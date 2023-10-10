В секторе Газа живут 2 миллиона человек. ХАМАС пользуется ими как живым щитом. ФОТО

Утром 7 октября началась новая война на Ближнем Востоке. Боевики движения ХАМАС выпустили тысячи ракет по территории Израиля, вошли в приграничные населенные пункты страны, убили сотни людей (в основном гражданских) и взяли в заложники больше ста израильтян (как гражданских, так и военных). В ответ армия Израиля начала обстреливать сектор Газа: только в ночь на 9 октября израильские ракеты ударили более чем по 500 целям.
Формально сектор Газа считается частью Палестины, но фактически палестинская администрация (она базируется на Западном берегу Иордана) его не контролирует с 2007 года, когда всю полноту власти там насильственно захватила исламистская террористическая организация ХАМАС. Ее точная численность не известна, но это максимум десятки тысяч человек. А все население сектора Газа — это, по оценке ЦРУ США на июль 2020 года, 2,048 миллионов человек. При этом площадь сектора — всего 360 квадратных километров, что делает его одним из самых густонаселенных мест в мире. ХАМАС размещает свои военные объекты в непосредственной близости от жилых домов, мечетей, школ, больниц — отчасти просто из-за нехватки места, но в основном для того, чтобы израильским военным было сложнее их бомбить.
Выбраться из сектора крайне сложно: аэропорта там нет, порт блокирован израильским флотом, а по суше, кроме Израиля, есть единственный переход в Египет. По палестинскому паспорту въехать в какую бы то ни было страну очень непросто.
Израильский премьер Биньямин Нетаниягу вечером 7 октября пообещал уничтожить ХАМАС и призвал жителей сектора Газа «немедленно уезжать» — но двум миллионам человек фактически деваться некуда.