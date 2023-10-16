Шокирующий опрос молодежи про Мариуполь: сеть возмущена ответами в Киеве. ВИДЕО

Журналисты опросили молодых людей в Киеве, что они знают об обороне Мариуполя. Многие прохожие удивили своими расплывчатыми ответами и незнанием о подвиге защитников города, чем возмутили пользователей соцсетей.

Что известно о скандальном опросе и реакции Сети – читайте на ТСН.

Опрос о Мариуполе в Киеве – видео

Журналисты Телеграм-канала "Украина 24/7" поинтересовались у прохожих на киевском Крещатике, что они знают об обороне Мариуполя. Никто из опрошенных на ролике не смог четко ответить на эти события полномасштабной войны, а некоторые признавались, что вообще не интересуются новостями.

"599-й день войны. Люди впервые услышали об "Азовстали". Без комментариев..." – говорится в подписи к видео.

"Ничего не знаю. Я не читаю новости. Я не люблю себя загружать плохими новостями, и я – за добро. А там все плохо и я не хочу себя нагружать", – сказал с улыбкой молодой парень.

"Да честно – без понятия", – ответил еще один парень.

Один и из мужчин дал очень расплывчатый ответ, мол, в Мариуполе все еще не закончилось:

"Плачевно закончилось для нас. Хотелось бы, чтобы закончилось не так, как оно закончилось, но оно не закончилось. Я считаю, что это не закончилось, что это все впереди".

Девушка, которая, судя по ее ответу, недавно вернулась из Германии, рассказала, что там якобы никто из украинцев не следит за новостями, потому что имеет более важные дела. В качестве примера девушка привела трудоустройство или получение помощи.

Видео опрос

Реакция соцсетей на опрос о Мариуполе

Результаты опроса об обороне Мариуполя шокировали и возмутили большинство пользователей сети. Об этом свидетельствуют сообщения украинцев в соцсети X: