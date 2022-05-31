Частичное эмбарго на нефть, рухнувшая ипотека в России и еще минус два покупателя газа - главные экономические событиях дня

Эмбарго на российскую нефть (но не всю)

Страны ЕС решились ввести частичное эмбарго на российскую нефть. Об этом европейцы пытались договориться несколько недель. К санкциям на импорт российской нефти призывал Киев.

Санкции введут не сразу – они будут поэтапными, заявил представитель Еврокомиссии. Через полгода будет запрещен импорт через морские порты нефти-сырца, а через восемь месяцев - продуктов нефтепереработки.

Но ЕС не смог ввести полное эмбарго – запрет коснется только морских поставок. По оценкам Bloomberg, из-за этого Россия ежегодно будет терять около 10 млрд долларов в год.

Ограничения на покупку наличной валюты сохранятся

ЦБ не планирует ослаблять действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября. Об этом сегодня сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. “Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового”, – заявила она.

В начале марта ЦБ запретил банкам продавать наличную валюту. Россияне могли снять со своих валютных вкладов, открытых до 9 марта, максимум 10 тысяч долларов наличными (все, что выше, выдавалось в рублях по текущему курсу).

8 апреля ЦБ сообщил о двух послаблениях. С 18 апреля банкам разрешили продавать наличную валюту (но только ту, которая поступила в банки до 9 апреля). Россиянам также разрешили снимать с валютных вкладов не только доллары, но и евро (с лимитом, эквивалентным 10 тысячам долларов).

В России рухнула ипотека

В апреле российские банки выдали 49 372 ипотечных кредита. Общее число кредитов сократилось на 74% по сравнению с апрелем прошлого года и на 69% по сравнению с мартом текущего. Сумма выданных кредитов – меньше на 70% по сравнению с апрелем 2021-го и на 69% по сравнению с мартом 2022-го.

Обвал произошел ожидаемо – из-за февральского резкого повышения ставки ЦБ. На пятый день войны ЦБ поднял ставку c 9,5% до 20%.

На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку до 11% годовых, поэтому в мае выдача ипотечных кредитов, вероятно, активизируется, полагают экономисты.

Германия, Дания и Нидерланды без российского газа

С 1 июня “Газпром экспорт” приостановит поставки газа компании Shell по контракту в Германию и Orsted в Данию, поскольку от них не поступили платежи. Компании отказались платить за российский газ по предложенной Путиным схеме “газ за рубли”. Shell - это один из основных импортеров газа в Германии.

Схема “газ за рубли” предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в "Газпромбанке", а потом "Газпромбанк" меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет "Газпрома".

До этого "Газпром" уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и сегодня - еще и в Нидерланды.

Татулова уходит с поста омбудсмена

Основательница сети семейных кафе “АндерСон” Анастасия Татулова сообщила, что уйдет с поста общественного омбудсмена по защите малого и⁠ среднего предпринимательства.

Она назвала “спецоперацию” катастрофой мирового масштаба. На вопрос о последствиях войны для ее бизнеса, предпринимательница ответила так: “Я вообще о бизнесе не думала. Это катастрофа мирового масштаба. При чем тут мой бизнес - люди гибнут. А то, что затронет, понятно - что тут думать”.

В 2018 году Татулова была доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В 2020 году на встрече Владимир Путина с предпринимателями Татулова эмоционально раскритиковала государственные меры поддержки бизнеса.

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