Прокурори повідомили про підозру іноземцю, який за $9 000 допомагав майбутнім лікарям успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.Встановлено, що посадові особи державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів.Майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них «домальовували» правильні відповіді посадовці центру.Коштували такі послуги $9 000, а для пошуку «клієнтів» посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.Санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.Встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Пресслужба Київської міської прокуратури