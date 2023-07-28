Бразилия отказалась выдать США российского разведчика Сергея Черкасова, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд
Власти Бразилии отказали в экстрадиции в США предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщает The Wall Street Journal.
В министерстве юстиции Бразилии отказались назвать причины отказа в выдаче Черкасова.
Ранее 24 июля бразильский суд сократили Черкасову срок тюремного заключения по делу о подделке документов с 15 до пяти лет.
The Wall Street Journal называет Сергея Черкасова
возможным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией, где удерживается в заключении по обвинению в шпионаже репортер издания Эван Гершкович.