Мария Ходынская на службе ГРУ РФ. Как под видом скромной сотрудницы ООН работала шпионка-миллионерша

Шпионка Маша-Бентли

Каждое утро в Москве у здания МИДа на Смоленской площади паркуются старенькие «Жигули». Оттуда выходит скромно одетая молодая женщина, быстро идет к главному входу, поднимается на лифте в Департамент внешнеполитического планирования МИДа, где у нее имеется служебный кабинет с табличкой «Заместитель директора». По окончании рабочего дня замдиректора едет домой, надевает дорогие украшения, пересаживается на Bentley и направляется в конноспортивный комплекс «Новый век», где ее ждут латвийские жеребцы Принц Сапфир, Аванс и кобыла Розалия.Наездницу зовут, в 34 года она стала профессором МГИМО и успела поработать в офисе ООН в Женеве. «Профессорша» — ценнейший агент ГРУ, помогавшая среди прочего таргетировать российскую авиацию в Сирии (от тех авиаударов, в том числе с применением химического оружия, погибло множество мирных жителей). Но ее богатство объясняется не столько работой на военную разведку, сколько личными связями: любовником Маши-Бентли стал скандально известный депутат ЛДПР Леонид Слуцкий, прославившийся своими домогательствами.

В распоряжение The Insider попала переписка Марии Ходынской-Голенищевой с кадровым офицером 4-го управления ГРУ Сергеем Завидовым, из которой следует, что Мария была завербована еще в 2015 году. Тогда Ходынская-Голенищева занимала должность второго секретаря в российском представительстве ООН в Женеве и участвовала в переговорах официального Дамаска с сирийской оппозицией. Помимо подробных отчетов в ГРУ о ходе переговоров, второй секретарь отправляла оперативные карты с дислокацией в Сирии боевых отрядов противников режима Башара Асада. Напомним, российские войска были тогда прямо вовлечены в конфликт на стороне сирийского диктатора и наносили удары по жилым кварталам, в том числе с применением зарина.

Сирийские дети, погибшие при авиаударе с применением химоружия в пригороде Дамаска

«Четверка», где служит Завидов, курирует страны Африки, Ближнего Востока и Израиль, а сам он до перехода в ГРУ занимался научной деятельностью в подмосковной Кубинке на испытательном полигоне бронетанковой техники (в/ч 68054). Судя по всему, Завидов подолгу находится в загранкомандировках и, как видно из открытых источников, сдает свою квартиру-студию в ЖК «Одинцовский парк 1».

Мария Ходынская-Голенищева в ООН

Мария Ходынская-Голенищева родилась в Рязани и до 2010 года носила фамилию Коновалова. Ее отец, Сергей Коновалов, — заместитель председателя общероссийской организации «Боевое братство». В «братстве» он заведует всеми финансами, а также отвечает за взаимодействие со СМИ и поддержку инициатив Кремля. Так, в сентябре 2022 года, когда в стране вовсю шла «частичная» мобилизация, Коновалов в нескольких провластных СМИ дал интервью, в котором говорил, что «против России организована настоящая война Запада»: «Мы понимаем важность и необходимость частичной мобилизации, и данная мера поможет выполнить все цели и задачи специальной операции, поставленные Владимиром Путиным». Помимо прочего, Коновалов курирует сбор средств для жителей Донбасса и занимается спецподготовкой волонтерских групп для их дальнейшей переброски на оккупированные территории Украины.

Сергей Коновалов (слева)

Первой сменила фамилию мать Марии — Елена Коновалова. Источник The Insider сообщил о некой гадалке, которая рассказала матери, что у нее в роду якобы были именитые князья Ходынские и Кутузовы-Голенищевы. После окончания факультета международных отношений МГИМО Мария вслед за матерью тоже сменила фамилию.

Окончив университет, Ходынская-Голенищева поступила в аспирантуру кафедры востоковедения МГИМО и одновременно работала в Департаменте международных организаций МИДа. Вскоре ее откомандировали в офис ООН в Женеве, где она вошла в рабочие группы по проблемам в странах Ближнего Востока и занялась переговорными процессами в Сирии. Уже тогда коллеги из МИДа заметили, что в своих выступлениях дипломат Ходынская-Голенищева слишком часто использует риторику кадровых военных — например, «оперативный простор» и «оперативно-тактические мероприятия».

Уже во время работы в ООН Ходынская-Голенищева слишком часто использовала риторику кадровых военных



В 2013 году Ходынская-Голенищева опубликовала первую книгу «„Ливийский урок“. Цель оправдывает средства?». Затем последовали еще три: «„На правильной стороне истории“. Сирийский кризис», «Алеппо: война и дипломатия» и «Сирия: трудный путь от войны к миру». Все четыре книги написаны в духе пропагандистских агиток, в них встречаются пассажи «коварный Запад» и «миролюбивая политика Кремля». Правда, там не упоминается, как войска Асада при поддержке Стражей исламской революции взяли город в осаду, а российская авиация бомбила жилые кварталы.

Спонсор Леня-Вертолет

В 2018 году жизнь 34-летней агентши ГРУ Ходынской-Голенищевой круто изменилась: она стала профессором МГИМО и в качестве эксперта-международника замелькала на федеральных телеканалах. У нее появились дорогие наряды, украшения, латвийские жеребцы и Bentley Continental стоимостью 9 млн рублей. Причем день в день с дорогим лимузином она купила «Жигули» 2000 года выпуска, чтобы добираться на работу в МИД.

Bentley Continental Марии Ходынской-Голенищевой

Насчет источника финансирования Марии ходят разные слухи. Одни говорят про отца из «Боевого братства», который, помимо сбора средств для жителей Донбасса, не забывает о благополучии своей единственной дочери. Другие указывают на главного идеолога Минобороны Андрея Ильницкого, в чьем служебном кабинете она подолгу засиживается. Однако большинство источников упоминают депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сменившего на посту лидера ЛДПР умершего Владимира Жириновского.

Депутат Слуцкий по прозвищу Леня-Вертолет — фигурант многих громких скандалов. В январе 2017 года девелопер Сергей Полонский обратился к тогдашнему генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием возбудить уголовное дело против Слуцкого и его «крестного отца» Владимира Ресина. По словам Полонского, оба вымогали у него взятку и за оформление контракта получили 990 кв. м в пентхаусе «Кутузовская ривьера». В 2018 году ФБК Алексея Навального обнаружил у жены Слуцкого Лидии Лысковой пентхаус в 562 кв. м стоимостью более 400 млн рублей и земельный участок общей площадью 1 га в Одинцовском районе Подмосковья, который он десять лет не указывал в своей декларации.

Ко всему прочему через возглавляемый депутатом Фонд мира оформлялись приглашения в Россию разного рода правым радикалам и неонацистам, продвигающим прокремлевскую повестку в Европе. Вместе с ними под видом волонтеров в страну приезжали именитые поп-звезды и выступали на корпоративах олигархов и высокопоставленных чиновников. Так, в 2013 году в рамках гуманитарного проекта Фонда мира «Русская инициатива» в Россию приехал Энрике Иглесиас с музыкантами и подтанцовкой. По некоторым данным, Иглесиас выступал на закрытом корпоративе в Чечне.

Но самый громкий скандал случился в марте 2018 года, когда журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в домогательствах. Через дружественных ректоров институтов Слуцкий организовал шумную кампанию в свою защиту, а комитет по депутатской этике Госдумы в очередной раз не нашел никакого криминала в его действиях.

Акция в поддержку Леонида Слуцкого

Источник The Insider в аппарате Госдумы уверен, что успехи Маши-Бентли — заслуга именно Слуцкого:

«Ну, Леня-Вертолет у нас известный Казанова, и через его, скажем так, кабинет прошли многие молодые женщины, впоследствии получившие хорошие должности в госструктурах и раскрутку в шоу-бизнесе. Помните гламурные истории с певицей Зарой или Марией Бутиной, которой он оплачивал адвоката, когда она парилась в американской тюрьме? Насколько я знаю, Леня стал опекать Ходынскую-Голенищеву, когда она училась в МГИМО. Потом он устроил ее в МИД и пролоббировал назначение в Женеву. Профессура для Маши, должность в центральном аппарате МИДа, книги, форумы и пиары по ТВ — это все его рук дела. Человек он богатый, и дорогие подарки типа „Бентли“ и бриллиантов ему вполне по силам».

ГРУ и исмаилиты

Но вернемся к переписке Ходынской-Голенищевой с куратором из ГРУ Сергеем Завидовым. Оперативные карты с расположением боевых отрядов противников режима Асада приходили Ходынской-Голенищевой с почтового ящика представительства исмаилитов-низаритов в Лондоне. Исмаилиты-низариты, в основном живущие в провинции Хама, сначала выступили против Башара Асада, но, понеся большие потери от ИГИЛ, пришли к нему на поклон и попросили помощи. «У вас прячутся 24 тысячи уклонистов от армии, пусть они присоединятся», — поставил условие Асад.

Офис в Лондоне возглавляет бывший стоматолог Шафик Сачедина, занимающий должность личного представителя духовного лидера исмаилитов-низаритов принца Карима Ага-Хана IV. В Англии Сачедина основал медицинскую клинику, а также несколько домов для престарелых и людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Доктор много передвигается по миру, в том числе не раз бывал в Москве и встречался с высокопоставленными чиновниками из МИДа.

Шафик Сачедина на встрече с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым

В переписке с Ходынской-Голенищевой Завидов упоминает некоего человека из офиса исмаилитов в Лондоне:

«Файл получил, спасибо огромное. Информация актуальна. Информация по „нашему“ человеку передана в нужные надежные руки. С ним продолжают работать».



Что за человек, с которым продолжают работать, имелся в виду, не совсем понятно. Судя по всему, ГРУ имело своего источника среди исмаилитов.

Минобороны наградило Ходынскую-Голенищеву медалями «Участнику военной операции в Сирии» и «За укрепление боевого содружества».

На запрос The Insider о комментарии Мария Ходынская-Голенищева не ответила.



Сергей Канев, 26 мая 2023. The Insider