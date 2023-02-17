Российская шпионская сеть за рубежом понесла самые серьезные потери со времен холодной войны

За последний год разведслужбы России столкнулись с самым серьезным со времен холодной войны сокращением потенциала своей шпионской сети за рубежом, свидетельствую оценки американских и европейских спецслужбы. Это еще одно последствие вторжения в Украину, которое Владимир Путин, вероятно, не предвидел, отдавая приказ о вводе войск, пишет The Washington Post

Масштаб ответной реакции на войну в Украине, по-видимому, застал Россию врасплох, говорят источники газеты в службах безопасности США и Европы. В результате были ослаблены возможности Москвы поддерживать контакты с информаторами в Европе, проводить шпионские операции и собирать разведданные по ключевым для Кремля темам, в том числе по вопросу поставок оружия в Украину.

Несмотря на это, Россия сохраняет значительный потенциал для осуществления шпионской деятельности за рубежом, предупреждают те же источники.

Западные спецслужбы ожидают, что Россия будет восстанавливать свою шпионскую сеть в Европе. По словам высокопоставленного представителя одной из западных спецслужб, ни одна из известных попыток повторного внедрения российских агентов «не увенчалась успехом».

Массовые высылки вероятных шпионов и число их арестов в 2022 году, серьезно ударившие по российской шпионской сети, были отчасти связаны с расширением кооперации между европейскими странами и изменением отношения к России после начала войны: «Февраль 2023 года — это не то же самое, что февраль 2021 или 2019 года», — отметил в разговоре с WP высокопоставленный представитель западной разведки. Из-за войны в Европе осталось «просто не так много терпимости» к России, сказал он.

Российские спецслужбы, судя по некоторым признакам, на грани отчаяния, полагает неназванный сотрудник ФБР. Как пишет WP, российская разведка теперь может принимать решения, которых избегала раньше. Например, Москва пыталась внедрять шпионов, высланных из одной европейской столицы, в другую страну ЕС.

Компенсировать свои потери Россия также пытается, более активно полагаясь на кибершпионаж и используя потоки беженцев.

С начала войны в Украине из западных стран были высланы около 600 дипломатов. Многие из них, судя по западным оценкам, были сотрудниками российских спецслужб.

Одним из самых крупных шпионских скандалов за прошедший год стал арест офицера немецкой разведки Карстена Линке.

А в июне власти Нидерландов арестовали бразильского гражданина, который на самом деле оказался российским офицером Сергеем Черкасовым. Он годами жил в Бразилии по поддельным документам, а в Нидерланды приехал на стажировку в Международный уголовный суд, где расследуются в том числе преступления России в Украине.