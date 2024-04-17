Чи населення Ірана хоче воювати з Ізраїлем: у Тегерані відчувається напруга

Занепокоєні війною та її впливом на економіку, яка і без того занепадає, значна частина іранців виступають проти того, що вони вважають авантюризмом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який в ніч на суботу випустив понад 300 безпілотників і ракет на Ізраїль.

У листі, надісланому Перській службі ВВС, багато іранських активістів як в країні, так і за кордоном, розкритикували дії КВІР і заявили: "Ні розпалюванню війни!"

Багато іранців також вважають, що протистояння між Іраном та Ізраїлем, яке зараз виходить із тіні, організоване саме іранським урядом і не відображає бажання народу.

Це враження посилюється великою присутністю поліції на вулицях Тегерана. Вони стежать за дотриманням ісламських дрес-кодів, що вимагають від жінок покривати волосся, але багато хто підозрює, що головним чином діяльність правоохоронців спрямована на придушення будь-яких можливих протестів.

Деякі особи, які ухвалюють рішення, побоюються, що якщо іранські сили безпеки та командні центри КВІР постраждають у війні з Ізраїлем і США, це може відновити національні протести, які спалахнули у 2022 році після смерті молодої жінки під вартою поліції.

На стінах в іранських містах з’являються графіті: "Ізраїль, вдар по дому верховного лідера" (аятолли Алі Хаменеї – Ред.), – йдеться в одному з них. "Ізраїль вдарив по них, їм не вистачає сміливості відповісти", – йдеться в іншому.

Уряд має свої рекламні щити: "Тель-Авів – наше поле битви, не Тегеран", – написано на одному.

Відразу після атаки прихильники Ісламської Республіки святкували, а на будівлі в Тегерані вивісили банер, який попереджає ізраїльтян, що "наступний ляпас буде більш лютим".

АВТОР ФОТО,SUPPLIED "Ізраїль, вдар по дому верховного лідера (аятолли Алі Хаменеї), - написано на графіті в Тегерані

"Я вірю, що було правильним рішенням атакувати Ізраїль, щоб запобігти подальшим вбивствам іранських командувачів у Сирії та будь-де", - заявила одна жінка у голосовому повідомленні Перській службі ВВС.

Але інша сказала: "Самі іранці перебувають у стані війни з нинішнім режимом. Ми не відчуваємо ворожості до жодної нації, включаючи Ізраїль".

Тим часом, каже жінка, вона занепокоєна ширшою війною. Такі страхи спонукали людей запастися їжею та пальним. Це видно на фото з чергами біля заправок у Тегерані, а також у супермаркетах, заповнених покупцями.

На фоні, коли офіційний рівень інфляції понад 40%, а десятки мільйонів людей мають труднощі через зростання вартості життя, військова конфронтація з Ізраїлем була останнім, чого хотіли більшість іранців.

Вартість іранського ріала впала щодо долара після атаки КВІР, як це було і під час атаки Ізраїлю на консульство Ірану в Сирії.

Багато хто переймається, що рано чи пізно через військову ескалацію ціни стрибнуть на багато товарів – від мобільних телефонів до побутової техніки та багатьох продуктів.

Іранський уряд встановлює ціни на такі товари першої потреби, як хліб і паливо, і багато товарів дозволяє імпортувати за пільговим обмінним курсом. Але ціни на багато інших товарів все одно відповідають ринковому обмінному курсу.

З тих часів, як США вийшли з міжнародної ядерної угоди з Іраном у 2018 році та знову ввели проти країни санкції, зокрема обмеження експортувати сиру нафту, іранська економіка переживає непрості часи.

АВТОР ФОТО,SUPPLIED "Тель-Авів — поле нашої битви, не Тегеран", — йдеться на рекламному щиті в іранській столиці

У вівторок іранські газети зосередились на міжнародному тиску на Ізраїль, щоб той проявив стриманість, а також намагалися пом'якшити економічні проблеми.

Іранська преса - яка відображає низку політичних точок зору, хоч і у межах своїх неписаних правил - значною мірою підтримує дії КВІР.

Газета Keyhan наполягала, що це була демонстрація могутності Ірану, а газета Vatan-e Emrouz сказала, що екстрене засідання Радбезу ООН у неділю ввечері, яке скликав Ізраїль, стало "ніччю ізоляції" для Ізраїлю. Тоді як реформістська газета Arman-e Emrouz відзначила "глобальну хвилю, спрямовану на припинення напруженості на Близькому Сході".

В інтернеті прихильники Ісламської Республіки публікують дописи під хештегами перською мовою #наказуючи_агресора і #ми_змусили_їх_шкодувати.

Але критичні пости під англійським хештегом #IRGCterrorists охопили перський сегмент твіттера (Х), закликаючи західні країни визнати КВІР терористичною організацією і віддаючи належне протестувальникам, яких, за їхніми словами, сили безпеки вбили під час національних протестів 2022 року.

Колись популярний футболіст Алі Карімі, який живе за межами Ірану, опублікував фотографію переплетених рук, на яких накладено прапор Ізраїлю та попередню версію іранського прапора, який використовувався до Ісламської революції 1979 року.

"Ми – Іран, а не Ісламська Республіка", - написав він.

Джіяр Гол і Бехранг Тадждін, Перська служба ВВС