не бракуватиме телесеріалів на будь-який смак. Але якісні серіали – ті, яким вдалося захоплювати глядачів сезон за сезоном, – знайти не так просто.

Деякі серіали, хоч вони й користувалися успіхом як у глядачів, так і у критиків, закривали лише після одного чи кількох сезонів (згадайте, наприклад, "Мисливця за розумом"), однак інші повертаються на телеекрани знов і знов. Медична драма ABC "Анатомія Грей" розпочинає свій 20-й сезон, а мультсеріал "Гріфіни", який іде з 1999 року, матиме вже 23-й.

Точної формули такого довголіття немає. Однак, якщо серіал триває не одне десятиліття, це означає, що він захоплює мільйони глядачів не тільки у певний момент часу, але й від покоління до покоління. І це маркер того, що його герої та їхні історії справді актуальні.

Пропонуємо вам добірку одних з найтриваліших телесеріалів, яким вдалося цього досягти.

Ситком: "Сімпсони" (The Simpsons), 34 сезони

"Сімпсони" - один із найтриваліших серіалів у історії телебачення.

Його історія розпочалася 1987 року з короткого етюду на Tracey Ullman Show, а через два роки він уже йшов по ТБ.

І після вражаючих 34 сезонів його продовжують випускати. Небагато серіалів можуть похвалитися такою кумедною та актуальною культурною критикою, як "Сімпсони" – його автори часто настільки точно коментували поточні події, що їм приписували їхнє передбачення.

"Південний парк", який є трохи більш політизований (і має набагато вищий віковий ценз), побудований за тим самим принципом.

І хоча у нього не так багато сезонів, як у Барта та його родини, нестаріючі лихослівні восьмирічки з "Південного парку" протягом 27 сезонів розважали свою віддану аудиторію і досі продовжують це робити.

Для дітей: "Вулиця Сезам" (Sesame Street), 54 сезони

Можливо, ми не зможемо сказати вам, як потрапити на Вулицю Сезам, але ми знаємо, де її можна подивитися - через 54 роки телешоу досі транслюють на PBS у Сполучених Штатах.

Враховуючи, що "Вулиця Сезам" продовжує вчити дітей азбуці та доброті, а також залучає найвідоміших знаменитостей з різних епох – від Робіна Вільямса до Destiny’s Child – у шоу є всі шанси робити це ще щонайменше пів століття.

Ток-шоу: "Вечірнє шоу" (The Tonight Show), 70 сезонів

Вечірні ток-шоу зазвичай зачіпають найактуальніші суспільні теми, які цікавлять глядачів. Можливо, тому багато таких шоу, таких як комедійне Saturday Night Live (зараз іде 49-й сезон) і The Late Late Show (29 сезонів), витримали випробування часом.

Однак жодне з них не тривало так довго, як The Tonight Show, у якому було шість коміків-ведучих: Стів Аллен, Джек Паар, Джонні Карсон, Джей Лено, Конан О'Браєн і нинішній ведучий Джиммі Феллон.

Мильна опера: "Головний госпіталь" (General Hospital), 61 сезон

Не всі довгострокові телешоу мають бути гострими, комедійними або обговорювати поточні події – деякі просто полюбляють драматизм.

Яскравий приклад - "Головний госпіталь", який має звання найдовшої мильної опери на американському телебаченні.

Його показують вже 61 рік, і він отримав 14 нагород Денної премії "Еммі" як видатний драматичний серіал.

Серед інших мильних опер, які лише трохи від нього відстають - "Дороговказне світло" (Guiding Light) і "Дні нашого життя" (Days of Our Lives), які йдуть уже протягом 57 років.

Ситком: "Останнє літнє вино" (Last of the Summer Wine), 31 сезон

Нагороду за найтриваліший ситком у Британії отримує серіал BBC "Останнє літнє вино" - комедія, яка тривала 31 сезон і завершилася в 2010 році.

У США це - похмура і часто непристойна комедія "У Філадельфії завжди сонячно" (It's Always Sunny in Philadelphia), яка дебютувала в 2005 році і наразі має 16 сезонів.

Серіалу вдалося шокувати глядачів, однак не відвернути їх - усі 16 сезонів можна переглянути на Hulu, а пізніше цьогоріч має вийти вже 17-й сезон.

Драма: "Закон і порядок" (Law and Order), 23 сезони

Прем'єра кримінальної драми "Закон і порядок" відбулася в 1990 році - і вона триває відтоді.

Більше того, серіал Діка Вулфа розширився: він стимулював цілу франшизу, яка включає флагманське шоу "Закон і порядок: Спеціальний корпус", а також "Закон і порядок: Організована злочинність".

І хоча це не єдина драма, яка тривала понад десять років, як-от згадана вище "Анатомія Грей", 23 сезони "Закону і порядку" і його численні спін-офи демонструють справжнє захоплення глядачів.

Реаліті-шоу: "Уцілілий" (Survivor), 46 сезонів

Першим реаліті-шоу вважають "Американську сім’ю" (American Family), 12-серійний серіал PBS, у якому зняли життя американської родини середнього класу.

Згодом такі шоу, як "Реальний світ" (The Real World) на MTV, вивели концепцію реаліті-телебачення на новий рівень, помістивши незнайомців у будинок з камерами та без сценарію. Це явище захопило глядачів - і "Реальний світ" відтоді протримався 33 сезони.

Згодом була незліченна кількість реаліті-шоу на всі можливі теми: змагання з кулінарії, спорту чи моди, шоу про любов - від "Острова кохання" до "Кохання в спектрі" тощо.

І багато з них тривають досі - як-от "Неодружений" (The Bachelor), який має вже 28 сезонів.

Але жодне інше реаліті-шоу (поки що) не тривало так довго, як "Уцілілий" (Survivor). Шоу про виживання у дикій природі триває 46-й сезон, і воно не просто виживає – а привертає все нових і нових глядачів.

Як їм це вдається?

Захоплювати аудиторію роками чи навіть десятиліттями непросто, і майже неможливо точно передбачити, скільки у підсумку триватиме серіал. Але, якщо поглянути на ті з них, які витримали серйозне випробування часом, стає зрозуміло, що одним із показників довголіття є здатність розвиватися та пропонувати щось нове.

Журналіст Джон Ортвед - автор книги "Сімпсони: нецензурована, неавторизована історія". Він розповів BBC Culture, що одна з причин, чому цей мультиплікаційний серіал триває так довго, полягає в тому, що завдяки анімації він має велику творчу свободу: його персонажі не старіють, тому його дія може постійно відбуватися в сьогоденні. Це означає, що такий серіал може говорити про проблеми сучасності, якими б вони не були сьогодні – і дуже часто "Сімпсони" це робили досить безстрашно.

"Комедія рухається вперед, - каже Ортвед. - Вона видозмінюється".

За його словами, це потрібно для того, щоб серіал залишався актуальним. Ортвед каже, що неможливо говорити про успіх "Сімпсонів", не згадавши про блискучих авторів, які протягом десятиліть писали їхні сценарії.

Але попри те, що теми серіалу змінюються, у ньому є й певна незмінність, яка приваблює глядачів.

"Немає значення, чи дали вони Барту iPhone, чи Ліза щось робить у соціальних мережах, - сказав Ортвед. - Зрештою ми завжди повертаємося в те саме місце з тими самими людьми".

Це відчуття комфорту має вирішальне значення, щоб спонукати глядачів знову і знову дивитися серіал.

Звичайно, незмінні персонажі протягом десятиліть - прерогатива лише анімаційних серіалів.

З іншого боку, реаліті-шоу можуть залишатися новими й актуальними, оскільки щосезону в них з’являється новий акторський склад.

Але зірка реаліті-шоу Джеймі Отіс, яка знялася в першому сезоні серіалу "Одружені з першого погляду" (зараз уже йде 17-й сезон), розповіла BBC Culture, що такі шоу тривають, тому що вони дійсно роблять те, що й повинні робити: допомагають людям знайти кохання.

"Коли це працює, це працює добре, і це прекрасна історія кохання, - каже вона. Це дивовижно - стежити за успішними парами та спостерігати, як вони живуть разом навіть після закінчення сезону".

Отіс, яка вже 10 років разом зі своїм чоловіком Дагом, з яким вона познайомилася на шоу, і чекає двійню, каже, що вдячна за те, що для неї це дійсно спрацювало.

Різні глядачі люблять різні серіали: від драматичних мильних опер та незмінних облич Барта та Лізи Сімпсонів до щоразу нових, молодих і красивих зірок реаліті-шоу, які плачуть через те, що не отримали троянду. Але водночас є щось, що їх усіх об'єднує.

"Незалежно від того, по-шекспірівськи чи кінематографічно, - каже Ортвед, - якщо ви вдало використовуєте ці універсальні теми, у вас справді виходить щось глибоке".