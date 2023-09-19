Распад России на новые государства — экономические последствия. Только факты, без эмоций

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Распад Российской Федерации не приведет к хаосу. Наоборот, экономический потенциал новых государств обеспечит населению большинства из них достойную жизнь. А нынешняя способность региональных элит контролировать территорию обеспечит порядок.

В последние два года блогеры и серьёзные издания часто пишут о скором распаде России. Но большинство таких материалов — эмоции, в основном злорадство. Даже авторитетный Stratfor говорит о причинах грядущего распада в стилистике, скорее присущей женскому журналу: "увядающая способность Москвы поддерживать и контролироватьрегионы создает вакуум..." поэтому "маловероятно, что Российская Федерация сможет выжить в своей нынешней форме".

Хотя базовые экономические показатели возможных новых государств свидетельствуют, что это не так. Для большинства субъектов нынешней Российской Федерации независимость будет скорее означать экономическое усиление региона и повышение благосостояния жителей.

Москва сама отталкивает от себя регионы

Современная Россия в первую очередь заботится об обогащении "элит" и делает всё, чтобы они остались у власти, поэтому возможно однажды составные части России задумаются: "А стоит ли и дальше жить вместе с сумасшедшей Москвой?"

Эта тема периодически возникала с момента распада СССР. Попытка Чечни отделиться переросла в две кровавых войны. И сейчас в России есть сторонники так называемого "Имарата Кавказ" — самопровозглашённого государства, которое претендует на Северный Кавказ и действует террористическими методами.

Попытка Татарстана была мирной, но несколько лет это современная российская республика считала себя независимым государством.

Были также попытки повысить статус субъектов федерации для того, чтобы получить больше полномочий (в составе РФ). Но в Москве такие "выходки" не восприняли и виновных в лучшем случае отправили в отставку

Сейчас в составе РФ 83 субъекта федерации (оккупированные Крым и Севастополь в этот перечень не входят). Они и станут основой для будущих новых государств.

Есть 3 причины, по которым государство может отделиться от РФ:

- из-за желания самостоятельно управлять своими природными ресурсами;

- по национальному признаку;

- из-за тесных экономических связей с другими странами.



Хотя некоторые возможные государства стоило бы отнести к нескольким группам сразу, но в этой статье они входят в ту группу, какая причина для их отделения более вероятна.

Государства, которые отделятся от России из-за богатых ресурсов

Башкортостан

Башкортостан в 1917 году стал первой национально-территориальной автономией в России. Хоть русских тут немногим больше башкир (36% против 29% соответственно, и ещё 25% — татары), но Башкортостан — это нефтяной регион: её здесь добывают, перерабатывают и пускают в промышленность. В мире Башкортостан занял бы 21 место по добыче нефти на душу населения, вместе с Ливией.

Астраханская Республика

Сейчас Астрахань — русский город, Астраханская область — в основном русская, но тут живут ещё казахи и татары, а в прошлом эти земли были частью Золотой Орды и Астраханского ханства. К Русскому царству ханство присоединил Иван Грозный в 1556 году.

Современная Астраханская область, которая может стать Астраханской Республикой, — второй в мире регион по добычи нефти на душу населения.

Нынешнее российское и областное правительство не может здраво распорядиться этими деньгами - Астрахань входит в пятерку российских городов с самым бедным населением. Может новые власти независимой нефтяной республики смогут? Посмотрите, например, на на фото Дохи, столицы Катара. Эта страна занимает второе место в мире по добыче нефти на душу населения.

Бурятия

Современная российская Республика Бурятия объединится в одно государство с Забайкальским краем, который в свою очередь возник в 2008 году после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Хоть современная Бурятия и является национальной республикой бурятов, но большинство населения там — русские, как и в Забайкальском крае.

В этом новом государстве будет сосредоточено 90% от нынешней российской добычи урана.

Коми

Если о Бурятии в Украине слышали, то о Коми — вряд ли. Но есть в РФ и такая республика. 65% населения — русские, 2% — народ коми и, сюрприз, 4% — украинцы. А ещё там есть уникальные леса — " Девственные леса Коми" . Это самые большиенетронутые леса Европы, часть всемирного насления ЮНЕСКО (да, это всё ещё Европа!).

Фото Demeulenaer & Van Ginderdeuren

К Коми присоединится Ненецкий автономный округ, 18% населения которого составляют ненцы. Его население всего 42 тысячи человек, и автомобильными и железными дорогами округ связан именно с Коми, хотя сейчас входит в Архангельскую область.

Плюс к Коми отойдёт архипелаг Новая Земля. Сейчас он тоже является частью Архангельской области. Это закрытая территория, въезд туда только по пропускам. В прошлом там был советский ядерный полигон, на котором с 1955 по 1990 годы произвели 135 ядерных взрывов. Также там находится захоронение радиоактивных отходов.

Дон-Кубань

Исторические Дон и Кубань (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края) так и "просятся" объединить их в одно государство. В такое случае это будет государство №1 в мире по производству зерна на душу населения.

Якутия

Современная Республика Саха (Якутия) — самый крупный регион России и самая крупная административно-территориальная единица в мире. А после распада России она присоединит Чукотский автономный округ — Якутии нужен выход к Тихому океану.

В Якутии добывают 90% российских алмазов, золото, нефть, газ, уголь.

Сибирская Республика

У Сибири есть историческое подспорье для провозглашения суверенитета. В середине 1850-хх годов в среде сибирской интеллигенции зародилось областничество — движение против самодержавия и за демократию. Тогда реальных последствий у этих идей не было, а участников движения царская власть арестовала, но в августе 1917 года конференция в Томске приняла постановление "Об автономном устройстве Сибири" в рамках федерации с самоопределением областей и национальностей". А в сентябре того же года I Сибирский областной съезд постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Некоторое время существовало Временное Сибирское правительство.

Плюс в Сибири есть огромные залежи полезных ископаемых.

Возможное сибирское государство кроме "сердца Сибири" — Красноярского края — "притянет" к себе Иркутскую область, Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую и Омскую области.

Интересно, что площадь Сибири и Якутии почти равны, но население Сибири в 16 раз больше, чем в Якутии.

Татарстан

В 1990 году Верховный Совет Татарской АССР принял Деклараию о государственном суверенитете Республики Татарстан. В 1991 году — Постановление об акте государственной независимости Татарстана. Новое государство пожелало самостоятельно войти в СНГ. Только в 1994 году Татарстан подписал Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и РТ (Татарстана), то есть окончательно подтвердил, что он входит в состав РФ.

Кроме того, Татарстан — третий регион в России по добычи нефти.

А вот ещё одна интересная деталь: согласно недавнему закону, главы субъектов РФ больше не могут называться "президент" — это слово зарезервировано исключительно для президента России. Все республики, чьи главы назывались президентами, уже изменили свои конституции соответствующим образом. Остался только Татарстан, где ни власти, ни народ не хотят называть своего президента по-другому.

Уральская Республика

Урал — граница между Европой и Азией. "Сердце" региона — Свердловская область. Обаластные власти в 1993 году сделали попытку поднять статус регина с области до республики, провозгласив Уральскую Республику, которая просуществовала полгода. И хоть это решение на референдуме поддержали жители области, но федеральные власти с подобным не согласились, и когда президент Ельцин издал указ о роспуске свердловского облсовета и отстранении главы администрации от должности, те подчинились.

Будущая Уральская республика будет состоять из Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской обастей и Пермского края. Её специализацией будет промышленность — эти регионы — основа российской металлургии.

Югра

Экзотическое для украинцев название Югра — часть официального наименования Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Он, вместе с Ямало-Ненецким автономным округом, административно входит в состав Тюменской области, хотя это три отдельных равноправных субъекта РФ (то есть два равноправных субъекта входят в состав третьего. Да, вот так всё запутанно).

Тюменская область со своими автономными округами составят единое государство, которое будет называться просто и красиво: Югра.

Уже сейчас они добывают 2/3 российской нефти и 85% газа, занимая первое место в мире по добыче этих ресурсов на душу населения.

BusinessViews советует будущей независимой Югре организовать фонд, который бы управлял прибылью от добычи ресурсов по примеру Аляски. Постоянный фонд Аляски получает 25% прибыли штата от оборота нефти, и половина этих доходов распределяется напрямую между жителями через дивиденды.

Оренбургская Республика

Большинство населения здесь — русские (76%), но и она может отделиться по экономическим причинам, добывая 3% российского газа и занимая 10 место в мире по добыче газа на душу населения.

Государства, которые отделятся от России по национальному признаку

В России много республик, где доля русских невелика, а если они всё таки составляют большинство населения, то доля титульной нации быстро увеличивается. Со временем коренное население может почувствовать свою силу и потребовать независимости. Тем более что Россия часто расширяла свои территории силой.

Алтай

В России есть два субъекта федерации с названием Алтай: Республика Алтай и Алтайский край. Если первая станет частью Сибирской Республики по экономическим причинам, то вторая станет независимым государством — доля алтайцев там составляет 34% и постоянно растёт.

Адыгея

Четверть населения республики — адыги, большинство их них — мусульмане, поэтому скорее всего Адыгея станет независимым государством. Но особеность Адыгеи в том, что она со всех сторон окружена Краснодарским краем, который в будущем станет частью Донско-Кубанской Республики, поэтому и Адегея тоже может войдёт в её состав.

Калмыкия

Россия распространила свою власть на кочевой тогда народ калмыков в начале 1600-хх годов, основав Калмыцкое ханство. Однако уже в 171 году ликвидировала его. После Второй мировой советская власть депортировала калмыков в Сибирь. Тогда нация потеряла половину соотечественников. Реабилитировали калмыков только в 1956 году.

Марий Эл

Марийцы — финно-угорский народ, который до начала ХХ века не имел собственной государственности и жил в разных губерниях России. И до сих пор половина марийцев живёт за пределами Марий Эл. В случае провозглашения независимости хотя бы часть калмыков переедет жить в новое государство, что ещё больше увеличит их долю.

Мордовия

Украинцам Мордовия известна "мордовскими лагерями", то есть комплексом лагерей, в которых в советские времена сидели осужденные по "политическим" статьям. Здесь сидели митрополит Иосиф Слепой, филолог, поэт и журналист Святослав Караванский, полковник УПА Василий Левкович, полковник Армии УНР Николай Сипко, жена Нестора Махно Галина Кузьменко.

Тыва

В далёкой Тыве, которая граничит с Монголией, находится один из двух вероятных географиеских центров Азии (всё зависит от того, как считать и включать ли в Азию некоторые острова).

Чувашия

Дагестан

На эту территорию претендует "Имарат Кавказ", который периодически организовывает теракты. Именно в Дагестане началась Вторая Чеченская война.

Чечня

Это, наверное, самая неспокойная территория в России. После двух кровавых войн здесь установилась диктатура одного клана — Кадыровых. Есть даже мнение, что Россия на самом деле проиграла войну и платит дань Чечне. Эту мысль высказывали российский журналист Александр Невзоров и политолог Андрей Пионтковский.

Кабардино-Балкария

Это небольшое горное государство на Северном Кавказе. Здесь находится самая высокая точка Европы — вулкан Эльбрус.

Северная Осетия — Алания

Северная Осетия — одна из первых территорий, которые Россия присоединила на Северном Кавказе. Владикавказ — столица республики — первая российская крепость в регионе.

Сейчас осетины разделены и живут в разных государствах: часть — в Северной Осетии (РФ), часть — в так называемой "Южной Осетии". Юридически это территория Грузии, но там при российской поддержке руководит зависимый от Москвы режим.

Карачаево-Черкессия

Ингушетия

Государства, которые отделятся от России из-за тесных экономических связей с другими странами

Дальневосточная Республика

Дальним Востоком в России называют ту часть России, где текут реки, впадающие в Тихий океан, и некоторые соседние острова. Это малонаселённый, но большой регион — на 36% территории России живут 5% населения России.

В состав Дальнего Востока включают Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ, Камчатский, Хабаровский и Приморский края и Республику Саха (Якутия). Якутия, однако, станет независимым государством, которое присоединит и Чукотский автономный округ, ведь Якутии нужен выход к Тихому океану.

В интернете полно публикаций о том, что Китай планирует захватить Дальний Восток. Не факт, что он решится на прямое присоединение, однако в регионе много трудовых мигрантов из Китая, а последние новшества российских законов ещё сильнее способствуют их притоку. Заместитель председателя китайского правительства даже предлагал создать единую экономическую зону на территориях Дальнего Востока и северного Китая.

Калининградская Республика

Кёнигсберг , как раньше назывался Калининград, был частью Германии, но в 1945 году союзники передали регион СССР, который образовал там Калининградскую область.

До войны в городе жили 370 тысяч немцев, после осталось только 20 тысяч, да и тех к 1947 году СССР депортировал в Германию. Сейчас большинство населения Калининградской области — русские, и среди них нет потомков коренного населения, так что присоединение к Германии Калининграду не грозит (да и между Калининградом и Германией находится Польша).

Но калининградское государство будет испытывать экономическое влияние соседних Польши или Литвы. Скорее Польши, ведь именно с этой страной область сейчас связана экономически: туда калининградцы ездят за покупками.

Карелия

Ты наверное слышал о том, что финны якобы хотят вернуть Карелию. Ну так вот, это не совсем та Карелия. Если в Финляндии говорят, что хотят вернуть Карелию, то имеют в виду не всю современную российскую республику, а Карельский перешеек, Петсамо, Салла-Куусамо о некоторые острова Финского залива, которые после Советско-финской войны отошли к СССР.

Но в случае распада РФ вся Карелию будет находится в сфере финского влияния — с другими государствами она не граничит, да и уровень жизни и экономика в Финляндии на порядок выше. Вот интересное сравнение того, как живут современные российские города, которые раньше были финскими, и их соседи по ту сторону границы.

Курильские острова

Курилы — цепочка из 56 островов между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. После войны все Курилы отошли к СССР, но Япония не признаёт переход под советскую (а теперь и российскую) юрисдикцию островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы Хабомаи. По мнению Японии, эти острова не входят в Курильскую гряду, то есть не принадлежат России.

После распада России Япония будет экономически доминировать над этими островами или даже присоединит их. Тем более что на острове Итуруп находится самое богатое в мире месторождение металла рения. Есть золото, серебро, титан, железо.

Новая Россия — Русская Республика

После нового "парада суверенитетов" то, что останется от нынешней России, будет занимать лишь 12% площади современной РФ, а население уменьшиться в 2 раза. Зато ВВП на душу населения будет таким, как у достойной европейской страны Словении.

Правда, новая Россия должна будет импортировать энергоресурсы, промышленные товары и продукцию сельского хозяйства.