Бой Усик - Тайсон Фьюри перенесли на начало 2024 года

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесли на начало 2024 года.Об этом сообщил iFL TV промоутер украинского боксера Александр Красюк.«Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такой была наша договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы уже давно в боксе и знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг, его не заставить», — заявил Красюк. Он также добавил, что официальная информация о переносе боя может появиться на следующей неделе.Перенос связан с тем, что Фьюри нужно время на восстановление и подготовку после боя с французом Фрэнсисом Нганну, который прошел в конце октября. Британец тогда победил раздельным решением судей.