ПриватБанк выборочно блокирует переводы и без предупреждения закрывает счета: кто в зоне риска

В Украине клиенты крупнейшего финучреждения – ПриватБанка – жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Без предупреждения блокируют и счета.

Об этом клиенты ПриватБанка написали на специализированном форуме Минфин. "Такого издевательства над клиентом и не придумаешь. Банк "ждет подтверждения?!" От кого? Платеж по зарплате", – пожаловался клиент банка. После попытки провести платеж транзакцию заморозили.

В "Привате" пояснили, что любой платеж, который производится с карты ПриватБанка, может попасть под проверку. "В целях обеспечения безопасности операций в сети и защиты средств на счетах мы проводим дополнительную проверку. Это обычная стандартная процедура, которую мы избирательно осуществляем с целью недопущения разного рода рисков", – пояснили в банке.

Еще один клиент ПриватБанка рассказал, что его счета заблокировали из-за того, что он не заметил сообщения и не подтвердил источники своего дохода. "При этом для возврата средств мне нужно явиться в отделение и принести список документов, который банк направил по месту регистрации. В этом случае возникает две проблемы: 1. Место моей регистрации на оккупированной территории. 2. Я нахожусь за границей и явиться в ближайшем будущем не могу", – говорится в сообщении.

В "Привате" отметили, что счет клиента заблокировали из-за того, что он не прошел финансовый мониторинг. "При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", – отметили в банке.

ПриватБанк снимает половину пенсии или зарплаты без разрешения

В Украине банки имеют право без разрешения клиентов списывать часть зарплаты или пенсии. Всего есть несколько случаев, когда банк вынужден идти на такой шаг.

Как говорится в ответе ПриватБанка на жалобу клиента, списывать деньги с зарплатной или пенсионной карты клиента могут в том случае, если клиент вовремя не погасил кредит. Об этом говорится в Правилах использования кредита. Однако в судах некоторым клиентам удается доказать, что такое списание является незаконным.

Еще одно правило: деньги со счета могут без спроса списать по запросу исполнительной службы. Исполнительная служба получает соответствующий документ либо от нотариуса, либо от суда. Чтобы взыскать долг, исполнитель может направить письмо относительно должника в банк, а банк обязан отреагировать.

Что делать, если со счета пропали средства?

Первое, что нужно сделать, – проверить свое банковское приложение. В нем можно посмотреть выписку по счету и узнать, на что были сняты средства. Затем необходимо обратиться в банк с просьбой разъяснить, почему произошло списание.

Если у вас есть кредит в Приватбанке и банк начал самовольно списывать деньги с пенсии или зарплаты, лучший способ – погасить долг перед банком. Однако на всякий случай также стоит отправить в банк письменное требование прекратить списание и заявить, что вы не подписывали договор, который предполагает списание. Если банк в ответ пришлет сообщение, что списание продолжается, вы сможете использовать его в суде.

Если деньги списываются по письму исполнителя, вам необходимо найти исполнителя судебного решения, обратиться к нему с просьбой снять арест с суммы, которая составляет две минимальные зарплаты, а также в кратчайшие сроки погасить свой долг.