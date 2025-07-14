«Чемпіонство для доньки»: чим важливий реванш Усика проти Дюбуа

Ввечері 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" пройде боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Це буде реванш, який визначить абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

У першому поєдинку, який відбувся 26 серпня 2023 року на стадіоні у Вроцлаві (Польща), переміг Усик. Він відправив свого суперника у нокаут в 9-му раунді. Але попри це, поєдинок викликав палкі суперечки. Річ у тім, що в 5-му раунді Олександр Усик впав на ринг після удару Дюбуа. Суддя визначив це як удар нижче пояса, хоча команда британця досі вважає, що це був "чистий" удар і арбітр помилився.

Розвіяти всі сумніви має матч-реванш. Крім цього, поєдинок має ще кілька цікавинок.

Обидва спортсмени є володарями чемпіонських поясів за версіями різних боксерських організацій. Усик - за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, а Дюбуа - чемпіон за версією IBF.

Вигравши поєдинок, українець зможе втретє вибороти титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

Олександр також публічно заявив, що бій 19 липня - передостанній в його кар'єрі. Поки що він не має жодної поразки.

Різниця у віці

Щоправда, є один суттєвий нюанс.

Олександрові Усику вже 38 років, його суперник молодший майже на 10 років. Саме про суттєву різницю у віці кажуть експерти, прогнозуючи результат майбутнього бою.

Серед тих, намагається передбачити результат, - і олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та чинний депутат Верховної Ради Жан Беленюк. За його словами, в першому поєдинку Дюбуа явно поступався Усику за рівнем, але в реванші проти українця суттєву роль може зіграти вік.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Дюбуа суттєво виріс як боксер після першого поєдинку з Усиком в серпні 2023 року. На фото - він після ефектної перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2024

"Перший бій мені не дуже сподобався, бо рівень Дюбуа тоді не дотягував до рівня Усика. Зараз вік грає проти Олександра і на користь Дюбуа, тому, можливо, бій буде більш конкурентним, але все одно: Усик - фаворит, - сказав він.

Про фактор віку каже і Даніель Дюбуа. Він зазначає, що суттєво змінився після першого поєдинку і тепер готовий дати бій опонентові.

"Усика чекає справжній бій. Я подолав психологічні проблеми. Тепер я інший боєць. Він це побачить. Йому 38 років, і він це відчує", - впевнений британець.

"І цього разу я не просто переможу Усика — я переможу всіх своїх хейтерів, усіх їх, знову. Це найкраще відчуття у світі".

Прогнози на бій

Експерти зі світу боксу, а також букмекери вважають українця фаворитом майбутнього бою. Проте визнають, що Дюбуа демонструє суттєвий прогрес порівняно з поєдинком 2023 року.

Крім вражаючих фізичних параметрів, британець також суттєво змінив свій стиль. Принаймні, це продемонструвала його впевнена перемога над Ентоні Джошуа у вересні 2024 року.

"Я думаю, що Даніель — хороший атлет і боксер, має хороші навички. Останні три бої Даніеля — чудові перемоги", - так характеризує свого суперника Олександр Усик.

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, британець Леннокс Люїс вважає, що Дюбуа "налаштований серйозно" і має показати це в бою.

Ще один представник Великої Британії, ексчемпіон світу Девід Хей також каже про високі шанси Даніеля.

"Я думаю, якщо коли-небудь і був шанс перемогти такого боксера, як Усик, то це зараз — Дюбуа має імпульс, б'ється вдома, усе на його боці. Усик насправді нічого особливо не виграє в цьому бою, адже він уже перемагав Дюбуа", - вважає він.

"Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, але водночас не здивуюся, якщо він почне демонструвати ознаки віку. Він бездоганний, але вже має багато кілометрів за плечима".

Дюбуа каже, що він заряджений на бій і готовий перемогти опонента.

Рекордний гонорар

Загальний призовий фонд за бій Усик - Дюбуа становить майже 200 млн доларів. Виплати для боксерів стануть найбільшим в їхніх кар'єрах на цей час. Усик отримає 65% від загального призового фонду, Дюбуа - 35%.

Таким чином гонорар українця складатиме рекордні 132 млн доларів. За минулий бій з Тайсоном Ф'юрі він отримав 114 млн доларів.

Дюбуа також отримає найвищий у кар'єрі гонорар - 71 млн доларів.

Для порівняння: в першому поєдинку Усик мав гонорар 6 млн доларів, Дюбуа - 2 млн.

Тобто призові виплати боксерам за два роки зросли у 20-30 разів.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Усик послідовно підтримує Україну на міжнародній арені

Це показує, якого прогресу вони змогли досягти за ці пару років і як швидко здобули шалену популярність в публіки та боксерської спільноти.

Однак, крім фінансової мотивації спортсмени говорять і про важливість закарбувати своє ім'я в історії боксу.

Олександр Усик також пояснив, що має ще одну важливу ціль.

Батько чотирьох дітей, він пообіцяв молодшій донці Марії, яка народилася у 2024 році, пояс абсолютного чемпіона.

Старша донька Єлизавета вже отримала від батька золоту медаль Олімпіади, сини Кирил і Михайло - перші два пояси абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Тож тепер наймолодша дитина в родині Усиків очікує на свою нагороду 19 липня.

Автор: Олег Черниш, ВВС Україна, Київ