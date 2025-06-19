Секретний і суперзахищений Фордо: що відомо про ядерний об'єкт Ірану — головну ціль Ізраїлю

Прихований у горах на південь від Тегерана завод зі збагачення урану Фордо має життєво важливе значення для ядерних амбіцій Ірану. Водночас він є ключовою мішенню для Ізраїлю, який намагається зупинити ці амбіції.

Ізраїль, можливо, і досяг панування в небі над Іраном, але ядерний об'єкт Фордо, який, як вважають, розташований глибше під землею, ніж тунель під Ла-Маншем між Британією та Францією, лишається поза досяжністю ізраїльської зброї.

Вважається, що тільки США мають бомбу, здатну знищити Фордо, але цей крок може значно розширити масштаби війни на Близькому Сході.

Розповідаємо, що відомо про цей секретний об'єкт, який, як наполягає Іран, працює виключно з цивільною метою, але в якому Ізраїль бачить загрозу своєму існуванню.

Автор фото,ВВС

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Іран впритул наблизився до створення ядерної бомби. В Ізраїлі вважають, що це, можливо, питання кількох місяців, максимум року.

Цю переконаність Ізраїлю неможливо ні підтвердити, ні спростувати.

За словами Келсі Девенпорт, директора з політики нерозповсюдження в Асоціації з контролю над озброєннями США, є підстави вважати, що останні кілька місяців Іран не просунувся ні на крок у розробці своєї ядерної програми.

Але до якого рівня її вдалося довести за попередні роки?

У березні цього року директор Національної розвідки США Талсі Габбард заявила Конгресу, що запаси збагаченого урану в Ірані - "на найвищому рівні" і "безпрецедентні для держави, яка не має ядерної зброї".

При цьому вона зазначила, що американська розвідка і далі "вважає, що Іран не створює ядерної зброї".

Тим часом останній квартальний звіт МАГАТЕ, опублікований наприкінці травня, показує, що Іран накопичив достатньо урану, збагаченого до чистоти 60% (а це лише короткий крок до рівня зброї 90%), щоб потенційно виготовити дев'ять ядерних зарядів.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі також заявив, що його агентство не може гарантувати, що іранська ядерна програма має виключно мирний характер.

Фордо - об'єкт зі збагачення урану

Об'єкт зі збагачення урану Фордо побудований у важкодоступних горах північного Ірану, недалеко від міста Кум, приблизно 96 км на південь від Тегерана.

Він спроєктований так, щоб витримувати удари з повітря, а глибина, де він розташований, захищає його від звичайних бомб.

Спочатку комплекс складався з низки тунелів, які використовував для своїх потреб Корпус вартових ісламської революції.

Вважається, що будівництво ядерного об'єкта почалося 2006 року, а 2009-го Іран публічно визнав його існування, коли об'єкт розкрили західні розвідслужби.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Іранські офіційні особи з членами Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) під час візиту на об'єкт у листопаді минулого року

Вважається, що Фордо складається з двох основних тунелів, де розміщені центрифуги для збагачення урану, а також мережі більш дрібних тунелів.

Об'єкт захищений кільцем огорожі з доступом через єдиний контрольно-пропускний пункт.

Імовірно, існує шість вхідних тунелів, що ведуть до підземного комплексу.

Над землею є одна велика допоміжна будівля та прокладена дорога до прилеглого допоміжного об'єкта.

Наскільки Фордо невразливий для ударів

Глибина, на якій розташований комплекс Фордо, є унікальною проблемою для ізраїльських військових.

Щоб завдати якоїсь істотної шкоди об'єкту, його необхідно атакувати боєприпасом типу "бункер-бустер", здатним проникати глибоко під поверхню землі.

Вважається, що Ізраїль має таку зброю, але вона може вражати цілі лише на глибині менше 10 м.

Однак у США є бомба, яка могла б впоратися з цим завданням: протибункерна авіаційна бомба, що коригується (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP) вагою 13,6 тонни).

За словами аналітиків у галузі військової розвідки з компанії Janes, важкий корпус і вага MOP дозволяють їй проникати приблизно на глибину 18 метрів у бетонних поверхнях або на 61 метр у землі, перш ніж вибухнути.

Але навіть удар MOP не гарантує знищення Фордо, оскільки передбачається, що тунелі розташовані на глибині 80-90 м.

Це набагато глибше, ніж інший іранський підземний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі, який, на думку аналітиків, лежить на глибині близько 20 метрів. Ізраїль уже вдарив по об'єкту в Натанзі - за оцінками експертів, він "серйозно пошкоджений, якщо не повністю зруйнований".

Віцеадмірал Марк Меллетт, колишній глава Ірландських сил оборони, у коментарі ВВС Verify заявив, що ймовірність знищення такого об'єкта, як Фордо, подібними "бункерними бомбами" залежатиме від того, наскільки добре укріплені підземні тунелі.

"[Іран], можливо, знав про характеристики цього типу боєприпасів. Вони знають, що їм слід убезпечити себе від них. Тому питання: чи був Фордо збудований з урахуванням такої перспективи?" - сказав Меллетт.

Однією з ознак того, що США почали підготовку до використання MOP по цілях в Ірані, було б розміщення їхніх бомбардувальників-невидимок B-2 на авіабазі Дієго-Гарсія. Вона за 3700 км від Ірану, але в межах їхньої досяжності.

B-2 – єдиний американський бомбардувальник, здатний нести бомби MOP завдовжки 6,2 метра.

Шість бомбардувальників B-2 були сфотографовані на американській базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані на початку квітня. Але незрозуміло, чи залишаються вони там, бо на пізніших супутникових знімках їх не видно.

Маршал авіації Грег Багвелл, колишній заступник начальника операцій Королівських ВПС, розповів ВВС Verify, що США зможуть підтримувати постійні місії B-2 з Дієго-Гарсії набагато ефективніше, ніж якби літаки злітали з баз у США.

"Те, про що ми говоримо, це не тривала операція. Може знадобитися лише один-два таких снаряди, щоб створити потрібний пролом", — додав Багвелл.

Чи вступлять США у конфлікт

Хоча США вже допомагають збивати іранські ракети, що летять на Ізраїль, вони поки що безпосередньо не брали участі в жодній атаці на Іран.

Проте аналіз ВВС Verify показує, що США можуть готуватися до більш широкої ролі в конфлікті.

За останні кілька днів 30 американських військових літаків були переміщені з баз у США до Європи. Багато з них – це літаки-заправники KC-135, які використовуються для дозаправки винищувачів та бомбардувальників.

Автор фото,G.LOCKAVIATION Підпис до фото,Чотири американські винищувачі летять поруч із літаком-заправником KC-135. Фото зроблено у вівторок у небі над графством Саффолк, Англія

На думку Джастіна Бронка, старшого експерта аналітичного центру Royal United Services Institute, це наводить на думку, що США почали реалізовувати план дій у надзвичайних ситуаціях із наміром "підтримати інтенсивні бойові дії" у регіоні найближчими тижнями.

Президент США Дональд Трамп сказав у середу, що все ще розмірковує над тим, чи приєднаються США до ізраїльських ударів по Ірану. І додав, що його терпець уже урвався щодо Тегерана.

"Я можу це зробити, можу і не зробити. Я маю на увазі, що ніхто не знає, що я маю намір робити", - сказав він журналістам.