Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Власти Бразилии отказали в экстрадиции в США предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщает The Wall Street Journal.

В министерстве юстиции Бразилии отказались назвать причины отказа в выдаче Черкасова.

Ранее 24 июля бразильский суд сократили Черкасову срок тюремного заключения по делу о подделке документов с 15 до пяти лет.

The Wall Street Journal называет Сергея Черкасова возможным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией, где удерживается в заключении по обвинению в шпионаже репортер издания Эван Гершкович.

Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд