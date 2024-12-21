20 найкращих серіалів 2024 року: що варто переглянути прямо зараз

2024 рік потішив глядачів розмаїттям серіалів, які захоплюють з перших хвилин. Від динамічного бойовика з Кірою Найтлі, який тримає в напрузі до фінальних титрів, до останнього ситкому з Тедом Денсоном, що дарує легкість і сміх, — цей рік став справжнім святом для серіаломанів. Не забули і про шанувальників історичних епосів: видовищна історія про середньовічну Японію з жорсткими битвами та інтригами вже встигла завоювати мільйони сердець.



У нашій добірці — 20 найкращих серіалів, які ви просто не можете пропустити.

1. Індустрія (Industry)

Автор фото,HBO Кадр із серіалу "Індустрія"

Продовження американського драматичного серіалу про вчорашніх випускників, які починають боротьбу за місце під сонцем у великому міжнародному банку Pierpoint.

У третьому сезоні герої продовжують вивчати устрій фінансового ринку, межі людських можливостей і поведінку у кризових ситуаціях.

Скільки ще випробувань витримає Роберт, перш ніж зрозуміє, що йому не місце в Pierpoint? Через кого переступить Гарпер? Що змусить Ясмін зрозуміти, що їй не треба доводити іншим свою цінність?

Цього разу акторський склад поповнив Кіт Герінгтон, зірка "Гри престолів". Він зіграв прогресивного бізнесмена Генрі Мака, керівника компанії, що фокусується на зеленій енергетиці.

Третій сезон дарує багато яскравих зіткнень між молодими фінансистами та нескінченна боротьба за владу.

2. Людина зсередини (A Man on the Inside)

Автор фото,Colleen E. Hayes/ Netflix Кадр із серіалу "Людина зсередини"

Комедійний серіал розповідає про професора на пенсії, який вирішив самостійно переїхати в будинок для людей похилого віку у Сан-Франциско, щоб допомогти приватному детективу Джулії в пошуках зниклої сімейної реліквії.

У цій справі він возз'єднується з донькою, з якою має непрості стосунки.

Головні ролі батька й дочки зіграли Тед Денсон і Мері Елізабет Елліс.

Стефані Беатріс виконала роль менеджерки будинку для літніх людей, до якого проникає Чарльз, а Стівен МакКінлі Гендерсон і Саллі Стратерс - його мешканців.

Серіал створений Майком Шуром і заснований на відомій документальній стрічці 2020 року "Агент-кріт", яка отримала визнання і номінацію на Оскар.

3. Чорні голуби (Black Doves)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Чорні голуби"

Існує безліч шпигунських серіалів, але тільки в "Чорних голубах" є Кіра Найтлі й Бен Вішоу, які надають йому особливої гостроти.

Сюжет - малоймовірний, але захопливий.

Гелен (Найтлі) одружена з британським міністром оборони та вже десять років шпигує за ним для секретної організації "Чорні голуби".

Коли її коханця Джейсона вбивають, Гелен теж опиняється під прицілом. На допомогу "Чорні голуби" виряджають старого друга Сема (Вішоу).

Серіал описує непрості історії головних героїв, їхню зворушливу дружбу, не забуваючи при цьому про інтригу: коли, здається, що за кожним кутом ховається найманий вбивця.

Робота на "Чорних голубів" перетворює Гелен і Сема на продажних ділків, але, що цікаво, серіал викликає до них симпатію, особливо до Сема і його зіпсованих стосунків із колишнім бойфрендом Майклом.

Як і всі хороші шпигунські історії, ця - не тільки про боротьбу, а й про кохання, вірність і міжнародну політику.

4. Колін з бухгалтерії (Colin from Accounts)

Автор фото,Paramount+ Кадр із серіалу "Колін з бухгалтерії"

Австралійська романтична комедія, що потрапила у рейтинг найкращих телевізійних шоу 2023 року BBC Culture, повернулася з новим сезоном. І знову потрапила в топ-20 року.

Ешлі - студентка-медик, яка переживає розрив із хлопцем. Гордон - самотній власник бару і модної пивоварні. Один дорожній інцидент несподівано об'єднує цих різних людей.

Серіал правдиво досліджує стосунки: від спілкування з родиною другої половинки до сексуального відторгнення. Причому ситуації лише злегка здаються перебільшеними.

У новому сезоні пара мириться після того, як вони розлучилися у попередніх серіях.

Актори Гаррієт Даєр і Патрік Браммалл, які грають Ешлі та Гордона, а також написали сценарій для серіалу, і самі є парою.

5. Нічого не кажи (Say Nothing)

Автор фото,Rob Youngson Кадр із серіалу "Нічого не кажи"

Цей незвичайний серіал розповідає про найстрашніші сторінки в історії англо-ірландських відносин - збройні зіткнення і теракти 1960-1990-х років у Північній Ірландії.

В основі драми - реальні події.

Усе починається з викрадення багатодітної матері Джин МакКонвілл, яку звинуватили у шпигунстві на користь Британії. Рештки цієї жінки, що стала однією з жертв ірландської радикальної організації ІРА, знайшли лише за кілька десятків років.

Фільм досліджує крайнощі, на які готові піти деякі люди в ім'я своїх переконань, виправдовуючи терор і вбивства як політичну зброю.

Серіал заснований на бестселері Патріка Раддена Кіфа "Нічого не кажи: правдива історія вбивства і пам'яті в Північній Ірландії", що вийшов 2018 року.

6. Кульгаві коні (Slow Horses)

Автор фото,Apple TV+ Кадр із серіалу "Кульгаві коні"

Apple TV випустив четвертий сезон шпигунського серіалу про британську розвідку MI5.

У центрі сюжету - амбітний контррозвідник Рівер Картрайт, якого після невдалої місії направили у відділ "Слау Хаус". Туди скидають усю нудну паперову роботу, а вишенькою на торті стає деспотичний начальник Джексон Лемб.

Одного разу відділу дають проявити себе знову, і у команди з'являється шанс. Але справа обростає підозрілими подробицями і виявляється значно заплутанішою, ніж очікувалося.

Боса-деспота Лемба зіграв володар премії "Оскар" Гарі Олдман. Його герой - грубий, неохайний, охочий до чарки і сварки з підлеглими. Водночас - це блискучий розвідник з гострим розумом і вмінням бачити суть.

У першому сезоні шпигуни-невдахи розплутали змову націоналістів, у другому - розкрили мережу агентів КДБ. У третьому ж зіткнулися з ще серйознішим ворогом - внутрішнім.

Відомо, що серіал вже продовжили на п'ятий і шостий сезони. Тож, можливо, кульгаві коні не такі вже й кульгаві.

7. Суперники (Rivals)

Автор фото,Robert Viglasky Кадр із серіалу "Суперники"

Британська письменниця Джиллі Купер продовжує писати свої популярні романи, випустивши останній у 86 років.

Серіал "Суперники" заснований на її книзі 1988 року і сповнений її фірмової суміші сексу, грошей і махінацій, з натяками на мильні опери епохи "Династії" та "Далласу".

Девід Теннант грає лорда Тоні Беддінгема, директора незалежної телекомпанії Corinium Television, а Алекс Гасселл - його сусіда й суперника Торі Руперта Кемпбелла-Блека - хижого політика й затятого ловеласа.

Що довше триває їхній конфлікт, то небезпечнішим він стає. Незабаром суперники втягують у протистояння своїх дружин, коханок, колег і друзів

Ейдан Тернер виконав роль Деклана О'Хари, телеведучого, який шкодує про співпрацю з Corinium Television, а Денні Даєр - Фредді Джонса, мільйонера, який не вписується в коло аристократів.

У трейлері можна побачити багато шампанського і Тернера з вусами в стилі ретро.

"У нашому шоу так багато сексу, що довелося запросити двох тренерів з інтимного життя", - заявив Тернер.

8. День шакала (The Day of the Jackal)

Автор фото,Peacock Кадр із серіалу "День шакала"

Це - нова 10-серійна адаптація однойменного роману Фредеріка Форсайта 1971 року. Однак у новій версії події перемістили в наші дні.

За сюжетом агент британської розвідки Б'янка (Лашана Лінч) намагається вистежити кілера на прізвисько Шакал, який виконує найскладніші замовлення, змінює зовнішність, "легенду" і завжди залишається непоміченим.

"Я знайду його і вб'ю", - каже вона своєму шефу.

Полювання на кілера несеться усією Європою, залишаючи по собі кривавий слід.

Але Б'янка - гідний суперник і не відступає, навіть коли її керівництво хоче закрити справу.

"В них складний моральний компас, вони роблять жахливі речі, але при цьому надзвичайно талановиті, - так режисер стрічки Едді Редмейн описує Шакала і Б'янку. - Вони притягують і відштовхують одночасно".

9. Дипломат (The Diplomat)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Дипломат"

Політична драма з Кері Рассел у головній ролі повернулася із другим сезоном.

Серіал, створений Деборою Кан, розповідає про пригоди американської дипломатки Кейт Вайлер, яка опинилася в центрі міжнародних конфліктів та політичних інтриг в Лондоні.

Крім політики, в "Дипломаті" є романтична лінія. Навіть дві - шлюб Вайлер з колишнім послом, який то розпадається, то склеюється, і нові стосунки американки з британським міністром закордонних справ.

Еллісон Дженні зіграла у новому сезоні віцепрезидентку США, яка прибуває до Лондона, стурбована тим, що Кейт претендує на її посаду.

Кейт дізнається, що за атакою на британський авіаносець стоїть сам британський прем'єр, і намагається розібратися з цією інформацією, одночасно прагнучи зберегти свій непростий шлюб.

Серіал продовжує досліджувати залаштункові маневри між США й Британією, вміло поєднуючи політику та мелодраму.

10. Ворожнеча: Трумен Капоте проти "лебедів" (Feud: Capote vs The Swans)

Автор фото,FX Кадр із серіалу "Ворожнеча: Трумен Капоте проти "лебедів"

Драма розповідає про найгостріші та найнеймовірніші конфлікти між знаменитостями в історії.

Перший сезон присвячений відомій ворожнечі довжиною в життя між голлівудськими дівами Бетт Девіс та Джоан Кроуфорд.

Дія другого сезону переноситься в Нью-Йорк 1975 року.

Успішний, популярний письменник Трумен Капоте (Том Голландер) - у творчому глухому куті. Він втрачає контракти й гонорари.

Тоді Капоте вирішує написати книгу, яка настільки шокує своїми одкровеннями, що може приректи його як на славу, так і на соціальне самогубство.

Письменник розкриває найбрудніші секрети світських левиць Нью-Йорка того часу, не особливо переймаючись анонімністю.

Під його приціл, зокрема, потрапляє Бейб Пейлі (Наомі Воттс), впливова світська левиця й дружина директора CBS, і скандальна Енн Вудворт (Демі Мур), яка, за чутками, вбила свого чоловіка, але зуміла вийти сухою з води.

11. Справжній детектив: Країна ночі (True Detective: Night Country)

Автор фото,HBO Кадр із серіалу "Справжній детектив: Країна ночі"

У четвертому сезоні відомої франшизи героїня Джоді Фостер розслідує загадкове зникнення вчених науково-дослідної станції, до якого, можливо, мають стосунок надприродні сили.

Дія розгортається у снігах Аляски під час полярної ночі, коли сонце тижнями не з'являється над горизонтом.

Стрічка має особливу естетику, що дозволяє відчути холод і поринути у світ, де вчені живуть пліч-о-пліч з місцевими, що вірять у надприродні явища.

Сценаристка і режисерка Ісса Лопес вдихнула нове життя у франшизу, зробивши її свіжою й захопливою від моторошного початку до приголомшливого фіналу.

12. Сьогун (Shogun)

Автор фото,FX Кадр із серіалу "Сьогун"

Після завершення "Гри престолів" у 2019 році почалися розмови про те, яка стрічка могла б стати її наступником. Серед претендентів були спін-офф "Володаря кілець" від Amazon та приквел "Престолів" від HBO "Будинок Дракона".

Втім найпереконливішим наступником виявився серіал без будь-якого фентезійного підходу, а радше історична драма про Японію XVII століття, яка, з усім тим, відповідає суворому світогляду "Престолів", має епічні візуальні ефекти та сповнена політичних інтриг.

Фільм заснований на історичному романі Джеймса Клавелла, який вже успішно екранізували у 1980-х роках.

В центрі сюжету - Японія початку XVII століття, яку розривають на частини міжусобні війни. Влада опиняється в руках заможних самураїв.

Тим часом до японських берегів прибуває голландське судно "Еразмус".

Подорож виявляється не з легких, і живими лишається лише частина команди на чолі зі штурманом — англійцем Джоном Блекторном, якому судилося пройти шлях від бранця до правої руки самурая Торанаги, що бореться за владу.

13. Оленя (Baby Reindeer)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Оленя"

Автобіографічна історія Річарда Гедда, що з'явилася на Netflix, заслужено стала одним з найгучніших хітів року.

Гедд грає письменника-невдаху на ім'я Донні Данн, який мріє про кар'єру стендап-коміка, але поки що працює барменом. Якось він пригощає відвідувачку бару Марту (Джесіка Ганнінг).

Марта починає виявляти до хлопця нав'язливу увагу, яка для обох обертається трагедією.

Донні також неодноразово зазнає сексуального насильства з боку телевізійного продюсера, який обіцяє допомогти його кар'єрі.

Після виходу шоу деякі глядачі почали шукати людей, показаних у серіалі, який ґрунтується на реальній історії.

Шотландка Фіона Харві подала до суду на творця стрічки та компанію Netflix. Жінка стверджує, що саме вона стала прообразом головної героїні серіалу Марти, і все, що показали автори, - неправда.

Однак, якщо відкинути ці негативні моменти, можна з упевненістю сказати, що "Оленя" — це сповідальне мистецтво у його найцікавішому прояві.

14. Фолаут (Fallout)

Автор фото,Amazon Prime Video Кадр із серіалу "Фолаут"

Це - телевізійна адаптація надзвичайно успішної серії відеоігор.

Дія відбувається в Лос-Анджелес в далекому постапокаліптичному майбутньому. Люди виживають у підземних бункерах під назвою Сховища.

Сюжет не був запозичений безпосередньо з гри, але серіал чудово передає її атмосферу та дивакуватих персонажів.

Елла Пурнелл грає Люсі, яка виросла під землею, Кайл Маклохлан - її батька, наглядача сховища, а Волтер Гоггінс - Гуля, потворного мисливця за головами.

Серіал створили успішні шоуранери Джонатан Нолан та Ліза Джой.

За словами Нолана, він хотів уникати тут хороших і поганих хлопців: "Ким би не були хороші та погані хлопці, вони знищили весь світ. І тепер ми в значно сірішій зоні".

15. Ріплі (Ripley)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Ріплі"

Ендрю Скотт зачаровує в ролі смертоносного шахрая Тома Ріплі в цій хічкоківській версії роману Патриції Хайсміт "Талановитий містер Ріплі".

Драматичний чорно-білий фільм, який зняв оскароносний оператор Роберт Елсвіт, ідеально відображає темний світ, у якому живе Ріплі.

Дія серіалу розгортається в Італії 1960-х років і має значно похмурішу атмосферу, ніж відома екранізація 1999 року з Меттом Деймоном у ролі Ріплі.

Втім серіал не поступається стрічці – він настільки ж захопливий і візуально чудовий.

16. Один день (One Day)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Один день"

Жоден серіал не викликав цього року більше емоцій, ніж ця адаптація британського роману Девіда Ніколлса.

У ньому розповідається про непрості стосунки двох друзів, Декстера та Емми.

Починаючи з університету, вони щороку зустрічаються в той самий день, 15 липня, протягом 20 років.

Фільм являє собою чудову ностальгічну подорож для глядачів певного віку, доповнену виграшними саундтреками.

Доповнює ефект захоплива гра двох головних героїв, які намагаються розібратися, які насправді між ними стосунки і що вони відчувають одне до одного.

17. Месьє Спейд (Monsieur Spade)

Автор фото,AMC Кадр із серіалу "Месьє Спейд"

Це - продовження класичного детективу Дешила Хеммета "Мальтійський сокіл" (і двох його екранізацій - з Гамфрі Богартом і Рікардо Кортесом у головних ролях).

Відомий американський детектив Сем Спейд (Клайв Оуен) проводить пенсію у французькій глибинці. Спокійне життя закінчується, коли шість черниць стають жертвами жорстокого вбивства, яке нагадує ритуальне.

Оуен не наслідує знаменитого крутого хлопця Гамфрі Богарта з "Мальтійського сокола" 1941 року. Його персонаж - проникливий і стриманий, хоча іноді спантеличений, особливо коли намагається опанувати французьку мову.

Режисер Скотт Френк робить стрічку яскравою й напруженою. А Оуен створює образ холоднокровного детектива з добрим серцем.

18. Містер Бейтс проти пошти (Mr Bates vs the Post Office)

Автор фото,ITV Кадр із серіалу "Містер Бейтс проти пошти"

Ця заснована на реальних подіях драма сколихнула британську громадськість і спонукала уряд запровадити новий закон.

В основі сюжету - події, відомі як IT-скандал з Horizon.

Тобі Джонс грає Алана Бейтса, одного з 700 поштових працівників, помилково звинувачених у крадіжці та підробці бухгалтерських документів у 1999 році. Тоді багатьох з них засудили та відправили до в'язниці за те, що виявилося помилкою комп'ютерного програмного забезпечення.

Серіал розповідає про те, як Бейтс організовує інших людей, яких помилково звинуватили, включно з Джо Гамільтон (Моніка Долан), чиє життя перетворилося на кафкіанський кошмар. Чим більше вона намагається довести свою невинуватість, тим гірше виглядає її судова справа.

Нещодавно у Британії розробили законопроєкт, який має відновити репутацію поштових працівників, багато з яких досі чекають на фінансову компенсацію.

19. Режим (The Regime)

Автор фото,HBO Кадр із серіалу "Режим"

"Режим" - політична сатира про вигадану диктатуру в центральній Європі. З чудового палацу нею править колишня лікарка Олена Вернем (Кейт Вінслет), яка потихеньку божеволіє через важку форму іпохондрії.

Правительці здається, що у стінах маєтку завелася смертельно небезпечна чорна пліснява.

У пошуках неіснуючої зарази оточення Вернем веде у палаці нескінченний ремонт.

Для заспокоєння до неї приставляють компаньйона - жорстокого капрала Герберта Зубака (Маттіас Шонартс), який нещодавно розстріляв протестувальників.

Такий підхід до залякування народу подобається Вернем, і диктаторка зближується з Гербертом, який отримує над нею необмежену владу. За порадою Зубака Олена розриває відносини зі США, розпускає уряд і занурює країну в темряву.

20. Проблема 3 тіл (3 Body problem)

Автор фото,Netflix Кадр із серіалу "Проблема 3 тіл"

Цей науково-фантастичний серіал викликав великий ажіотаж і став наступним проєктом творців "Гри престолів" Девіда Беніоффа та Ді Бі Вайсса. І хоча, можливо, автори розраховували на інший ефект, фільм заслужив серйозні оплески за інтелектуальний підхід і творчі амбіції.

Заснований на серії книг "На згадку про минуле Землі" китайського письменника Лю Цисіня, серіал розповідає історію друзів-науковців, які намагаються розібратися з хвилею самогубств у їхній спільноті.

Сюжет проходить через різні часові періоди, відкриваючи глядачам грандіозну історію, яка пов'язує минуле й сьогодення.

Вчені стикаються з різними викликами й погрозами, які змінюють їхнє уявлення про світ та майбутнє людства.

Автор: Керін Джеймс та Г'ю Монтгомері, ВВС