Найдавніша цивілізація Америки. У Перу знайшли місто, якому 3500 років

Археологи Перу заявили, що виявили у північній провінції Барранка стародавнє місто, вік якого три з половиною тисячі років.

На думку дослідників, місто, яке має назву Пеніко, було важливим торговим центром. Воно з'єднувало поселення тихоокеанського узбережжя з тими, хто мешкав в Андах та вздовж Амазонки.

Місто розташоване приблизно за 200 км на північ від Ліми і лежить на висоті 600 метрів над рівнем моря. Вважають, що його заснували між 1800 і 1500 роками до нашої ери – приблизно в той самий час, коли ранні цивілізації процвітали на Близькому Сході та в Азії.

Дослідники кажуть, що це відкриття проливає світло на те, що сталося з найдавнішою цивілізацією Америки - Караль.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Знімок з повітря археологічної зони на місці Пеніко в Перу

На відеозаписах, опублікованих дослідниками, видно круглу будівлю на схилі пагорба, оточену залишками кам'яних та глиняних будівель.

Вісім років досліджень на цьому місці дозволили виявити 18 споруд, у тому числі церемоніальні храми та житлові комплекси.

У будівлях на цьому місці дослідники виявили церемоніальні предмети, глиняні скульптури людей і тварин, а також намиста з намистин і морських мушель.

Пеніко лежить поблизу місця, де 5000 років тому, приблизно в 3000 році до нашої ери, в долині Супе в Перу була заснована Караль - найдавніша відома цивілізація Америки.

Археологи знайшли 32 пам'ятки цієї цивілізації, серед яких великі пірамідальні споруди, складні іригаційні системи для землеробства та поселення міського типу. Вважають, що цивілізація Караль розвивалася ізольовано від інших ранніх цивілізацій в Індії, Єгипті, Шумері та Китаї.

Доктор Рут Шейді, археологиня, яка керувала нещодавніми дослідженнями Пеніко та розкопками Караля в 1990-х роках, сказала, що це відкриття важливе для розуміння того, що сталося з цивілізацією Караль після того, як її знищили зміни клімату.

Місто Пеніко "лежало у стратегічному місці на перехресті торгових шляхів та обміну між громадами узбережжя, високогір'я та джунглів", – сказала доктор Шейді інформаційному агентству Reuters.

На пресконференції, на якій вчені представили знахідки, археолог Марко Мачакуай, дослідник і співробітник міністерства культури Перу, сказав, що значення Пеніко полягає в тому, що це місто є продовженням цивілізації Караль.

Перу є батьківщиною багатьох найважливіших археологічних відкриттів Америки. Серед них цитадель інків Мачу-Пікчу в Андах та таємничі лінії Наска, викарбувані в пустелі вздовж центрального узбережжя.

Автор: Джессіка Ронслі, BBC