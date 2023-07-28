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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Июль » 28 » 09:38:08
 

Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Сергея Черкасова

Сегодня, 09:38:08 124 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Сергея Черкасова

Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд
 
Власти Бразилии отказали в экстрадиции в США предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщает The Wall Street Journal.
 
В министерстве юстиции Бразилии отказались назвать причины отказа в выдаче Черкасова.
 
Ранее 24 июля бразильский суд сократили Черкасову срок тюремного заключения по делу о подделке документов с 15 до пяти лет.
 
The Wall Street Journal называет Сергея Черкасова возможным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией, где удерживается в заключении по обвинению в шпионаже репортер издания Эван Гершкович.
Тэги: бразилия, ГРУ, россия, США
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