Усик вдруге переміг Ф'юрі. Як Україна і світ реагують на перемогу Усика

Олександр Усик у бою-реванші знову переміг британського боксера Тайсона Ф'юрі. На кону стояли три чемпіонські пояси: WBO, WBA та WBC, переможець отримав статус "об'єднаного" чемпіона світу.

Це був бій, який фанати називали легендарним, історичним та навіть "боєм тисячоліття".

У травні цього року українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Перед реваншем букмекери та експерти давали більші шанси на перемогу Усика.

Долю цього бою теж вирішили судді і вони віддали перевагу Усику. Цього разу рішення суддів було одноголосним.

Поєдинок тривав усі 12 раундів та був напруженим та нервовим - було багато влучних ударів як від Ф'юрі, так і від Усика.

Перемога у травні принесла 37-річному Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, а після бою в суботу він зберіг свої пояси.

Натомість для 36-річного Тайсона Ф'юрі, який називає себе "Джипсі-кінг" – це була вже друга поразка у його професійній кар'єрі.

До Усика його ніхто не перемагав і на другу поразку в суботу Ф'юрі відреагував болісно. Було помітно, що британець не очікував на такий результат і помітно засмутився.

Як відзначали оглядачі, він серйозно готувався до цього бою і помітно набрав у вазі.

Після перемоги Усика Тайсон сказав, що був впевнений, що під час бою в нього все йшло добре, і що судді нібито просто зробили Усику "різдвяний подарунок".

Український боксер у відповідь сказав, що Тайсон надто багато говорить.

"Я поважаю його, але все, що він сказав, – це шоу. Він вважає мою перемогу "різдвяним подарунком"? Окей. Дякую Богу за це. Але не Ф'юрі. Дякую моїм тренерам, дякую команді. Жодних проблем, я переміг", – відповів Усик.

Автор фото,Getty Images Ф'юрі виглядав помітно розчарованим

Контракт зобов'язував суперників провести реванш. На кону стояли три основні чемпіонські пояси: WBO, WBA та WBC, один пояс, здобутий у травні, Усику довелось віддати ще раніше.

Це вже 23-тя поспіль перемога Усика. Ф'юрі виходив переможцем у 34 боях, один закінчив нічиєю, і два програв Усику.

Перед боєм український боксер казав, що він впевнений у своїй перемозі та в своїх силах.

Ф'юрі теж грозився його перемогти - і навіть відправити в нокаут, як він це не раз робив раніше із попередніми суперниками.

Як пройшов бій Усик-Ф'юрі

Поєдинок пройшов на тій самій арені, що і в травні, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Єдиним транслятором бою в Україні була платформа Megogo.

Бій почався ближче до 1:00 ночі за Києвом та закінчився приблизно о 1:30.

Боксери не стали зволікати та почали активно себе проявляти з першого ж раунду.

Поєдинок був напруженим - було багато влучних ударів як від Ф'юрі, так і від Усика.

Довгий час поєдинок здавався рівним, але на останніх раундах Усик почав завдавати більш дошкульних ударів Ф'юрі.

На останніх хвилинах українець провів успішну комбіновану атаку.

Автор фото,Getty Images Ф'юрі покидає місце бою

Попри це на останніх раундах стало помітно, що обоє боксерів уже трохи видихаються, вирішального удару так і не було.

У результаті так само, як і в травні, долю поєдинку вирішили судді. Рішення усіх трьох суддів було одноголосним: 116–112 на користь Усика.

Боксер присвятив перемогу своїй мамі та "всім матерям України". Він також виніс на ринг шаблю Івана Мазепи XVII століття.

Таким чином, пояснила команда українця, він нагадав світові про видатного гетьмана, який "ще триста років тому боровся за свободу України від російських загарбників".

Автор фото,Getty Images Усик тримає над головою шаблю Івана Мазепи

Українець відреагував на перемогу спокійно. На арені він подякував своїй дружині та сказав, що сьогодні в нього "щасливий день". За його словами, в цей самий день його сини теж брали участь в змаганні з дзюдо.

Вони отримали помаранчевий і зелений пояси, сказав Усик. І один з його синів, за словами боксера, сказав йому: "Тато, ти наступний".

Усика привітав президент Зеленський

Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Його тепло привітали соцмережі, а також українські спортсмени, футбольні клуби. Світові легенди боксу, не всі з яких ставили на українця в цьому історичному реванші, теж висловили свою думку.

Одним із перших Усика привітав президент Володимир Зеленський.

За день до бою він говорив і з боксером по відео, де побажав йому перемоги, але і пожартував, щоб Усик не надто жорстко бив британського боксера Ф'юрі, щоб британці "нам не заборонили ракети Storm Shadow".

Після бою Зеленський написав у своїх соцмережах, що перемога Усика має велике значення, і перемога так "потрібна всім нам зараз".

"Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці й свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо. З перемогою, козаче. З перемогою, Україно. Слава Україні".

Віталій Кличко, мер Києва та ексчемпіон у надважкій вазі, назвав перемогу Усика "гідною і блискучою".

На його думку, бій був "дуже напружений і емоційний".

"Резонансний задовго до самої події. Особливо резонували піною російські "експерти" і "провісники", – написав Кличко.

Його молодший брат, колишній чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко, під час бою сидів у перших рядах біля арени. Він написав, що "Україні пощастило", що в неї є Усик.

"Ти справжній прапороносець нашої стійкості", – додав колишній чемпіон.

Автор фото,Instagram Андрій Шевченко теж привітав Усика з перемогою

"Слава Богу. Легенда. Без питань. Мир усім", – відреагував на бій боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу в легкій вазі.

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, сказав, що назвав би цей поєдинок найважчим у кар'єрі Усика (і боксер пізніше теж так про себе сказав).

"Але з точки зору напруги, – продовжив Беленюк, – відповідальності та моральної складової було, напевно, складно. Але Тайсон Фʼюрі був вже психологічно надломленим після першого поєдинку. Він вже намагався будь-яким чином вийти з ситуації".

Конор Макгрегор, легендарний боєць та колишній чемпіон UFC, назвав бій "неймовірним".

"Обидва хлопці – виняткові боксери. Дійсно", – сказав Макрегор.

"Нехай розмови про те, що Усик працює до удару правою по корпусу, закінчаться прямо зараз. Сьогодні він був настільки ж жорстким, наскільки й майстерним", - додав він.

На думку Макгрегора, Тайсон Фʼюрі – винятковий і будь-хто, крім Усика, "проти цієї версії Тайсона Фʼюрі буде знищений".

Колишньому чемпіонові Тоні Белью сподобався останній раунд поєдинку.

"Блискучий шаховий матч. Я побачив перемогу Усика, але ніхто не може скаржитися в будь-якому випадку. Це не пограбування", – написав він.

На його думку, обидва боксери билися від душі. "Я просто відчуваю, що Усик зробив достатньо, він чинив тиск".

Автор фото,Getty Images Володимир Кличко і Леннокс Льюїс дивляться на бій Усик-Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія

Леннокс Льюїс, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, сказав, що це був хороший бій. Перед поєдинком він вважав, що Тайсон на цей раз виграє.

Але йому потрібно було би бути агресивнішим та активнішим, вважає Льюїс.

Сам Тайсон Ф'юрі після перемоги Усика сказав, що його засудили і те, що Усик виграв за рішенням суддів, було для українця просто "різдвяним подарунком".

Льюїс так не вважає.

"Рахунок на суддівських записках? Я не чув суддівські записки. Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мій погляд, він міг попрацювати трохи більше", - сказав легендарний боксер.