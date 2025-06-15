5 українців загинули в Ізраїлі. Він готує помсту для Ірану, який завдав нового смертоносного удару

Напруга між Ізраїлем та Іраном продовжує загострюватися. Їхня війна триває вже третю ніч. Сторони продовжують обмінюватися жорсткими смертоносними ударами.

У ніч із суботи на неділю Іран обстріляв ракетами центральний та північний Ізраїль.

У результаті, як повідомляють ізраїльські служби екстреної допомоги, відомо про щонайменше 10 загиблих та понад 100 поранених.

Серед загиблих 5 українців.

«За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п'ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються», - повідомили ВВС Україна в МЗС.

"Дуже сумний і важкий ранок", - написав президент Ізраїлю Іцхак Герцог в Х вранці в неділю.

"Злочинні іранські атаки" вбили і поранили "євреїв і арабів, ізраїльських громадян і нових іммігрантів, включаючи дітей і старших людей, жінок і чоловіків", написав Герцог.

Кілька днів тому посол Ірану в ООН заявив, що внаслідок ізраїльських ударів загинуло 78 людей.

У суботу з повідомлень іранського державного телебачення стало відомо, що 60 людей, включаючи 20 дітей, загинули внаслідок удару по житловому будинку в Тегерані.

Автор фото,JACK GUEZ/AFP Рятувальники шукають людей під завалами в Бат-Ямі після іранських ударів

В Ірані, як повідомили у міністерстві нафти, від ізраїльських ударів постраждав нафтопереробний завод у Тегерані. Але це пошкодження виявилося не критичним, тому що завод, як повідомляють, продовжує працювати.

Репортер ВВС у Бат-Ямі повідомляє, що семеро людей залишаються заблокованими під завалами 10-поверхового будинку, який постраждав через удар іранської ракети.

Напевне відомо, що шість людей у цьому будинку загинули, але кількість жертв може збільшитися.

ВВС не може оцінити масштабів збитків в Ірані та не має повідомлень про жертв після останніх ударів Ізраїлю. Ми також не знаємо про вплив ударів на інфраструктуру, окрім нафтосховища в Тегерані. Доступ журналістів до Ірану обмежений.

Іранські державні ЗМІ висвітлюють напади на Ізраїль, але обмежено висвітлюють напад Ізраїлю на Іран.

Автор фото,Reuters Нафтобаза в Тегерані, по якій вдарив Ізраїль

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити заявили, що почали "військову операцію, спрямовану проти чутливих цілей ізраїльського ворога".

Хусити, яких підтримує Іран, завдали численних ударів по Ізраїлю з початку війни в Газі в жовтні 2023 року. Тим часом Ізраїль також завдав ударів по контрольованих хуситами районах Ємену.

Атака на Ізраїль за останні 24 години була "скоординована" з Іраном, заявив представник хуситів у телезверненні в неділю.

Трамп каже, що можна "легко" домовитися

"США не мають жодного стосунку до нападу на Іран сьогодні ввечері", – написав президент США Дональд Трамп на Truth Social.

Він додав, що американці можуть "легко" досягти угоди між Іраном та Ізраїлем.

Але поки що не схоже на те, що обидві сторони прагнуть домовитися.

Шостий раунд перемовин між США та Іраном про можливу угоду щодо ядерної програми Тегерана мав відбутися сьогодні, але його скасували, пише редактор ВВС з питань Близького Сходу Себастіан Ашер.

Замість цього Ізраїль вже третю ніч підряд завдає ударів глибоко в серце Ірану, а Тегеран випустив два залпи балістичних ракет по Ізраїлю.

Людські жертви Ізраїлю, ймовірно, додають ще більше рішучості ізраїльському уряду, який хоче завдати сильнішого удару по Ірану та військовій і економічній інфраструктурі, яка підтримує його керівництво.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац каже, що Тегеран "згорить", якщо Іран продовжить запускати свої ракети по Ізраїлю, в той час як міністр іноземних справ Іранку Саєд Аббас Аргчі заявляє, що атака Ізраїлю не відбулася би без підтримки Вашингтона.

Можливо, це означає, що невдовзі Іран спробує завдати ударів по американських об'єктах у регіоні.

Автор фото,Getty Images ППО Ізраїля працює по іранських ракетах

Президент Трамп заявив, що якщо це станеться, то "вся міць" Збройних сил США зійде на Іран.

Посолка Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі сказала в інтерв'ю ВВС, що Ізраїль не бачить, щоб Іран має намір досягти дипломатичного розв'язання цієї проблеми.

"Вони роблять те, що роблять, протягом останніх 20 років", – сказала Хотовелі, додаючи, що Європа повинна бути вдячна Ізраїлю за те, що він робить.

Посолка вважає, що кампанія Ізраїлю також надасть "кращу можливість" для припинення бойових дій у Газі.

Далі буде

Президент Ірану Масуд Пезешкіан погрожує "жорсткішою" відповіддю, якщо Ізраїль не відступить.

Ізраїльські військові заявили, що почали надсилати повідомлення про евакуацію перською мовою мешканцям Тегерана, які проживають поблизу військових об'єктів.

Вони попереджають, що атакуватимуть об'єкти, які, за їхніми словами, пов'язані з ядерною програмою Ірану, і людям слід залишити їх заради власної безпеки.

"Іранський диктатор перетворює Тегеран на Бейрут, а мешканців Тегерана на заручників заради виживання свого режиму", – заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац.

Джерело в службі безпеки стверджує, що директива Каца про евакуацію мешканців Тегерана є частиною плану із здійснення тиску на Тегеран шляхом евакуації населення.

У дописі на X армія оборони Ізраїлю повідомляє, що надсилає мешканцям Тегерана таке повідомлення: "Усі особи, які перебувають на об'єктах з виробництва зброї в країні або поблизу них, а також на пов'язаних з ними об'єктах, повинні негайно залишити ці райони та повідомити про це відповідні органи".

Автор фото,Getty Images Люди у Тегерані спостерігають тим, як у місті підіймається стовп диму після атаки Ізраїля 14 червня

Але кореспондент BBC Persian Гонче Хабібіазад каже, що іранці не знають, де розташовані їхні військові об'єкти, деякі з яких можуть бути секретними, а тому і не розуміють, чи варто їм евакуюватися.

Деякі мешканці Тегерану не можуть виїхати, тому що доглядають за старшими батьками, і також не хочуть втратити місце роботи.

Іран офіційно не закрив підприємства, хоча посадовці країни неодноразово заявляли, що країна перебуває у стані війни.

Проістеблішментські користувачі в інтернеті назвали попередження Ізраїлю "блефом".

Деякі з них поширювали у соцмережах неофіційний плакат у форматі, який нагадує накази Армії оборони Ізраїлю. Він написаний івритом і закликає людей покинути "окуповані території", щоб "врятувати своє життя".

То чого хоче Ізраїль?

Аналіз Х'юго Бачеги, кореспондента ВВС з питань Близького Сходу, який зараз перебуває у Бат-Ямі.

Багато хто в Ізраїлі сьогодні вранці шоковний двома хвилями іранських ракетних атак, у результаті яких загинуло не менше десяти людей, в тому числі четверо жінок із однієї сім'ї в місті Тамра, а також 10-річний хлопчик та 8-річна дівчинка в місті Бат-Ям.

Ізраїльські офіційні особи попередили, що на країну чекають важкі дні, оскільки вони здійснюють безпрецедентну хвилю атак на Іран. Ізраїль дав зрозуміти, що це буде тривала кампанія - ймовірно, вона займе тижні, а не дні. Але її кінцева ціль залишається незрозумілою.

Автор фото,Reuters Ізраїльська влада заявляє, що її дії виправдані, оскільки Іран наближається до точки неповернення в розробці ядерної зброї

Вчора ввечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що уже здійснені атаки - це ніщо в порівнянні з тим, що побачить Іран в найближчі дні.

Ізраїльська влада заявляє, що її дії виправдані, оскільки Іран наближається до точки неповернення в розробці ядерної зброї.

Критики прем'єр-міністра кажуть, що він вибрав війну, в той час як дипломатія залишається єдиним способом розв'язання проблеми ядерної програми Ірану.

Тим часом президент Трамп закликає Іран піти на угоду, хоча неясно, що саме він пропонує. Саме Трамп в свій перший термін перебування на посаді прийняв рішення в односторонньому порядку вийти з угоди, яку світові держави підписали з Іраном в 2015 році. Це був спільний всезагальний план дій, який накладав обмеження на ядерну програму Ірану.

Угода не була ідеальною, але в той час вона була можливою, і Іран її дотримувався.

Черговий раунд перемовин між американськими та іранськими офіційними особами, запланований на сьогодні, скасували.

Міністр іноземних справ Ірану Аббас Араксі заявив, що ніяких обговорень не буде, поки Ізраїль здійснює те, що в Ірані називають "варварськими атаками".

Автор фото,Reuters

Автор фото,Reuters

Автор фото,Reuters