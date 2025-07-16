Прокурори повідомили про підозру іноземцю, який за $9 000 допомагав майбутнім лікарям успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.
Встановлено, що посадові особи державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів.
Майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них «домальовували» правильні відповіді посадовці центру.
Коштували такі послуги $9 000, а для пошуку «клієнтів» посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.
Встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Примітка:
відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратури