Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона світу. Це зрада?

Українець Олександр Усик може вже протягом найближчих тижнів втратити статус абсолютного чемпіона світу з боксу серед важковаговиків.

Одна з чотирьох авторитетних боксерських організацій, поясами яких володіє Усик, може відібрати у нього звання чемпіона.

Йдеться про суто формальні причини. Усик збирається провести свій наступний бій проти все того самого Тайсона Ф’юрі, який прагне реваншу за минулотижневу поразку. Натомість у IBF вважають, що суперником українця має бути зовсім інша людина.

За допомогою редактора розділу боксу видання Tribuna Андрія Розанова ВВС розбиралася у перипетіях правил професійного боксу і перспективах зацікавлених сторін домовитися так, щоб усі залишилися задоволеними.

Як стати чемпіоном

Почнемо здалеку. Система визначення чемпіонів світу у боксі є значно складнішою, ніж, припустімо, у футболі. Окрім того, що змагання тут проводяться у майже двох десятках вагових категорій (і кожна з них має власних чемпіонів), титули в них роздають одразу кілька боксерських організацій.

Найавторитетніших з них – чотири: WBC, WBA, WBO та IBF.

Кожна з них має власний рейтинг професійних боксерів у кожній ваговій категорії. На вершині рейтингу перебуває чемпіон (у кожної з організацій це може бути інша людина, а може бути й таке, що один і той самий боксер займає чільні позиції у кількох рейтингах). Час від часу чемпіон повинен захищати свій титул.

Проти кого саме – є варіанти. З одного боку, кожна організація проводить бої між топами свого рейтингу, у яких визначає обов’язкового претендента – боксера, у поєдинку з яким чинний чемпіон зобов’язаний підтвердити свій титул.

З іншого боку – чемпіон може провести добровільний захист титулу. Так називається ситуація, коли він сам обирає собі суперника для чемпіонського бою, отримавши добро на такий поєдинок від ради відповідної організації.

АВТОР ФОТО,GETTY Олександр Усик з чемпіонськими поясами IBF, WBA, WBC та WBO

Якщо в одного з учасників бою є чемпіонський пояс однієї організації, а у другого – іншої, то переможець стає чемпіоном одразу за двома версіями.

У цій складній системі з кількома організаціями, обов’язковими претендентами і добровільними захистами титулу, в ситуації, коли бізнесові та піар-чинники подекуди мають більше значення для влаштування чемпіонських поєдинків, ніж чисто спортивні міркування, ситуація, коли одна людина збирає усі чотири найважливіші чемпіонські пояси є рідкісною. Таку людину називають абсолютним чемпіоном.

У надважкій ваговій категорії востаннє цього добився британець Леннокс Льюїс, і сталося це майже 25 років тому.

Так само, як важко здобути звання абсолютного чемпіона, легко його втратити. Часто авторитетні боксерські організації мають різні погляди на те, з ким саме повинен захищати їхній пояс чемпіон. Незгода боксувати з суперником, якого визначила котрась з організацій, може мати наслідком позбавлення чемпіона її поясу.

Саме це і може трапитися з Олександром Усиком.

Все через реванш

АВТОР ФОТО,GETTY Ф'юрі після програшу заявив, що використає своє прописане у контракті право на реванш

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі, який відбувся 19 травня, був одним з найочікуваніших боїв останніх років. Переговори про його організацію тривали місяцями, уже оголошена дата бою двічі переносилася.

Зрештою, сам факт того, що на кону стояли всі чотири чемпіонські пояси, обумовлював те, що при підписанні контракту на проведення поєдинку боксери погодилися, що кожен з них матиме змогу вимагати у переможця реваншу.

Проблеми почалися вже на цьому етапі. Річ у тому, що одна з авторитетних боксерських організацій, IBF, виступає принципово проти прописання в контрактах на бої пункту про обов’язковий реванш, каже ВВС Андрій Розанов.

IBF загалом не має нічого проти боїв за об’єднання поясів. Вона просто вважає, що захист титулу новоспеченим чемпіоном має відбуватися не з його попереднім суперником, а з обов’язковим претендентом, якого визначить сама ця організація.

А обов’язкового претендента IBF визначила ще два роки тому, це хорват Філіп Хрговіч, і 1 червня цього року він битиметься проти британця Деніела Дюбуа.

Точка зору організації проста: чемпіон за версією IBF Олександр Усик одразу після своєї перемоги над Ф’юрі повинен негайно розпочати переговори з Хрговічем. Якщо Усик цього не зробить, IBF матиме повне право відібрати у нього чемпіонський пояс і або віддати переможцеві бою між Хрговічем та Дюбуа, або ж оголосити його вакантним.

Проблема полягає у тому, що Усик не збирається битися ані з Хрговічем, ані з Дюбуа. Негайно після закінчення його чемпіонського бою переможений Тайсон Ф'юрі заявив, що використає своє прописане у контракті право на реванш. Олександр Усик, який ще не залишив ринг, відповів, що теж очікує на повторну зустріч з британцем. Більше того, спеціалізована преса вже повідомляє, що цей бій відбудеться 12 жовтня цього року все в тому ж Ер-Ріяді.

А це, якщо слідувати духу регламентів IBF, позбавить Усика чемпіонського поясу цієї організації і, відповідно, статусу абсолютного чемпіона.

АВТОР ФОТО,GETTY IBF хоче, щоб Усик бився з хорватом Хрговичем

Це було вже

Андрій Розанов не сумнівається, що IBF здатна позбавити Усика чемпіонського поясу, і те, що таким чином організація позбавить світ абсолютного чемпіона з боксу, не зупинить її від такого рішення.

Він нагадує, що у листопаді минулого року IBF вирішила відібрати свій пояс у абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі американця Теренса Кроуфорда. Ситуація там була аналогічною: Кроуфорд став чемпіоном після перемоги над своїм співвітчизником Ерролом Спенсом.

У IBF вважали, що його наступним суперником має стати обов’язковий претендент за версією цієї організації Джарон Енніс. Проте Кроуфорд був схильний провести обумовлений контрактом реванш зі Спенсом. IBF спочатку попередила Кроуфорда про можливі санкції, а потім просто віддала його пояс – без проведення чемпіонського бою – Джарону Еннісу.

Кроуфорд прокоментував це рішення IBF нецензурно, однак ситуацію його реакція не змінила: формально він припинив бути абсолютним чемпіоном.

Домовляться?

АВТОР ФОТО,GETTY Втрата поясу не буде трагедією для Усика, бо він вже увійшов в історію боксу, каже редактор розділу боксу видання Tribuna Андрій Розанов

Інша річ, каже ВВС Андрій Розанов, що зараз подібний розвиток подій нікому не вигідний.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі сьогодні однозначно є топовими боксерами-важковаговиками, їхній реванш напевно матиме шалений комерційний успіх, і добровільне виключення себе з його організації виглядає для IBF як постріл у власну ногу.

"Шанси вирішити цю ситуацію є, і вони досить високі. З точки зору здорового глузду, сама IBF зацікавлений у тому, щоб бути у цьому поєдинку. У цьому напевно зацікавлені саудівські організатори поєдинку між Усиком та Ф'юрі. Зацікавлена у цьому команда Ф'юрі – все-таки боротися за абсолютне чемпіонство – це краще, ніж "просто" за три пояси. А вже в останню чергу переживати за це повинен Усик", - каже Андрій Розанов ВВС.

Тим більше, що протягом останніх днів з'явилися певні контури майбутньої схеми, яка дозволить залишити всі зацікавлені сторони задоволеними.

В середу президент IBF Дерріл Піплз в інтерв’ю виданню Boxing Scene нагадав, що, звичайно, в правилах його організації є пункт про заборону гарантування боксерами реваншів, якщо вони перешкоджатимуть їм проводити обов’язкові захисти титулів.

"Усі знають наслідки (порушення) цього правила. Ми уже проходили цей шлях", - сказав Піплз, явно натякаючи хоча б на той же прецедент позбавлення Теренса Кроуфорда поясу.

Однак тут же Піплз нагадав про інший пункт правил IBF: будь-який чинний чемпіон за її версією має право вимагати для себе винятку з будь-якого правила організації. Теоретично Олександр Усик може попросити IBF дозволити йому провести реванш проти Ф'юрі, не позбавляючи свого поясу.

"Якщо (команда Усика) попросить зробити для себе виняток, це прохання надійде до ради директорів (IBF), і якщо рада схвалить його, то, ймовірно, виставить щодо цього певні умови", - заявив Піплз.

Про які умови йдеться? Наприклад, Олександр Усик міг би гарантувати команді Хрговича, що той проведе поєдинок проти переможця його реваншу проти Ф'юрі – і таким чином хорват здобуде шанс стати абсолютним чемпіоном світу з боксу.

24 травня президент IBF підтвердив виданню Boxing Scene, що команда Усика подала прохання про виняток з правил організації: українець просить вважати його реванш з Ф’юрі поєдинком за абсолютне чемпіонство.

"Сподіваюся, IBF прийме правильне рішення", - заявив промоутер Усика Егіс Клімас.

Утім, резюмує Андрій Розанов, навіть якщо Усик втратить пояс IBF, це не стане для українського боксера трагедією.

"Усик уже увійшов в історію як дворазовий абсолютний чемпіон світу – у першій важкій і у важкій вазі, - а всі чотири пояси зберігати до кінця світу йому не принципово. Що буде далі – це вже умови контрактів і бажання самого Усика взагалі продовжувати боксувати".

"Людина по факту досягла всього. Він переміг головних супертяжів сучасності, завоював абсолютно всі чемпіонства, до яких міг дотягнутися. Більшого добитися неможливо. Далі – тільки його спортивний інтерес. Втрата ним поясу IBF саме з цієї причини була прогнозованим розвитком подій. Але є і такий варіант, що домовляться, – тоді буде краще", - каже Розанов.

Автор: Святослав Хоменко, BBC