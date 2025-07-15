Скандал у Китаї: студентку відрахували за інтимні стосунки з кіберспортсменом з України

У Китаї шириться хвиля обурення через рішення університету відрахувати студентку за "неналежні контакти з іноземцем" та "підрив національної гідності". Це сталося після того, як в інтернеті зʼявилися відео нібито її інтимних стосунків з кіберспортсменом з України.

Далянський політехнічний університет публічно оприлюднив наказ про відрахування на своєму сайті, вказавши повне ім'я студентки. Це спричинило значний суспільний резонанс, пише видання New York Times.

Деякі коментатори схвалили це рішення, стверджуючи, що китайці - особливо жінки - занадто захоплюються іноземцями. Але інші зазначили, що це відрахування має виразні ознаки сексизму та патерналізму, й наводили приклади випадків, коли обвинувачені в зґвалтуванні чи сексуальних домаганнях студенти-чоловіки отримували значно м'якші покарання.

Багато хто також розкритикував університет за те, що він публічно осоромив студентку, розмістивши на своєму сайті наказ про її відрахування та вказавши її повне ім'я.

"Якщо хтось справді підірвав національну гідність у цій ситуації, то це була не жінка, чиї права на приватність були порушені, - цитує NYT Чжао Хун, професорку права Пекінського університету, у своїй авторській колонці. - А онлайн-коментатори, які несамовито принижували звичайну жінку під прапором так званої справедливості, і освітній заклад, що керувався застарілими моральними заповідями".

Університет заявив, що поведінка студентки під час інциденту, який, за їхніми словами, стався 16 грудня, "мала негативний вплив". Жодних подробиць у повідомленні не було, але там ішлося, що студентку покарали відповідно до внутрішнього положення університету про "громадянську мораль".

Це положення твердить: "Ті, хто має неналежні контакти з іноземцями та завдає шкоди національній гідності й репутації школи, повинні отримати догану або серйозніше покарання - залежно від обставин".

Користувачі китайських соцмереж швидко пов'язали заяву університету з відео, яке того самого дня у грудні опублікував український професійний кіберспортсмен Данило Тесленко, відомий як Zeus.

Тесленко, який відвідував Шанхай для участі в кіберспортивному турнірі, розмістив у своєму Telegram-каналі відео, де він перебуває з китаянкою. На момент публікації в нього було близько 43 тисяч підписників.

Згодом Тесленко видалив ці відео. Проте скріншоти й записи продовжують ширитися мережею. На них видно, що пара перебуває в готельному номері, жінка, схоже, усвідомлює, що її знімають, однак жодної явної сексуальної поведінки у відео немає.

Реакція Данила Тесленка

Данило Тесленко - 37-річний кіберспортсмен з Харкова. Він є професійним гравцем у Counter-Strike та CS:GO та колишнім капітаном команди Natus Vincere.

У письмовій відповіді на журналістський запит NYT Тесленко пояснив:

"Я видалив відео, коли зрозумів, що вони почали поширюватися в китайських соцмережах. Я зрозумів, що ці кліпи, хоч і не мали інтимного характеру, були занадто особистими й неприйнятними для публічного розповсюдження. Це була моя помилка, і я щиро перепрошую за неї".

У неділю, коли новина про відрахування набула розголосу, Тесленко також прокоментував ситуацію на платформі X.

"Близько шести місяців тому я опублікував кілька відео в Telegram з дівчиною, яку зустрів у Шанхаї. На відео були видні наші обличчя, але там не було нічого відвертого чи образливого", - написав він.

"Тоді це здавалося просто звичайним життєвим моментом. Я не усвідомлював, що це може вплинути на чиюсь особисту ситуацію. Пізніше я дізнався, що дівчина перебувала у стосунках і що вона зіштовхнулася з великою хвилею ненависті через це. Мені щиро шкода, що все обернулося саме так", - додав кіберспортсмен.

Він також зазначив, що видалив ці відео, "щойно усвідомив серйозність ситуації".

Тесленко також заявив, що на момент публікації відео не був одруженим та не перебував у стосунках, назвавши неправдивими відповідні чутки.

"Будь ласка, припиніть ненависть. Ми всі робимо помилки, і я навчився на своїх. Я хочу рухатися вперед - з повагою до всіх причетних", - підсумував він.

Подвійні стандарти й заклики до суду

Користувачі, які підтримали рішення університету, заявили, що жінка осоромила Китай, створивши враження, нібито китайські жінки є розпусними - особливо з білими чоловіками.

Однак інші ставили запитання: чому вся жовч спрямована насамперед на жінку, а не на самого Данила Тесленка, який і поширив відео?

Деякі користувачі розкритикували університет за спробу нав'язати застарілі моральні норми. Згідно з правилами закладу, підставою для дисциплінарного покарання також може стати, наприклад, надто гучне прослуховування музики або будь-яка дошлюбна сексуальна активність.

Водночас дехто з коментаторів звернув увагу на подвійні стандарти у китайському суспільстві. Деякі з них зауважили, що китайських чоловіків, які публікують у соцмережах дописи про пошук або стосунки з білими дружинами, часто сприймають як національних герої та уособлення мужності.

Інші згадали справу студента-чоловіка, якого визнали винним у зґвалтуванні, але він отримав лише випробувальний термін від свого вишу, або випадок із викладачем-чоловіком, який після сексуальних домагань до студенток продовжив викладати.

Деякі відомі юристи закликали студентку подати до суду на університет за порушення її прав на приватність і освіту.

Навіть деякі державні ЗМІ стали на стриманий захист дівчини. Газета Global Times, яку контролює Комуністична партія Китаю, у своїй редакційній колонці зазначила, що з "проблемними студентами" слід "працювати над усвідомленням ними помилок", але робити це приватно.

Інші ж звернули увагу на те, що рішення про відрахування не є остаточним - згідно з повідомленням, студентка має 60 днів на апеляцію. Утім, розголошення її особи вже не можна скасувати.

Автор: Яна Грибовська,ВВС Україна