Россия не смогла найти покупателей для нефти, от которой откажется Европа

Москва не может найти новые рынки сбыта для нефти, которую в конце года перестанет покупать Европа, пишет Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и прекращения части поставок по нефтепроводу «Дружба», России придется перенаправить в другие страны около 1,4 млн баррелей нефти в сутки.

Морские поставки нефти из России в Европу сейчас составляют около 740 тысяч бареллей в сутки. Большая их часть прекратится к 5 декабря, когда начнет действовать нефтяное эмбарго Евросоюза.

Остановка экпорта по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу спустя месяц отнимет у России канал сбыта еще на 650 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство.

Статистика нефтяного рынка, проанализированная Bloomberg, свидетельствует о том, что Москве не удалось найти новых покупателей в дополнение к Китаю, Индии и Турции, которые увеличили закупку российского сырья с началом войны. Без новых покупателей эти страны должны будут увеличить объемы приобретаемой российской нефти на две трети, чтобы Москва смогла и дальше экспортировать привычный объем сырья, отмечает агентство.

Но пока данные данные нефтяного рынка свидетельствуют об обратном. Экспорт нефти из России в Китай, Индию и Турцию, который пережил пик в 2,2 миллиона баррелей в сутки в июне, снизился с тех пор примерно на 380 тысяч баррелей.

Еще одной проблемой может стать логистика — нефть в Европу идет, в частности, из портов Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области. Аналитики Bloomberg считают, что транспортировка нефти оттуда в Китай и Индию маловероятна.

В июне о желании закупать российскую нефть заявили власти Шри-Ланки. Однако эти переговоры застопорились из-за экономических проблем островного государства, пишет Bloomberg.

Контекст

Неделей ранее агентство сообщило о том, что поступления в российский бюджет от экспорта сырой нефти на прошедшей неделе упали до минимума с начала войны в связи с сокращением поставок в Индию.

В декабре вступает в силу частичное эмбарго Евросоюза, которое запретит поставки российской нефти по морю. Кроме того, страны G7 согласовали ценовой потолок для нефти из России.



Как писало Reuters, российские власти смогут на 90% обойти потолок цен на нефть при помощи схемы с использованием «теневого флота» танкеров. Собеседники агентства отмечали, что обход ограничений приведет к росту издержек при транспортировке.