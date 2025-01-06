Тріумф фільма «Емілія Перес»: підсумки 82-ї церемонії «Золотий глобус»

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У Лос-Анджелесі відбулася 82-га церемонія вручення премії «Золотий глобус», яка відзначила найкращі досягнення в кіно та телебаченні за минулий рік. Цьогорічним тріумфатором став кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес», здобувши перемогу в десяти номінаціях.

Головні номінації:

Кращий фільм-драма: «Бруталист».

Кращий режисер: Брейді Корбет за роботу над «Бруталистом».

Кращий актор: Едріен Броуді за головну роль у «Бруталисті».

Краща жіноча роль: Фернанда Торрес за виконання ролі у фільмі «Я все ще тут».

Кращий анімаційний фільм: Латвійський мультфільм «Flow» режисера Гінтса Зілбалодіса.

Кращий фільм-мюзикл або комедія: «Емілія Перес».

Кращий фільм іноземною мовою: «Емілія Перес».

Краща пісня з фільму: «El Mal» з фільму «Емілія Перес».

Краща жіноча роль другого плану: Зої Салдана за роль у «Емілії Перес».

Краща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін за роль у фільмі «Справжній біль».

Кращий телесеріал: Історична японська сага «Сьоґун».

Кращий мінісеріал: «Оленятко».



Інші переможці:

Краща жіноча роль у мюзиклі або комедії: Демі Мур за роль у фільмі «Субстанція».

Краща чоловіча роль у мінісеріалі: Колін Фаррелл за роль у серіалі «Пінгвін».

Краща жіноча роль у мінісеріалі: Джоді Фостер за роль у «Справжньому детективі».

Кращий сценарій: «Конклав».

Нагорода за кінематографічні та касові досягнення: «Зла».



Церемонія «Золотий глобус» цього року підкреслила різноманітність та багатогранність сучасного кінематографа, відзначивши як відомих митців, так і нові таланти. Особливу увагу привернув фільм «Емілія Перес», який встановив новий рекорд, здобувши десять нагород, що свідчить про його високий художній рівень та визнання серед критиків і глядачів.

Короткий опис фільмів і серіалів

«Бруталист»

Драма про життя архітектора-новатора в повоєнній Європі, який намагається втілити свої сміливі ідеї в складних соціальних і політичних умовах. Фільм розкриває питання ідеалізму, компромісів та особистої відповідальності.

«Я все ще тут»

Емоційна історія про жінку, яка долає втрату та шукає сенс життя, зіштовхуючись із минулими травмами. Фільм зворушує своєю глибиною та показує силу жіночої стійкості.

«Flow»

Мальовнича анімаційна стрічка про подорож героя через фантастичний світ, де він намагається знайти гармонію між природою та технологіями. Мультфільм зачаровує своєю візуальною красою та тонким екологічним меседжем.

«Емілія Перес»

Кримінальний мюзикл, що розповідає історію колумбійської співачки, яка стає втягнутою в небезпечний світ наркокартелів. Її талант і рішучість стають ключем до особистого визволення.

«Справжній біль»

Напружена драма про сімейні конфлікти та їхній вплив на кожного з членів родини. Кіран Калкін блискуче грає роль молодого чоловіка, який намагається зберегти контроль над своїм життям на фоні сімейного хаосу.

«Сьоґун»

Історична сага про зустріч європейського мореплавця з культурою феодальної Японії XVII століття. Серіал вражає масштабністю, глибокими персонажами та автентичною передачею епохи.

«Оленятко»

Зворушлива історія молодої дівчини, яка рятує маленьке оленя від мисливців. Мінісеріал торкається тем любові до природи та сили дружби.

«El Mal» (з «Емілії Перес»)

Пісня, яка стала справжнім гімном фільму, передає емоційний спектр героїв, балансуючи між трагедією та надією. Її мелодія підкреслює ключові моменти сюжету.