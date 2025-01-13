«Збори ОСББ», «БожеВільні», «Потяг у 31 грудня»: найкращі новинки українського кіно, і де їх дивитися

Розповідаємо про нові українські фільми 2025 року, які йдуть в кінотеатрах або очікуються у прокаті, та що з українських стрічок нещодавно з'явилося на Netflix.

Збори ОСББ

Нова українська комедія "Збори ОСББ", яку зняли за рекордні 11 днів восени 2024 року, зібрала за місяць в прокаті майже 15 млн грн. А від недавна стрічку можна подивитися на Netflix.

Смішна і легка комедія про наболіле, "Збори ОСББ" - це історія про сусідські сварки, блекаути та електричний ліфчик.

Сусідів, які намагаються купити генератор, зіграли відомі українські актори – Ольга Сумська, Антоніна Хижняк, Ніна Набока, Віктор Жданов. Також у стрічці знялися ведучий і блогер Євгеній Янович, стрімер Міша Лебіга і його пес Майк, а ще подружжя акторів Руданських - Олександр та Марія, які зіграли сімейну пару.

Автор фото,facebook.com/osbb.film/photos Кажуть, що у цьому фільмі люди впізнають своїх сусідів і себе

Автори кіно кажуть, що справді моніторили свої чати будинків і використали у фільмі кілька повідомлень звідти. Вийшло справді весело та іронічно.

"Збори ОСББ", станом на 13 січня, очолюють топ-10 фільмів в Україні на Netflix.

Редакція

Наприкінці грудня на Netflix з'явився ще один український фільм, який лише нещодавно був у прокаті - сатирична комедія "Редакція".

Сюжет стрічки розгортається навколо ідеаліста Юри. Прагнення до справедливості приводить його до роботи в місцевій газеті на Херсонщині. Але виявляється, якщо ти працюєш регіональним журналістом, то легко можеш опинитися у вирі фейкових новин і корупційних схем.

Світова прем'єра фільму відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum.

Автор фото,Кадр з фільму "Редакція" / фото Arthouse Traffic Кадр з фільму "Редакція" / фото Arthouse Traffic

Фільм знімали за пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Херсоні та його околицях. Актор фільму Василь Кухарський та режисер монтажу Віктор Онисько загинули, захищаючи Україну.

БожеВільні

Історична драма та трилер "БожеВільні" є першим українським художнім фільмом про радянську каральну психіатрію.

Герой стрічки у 70-ті роки ХХ сторіччя стикається з цим винаходом тоталітарної радянської системи, просто за те, що любить західну рок-музику.

"Це історія про нерівну боротьбу однієї особистості проти потужного механізму тоталітарної держави з розгалуженою системою шпигунів й агентів", – говорив про фільм режисер Денис Тарасов.

Автор фото,Кадр з фільму БожеВільні Кадр з фільму БожеВільні

"БожеВільні" отримали багато номінацій та нагород на кінофестивалях. Стрічка була у прокаті восени 2024 року, де зібрала понад 4 млн гривень, а зараз доступна на Netflix.

На початку січня фільм був серед найпопулярніших стрічок в Україні на платформі.

Буча

Фільм "Буча" тепер також на Netflix.

Стрічка базується на реальних подіях, що відбувалися на початку вторгнення, і розповідає історію біженця з Казахстану - Костянтина.

Він ризикував власним життям, щоб врятувати сотні українців з окупованої Бучі під час повномасштабного вторгнення РФ.

Костянтин організував евакуаційну операцію, завдяки якій багато людей, серед них композитор Ігор Поклад із дружиною, змогли втекти з окупації.

Фільм "Буча" став найпопулярнішим фільмом на Netflix Україна за минулий тиждень. В Україні прем'єра відбулася 7 листопада 2024 року.

Автор фото,Кадр з фільму Буча Костянтина зіграв польський актор Цезарій Лукашевич

Головну роль Костянтина Гудаускаса зіграв польський актор Цезарій Лукашевич. А головного антигероя – полковника ФСБ – зіграв В'ячеслав Довженко, відомий за роллю у "Кіборгах".

Ще до виходу стрічки у прокат обурення викликав один з англомовних постерів з написом Bucha та розбомбленою багатоповерхівкою у Бородянці.

Потяг у 31 грудня

Триває прокат української новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", де з'являється навіть колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон.

Головний герой – провідник "Укрзалізниці" Микола Іванович, якого грає Станіслав Боклан. 31 грудня він вирушає у свій останній рейс, після якого має вийти на пенсію. Він хоче спокійно зустріти Новий рік, оскільки думає, що традиційно в цей період потяги порожні.

Автор фото,постер Потяг у 31 грудня "Потяг у 31 грудня" зібрав десятки мільйонів гривень у прокаті

Однак тієї ночі у вагоні збереться весела компанія: наречена-втікачка, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна та бухгалтер-інтроверт.

Стрічка вже зібрала у прокаті майже 30 млн гривень. Це називають найкращим результат для українських премʼєр виробництва 2024 року.

Коли ти вийдеш заміж?

З 23 січня у прокат виходить ще одна українська комедія – романтична історія "Коли ти вийдеш заміж?", у якій зіграли Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк та Павло Текучев.

Автор фото,Постер фільму Коли ти вийдеш заміж? Коли ти вийдеш заміж - питання, яке ставлять дуже часто

"Це саме те кіно, яке зараз так необхідне нашим людям у цих непростих реаліях. Я живу в Україні й на власному досвіді знаю, що таке обстріли, сирени, очікування чоловіка, який повертається з війни", - говорить виконавиця головної ролі Наталка Денисенко.

За сюжетом, її героїня Ксенія розбирається у мистецтві, але зовсім не розбирається у чоловіках. Вона опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом.

Фільм, де лунає музика Монатіка, Dorofeeva та Kola, знімали в Україні та Хорватії.

Перший трейлер представили на кіноринку 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю.