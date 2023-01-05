Бокс Усик - Фьюри. Стала известна дата боя за абсолютного чемпиона

Возможный поединок обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) стал самым ожидаемым событием мирового бокса.

Украинцу, владеющему престижными чемпионскими поясами WBA, WBO, IBF и IBO, не хватает только титула WBC для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

После успешной защиты титулов в реванше с Энтони Джошуа украинский боксер заявил, что его интересует только бой с Тайсоном Фьюри.

Фьюри в свою очередь жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным, а Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

В начале декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору. После своей победы Фьюри дерзко вызвал Усика на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Возможная дата боя Усик - Фьюри

СМИ писали о том, что объединительное сражение Усик – Фьюри могут провести 17 декабря 2022 в Саудовской Аравии.

Однако эту информацию опроверг промоутер украинца Александр Красюк.

"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Фьюри – ред.) и принцами Саудовской Аравии", – заявил Красюк.

Глава Top Rank Боб Арум также заявил, что вероятность провести бой за "абсолюта" в декабре крайне мала.



Он отметил, что вероятнее всего, бой состоится 11-18 февраля 2023 года.

Также Арум добавил, что наиболее вероятным местом проведения поединка будет Ближний Восток, но не обязательно это будет Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

Позже сам Усик рассказал, когда и где может состояться его поединок с Фьюри. Украинец готов выйти в ринг в феврале – марте 2023 года. По его словам, наиболее вероятным местом проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира является Саудовская Аравия.

Вскоре промоутер украинца Александр Красюк назвал вероятные даты поединка.

"Когда мы планируем бой Усик - Фьюри? Мы сейчас имеем только рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда - 18, 25 февраля и 4 марта. Будь- какой из этих суббот может состояться поединок. Пока рабочей датой является 18 число, но мы окончательно определимся после боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой", – заявил промоутер в интервью BoxOffice.

Однако WBC санкционировала поединок между американскими боксерами Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером, которые будут бороться за звание официального претендента на чемпионский титул WBC, которым владеет Фьюри. Поэтому проведение боя Усик – Фьюри под угрозой.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем противостоянии отдают предпочтение британскому чемпиону.

На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1.55. На то, что абсолютным чемпионом станет Усик – 2.40. Ничья как наименее вероятный результат в боксе оценена коэффициентом 17.00.

Гонорары боксеров

Журналист ESPN Марк Кригель рассказал о подробностях гонорара.

"Этот бой действительно состоится. Откуда я знаю? Что является причиной споров перед каждым большим поединком? Распределение гонорара.

70 на 30 или 60 на 40? Это будет 50 на 50. Я разговаривал с Бобом Арумом, он подтвердил мне, что этот вопрос решен. Остальные мои источники тоже подтверждают это", – сказал он.



По словам журналиста, детали гонорара свидетельствуют о том, что это сражение точно должно состояться.

Прогнозы известных боксеров

Бывший чемпион мира по двум весовым категориям Андре Уорд заявил, что возможный поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри интригует набором навыков обоих боксеров.

"В любом случае нельзя сбрасывать Усика со счетов, но Тайсон Фьюри — не Энтони Джошуа. У Фьюри есть любительский опыт. Тайсон – большой, у него отличный размах рук и он знает, как его использовать. В стиле Ф' Юри нет противоречий.

Мы видели, как Тайсон поднялся с канваса в бою против такого панчера, как Деонте Вайлдер. Он пропускал мощные удары, нокаутированные большинством бойцов. Фьюри нашел способ подняться, закусил капу, придерживался плана на бой и победил.

Я не думаю, что будет какая-то разница в его поединке с Усиком, но это бой, интригующий из-за набора навыков обоих боксеров. Впрочем, они отличаются габаритами", — цитирует Уорда Boxingnews 24.

По мнению известного экс-боксера Хасима Рахмана, у украинца Александра Усика есть все шансы победить британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я думаю, что Усик может победить Фьюри. Я считаю Александра лучшим среди тяжеловесов, выступающих на данный момент. Мне кажется, что Фьюри копирует Усика, и он добился в этом серьезных успехов. Но когда ты сражаешься с медленными супертяжами – это другой бокс, все, что Фьюри делает в плане бокса, Усик может сделать лучше.

Супертяжелый вес другой, потому что большинство супертяжел ленится. У них нет профессиональной этики, тогда как более мелкие ребята отличаются. Боксерский IQ Усика играет очень немаловажную роль. Во многих случаях интеллект маленьких бойцов может свести на нет преимущества их соперников", – сказал Рахман в интервью Fight Hype.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис желает увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

"Эй, ребята, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? 19 лет – это большой срок и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!", — призвал он.

Бывший соперник обоих боксеров Майк Хантер считает, что украинец может использовать в поединке габариты Фьюри в свою пользу.

"Когда Фьюри выходит биться против кого-то с такими же габаритами, как и он, он может использовать свой вес. Но когда ты выходишь на ринг против боксера, который так же двигается на ногах, как и Усик, это будет гораздо сложнее. Я думаю, что Усику нужно будет внести пару корректировок, но не думаю, что вес будет иметь такое большое значение, как думают люди. Это только мое мнение. Это будет интересное сражение. Я почти уверен, что Усик справится со своей задачей очень хорошо", – сказал Хантер в интервью Sky Sports.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Украинец Александр Усик в предстоящем поединке может выйти на ринг против Тайсона Фьюри в поединке за абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Проспорт рассказывает все, что известно о возможной встрече.