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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Октябрь » 10 » 11:56:35
 

В секторе Газа живут 2 миллиона человек. ХАМАС пользуется ими как живым щитом. ФОТО

Вчера, 12:16:35 508 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В секторе Газа живут 2 миллиона человек. ХАМАС пользуется ими как живым щитом. ФОТО

Утром 7 октября началась новая война на Ближнем Востоке. Боевики движения ХАМАС выпустили тысячи ракет по территории Израиля, вошли в приграничные населенные пункты страны, убили сотни людей (в основном гражданских) и взяли в заложники больше ста израильтян (как гражданских, так и военных). В ответ армия Израиля начала обстреливать сектор Газа: только в ночь на 9 октября израильские ракеты ударили более чем по 500 целям.

Формально сектор Газа считается частью Палестины, но фактически палестинская администрация (она базируется на Западном берегу Иордана) его не контролирует с 2007 года, когда всю полноту власти там насильственно захватила исламистская террористическая организация ХАМАС. Ее точная численность не известна, но это максимум десятки тысяч человек. А все население сектора Газа — это, по оценке ЦРУ США на июль 2020 года, 2,048 миллионов человек. При этом площадь сектора — всего 360 квадратных километров, что делает его одним из самых густонаселенных мест в мире. ХАМАС размещает свои военные объекты в непосредственной близости от жилых домов, мечетей, школ, больниц — отчасти просто из-за нехватки места, но в основном для того, чтобы израильским военным было сложнее их бомбить.

Выбраться из сектора крайне сложно: аэропорта там нет, порт блокирован израильским флотом, а по суше, кроме Израиля, есть единственный переход в Египет. По палестинскому паспорту въехать в какую бы то ни было страну очень непросто.

Израильский премьер Биньямин Нетаниягу вечером 7 октября пообещал уничтожить ХАМАС и призвал жителей сектора Газа «немедленно уезжать» — но двум миллионам человек фактически деваться некуда.

ФОТО городов Сектора Газа

Одно из зданий в городе Газа, разрушенное израильской ракетой
Одно из зданий в городе Газа, разрушенное израильской ракетой
Loay Ayyoub / The Washington Post / Getty Images
 

Палестинская семья едет в убежище по одной из улиц Газы
Loay Ayyoub / The Washington Post / Getty Images
Мальчик с книгой среди завалов в одном из разрушенных домов города Хан-Юнис
Мальчик с книгой среди завалов в одном из разрушенных домов города Хан-Юнис
Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA
 
  Грузовик с телами погибших в результате израильских ударов по Газе
Грузовик с телами погибших в результате израильских ударов по Газе
Mohammed Abed / AFP / Scanpix / LETA
 
  Дым над катером после израильских ударов по морскому порту Газы
Дым над катером после израильских ударов по морскому порту Газы
Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA
 
  Взрыв ракеты над ночной Газой
Взрыв ракеты над ночной Газой
Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA
 
  Клубы дыма над жилыми районами Газы
Клубы дыма над жилыми районами Газы
Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA
 
  Местные жители в лагере беженцев Аль-Шати в Газе, который попал под израильский обстрел утром 9 октября
Местные жители в лагере беженцев Аль-Шати в Газе, который попал под израильский обстрел утром 9 октября
Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA
 
  Жители Газы несут раненого в лагерь Аль-Шати
Жители Газы несут раненого в лагерь Аль-Шати
Ali Jadallah / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
 
  Улица рядом с лагерем Аль-Шати
Улица рядом с лагерем Аль-Шати
Ali Jadallah / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
 
  Отец у тела своего погибшего сына
Отец у тела своего погибшего сына
Saher Alghorra/ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
 
  Местные жители вместе со спасателями выносят раненого из разрушенного дома в городе Рафах
Местные жители вместе со спасателями выносят раненого из разрушенного дома в городе Рафах
Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA
 
  Семья из Рафаха осматривает свой разрушенный дом
Семья из Рафаха осматривает свой разрушенный дом
Mahmoud Fareed / Apaimages / SIPA USA / Scanpix / LETA  
  Житель Рафаха среди завалов на месте своего дома
Житель Рафаха среди завалов на месте своего дома
Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA
 
  Спасатель плачет среди завалов в Рафахе
Спасатель плачет среди завалов в Рафахе
Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA
 
  Спасатель несет раненого в больницу Аль-Шифа в Газе
Спасатель несет раненого в больницу Аль-Шифа в Газе
Haitham Imad / EPA / Scanpix / LETA
 
  Похороны членов семьи Шамалх, погибших в результате израильских ударов, в Газе
Похороны членов семьи Шамалх, погибших в результате израильских ударов, в Газе
Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA
Тэги: Сектор Газа, израиль, Хамас, палестина

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