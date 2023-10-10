В секторе Газа живут 2 миллиона человек. ХАМАС пользуется ими как живым щитом. ФОТО

ФОТО городов Сектора Газа

Одно из зданий в городе Газа, разрушенное израильской ракетой

Loay Ayyoub / The Washington Post / Getty Images



Палестинская семья едет в убежище по одной из улиц Газы

Loay Ayyoub / The Washington Post / Getty Images



Мальчик с книгой среди завалов в одном из разрушенных домов города Хан-Юнис

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA



Грузовик с телами погибших в результате израильских ударов по Газе

Mohammed Abed / AFP / Scanpix / LETA



Дым над катером после израильских ударов по морскому порту Газы

Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA



Взрыв ракеты над ночной Газой

Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA



Клубы дыма над жилыми районами Газы

Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA



Местные жители в лагере беженцев Аль-Шати в Газе, который попал под израильский обстрел утром 9 октября

Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA



Жители Газы несут раненого в лагерь Аль-Шати

Ali Jadallah / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press



Улица рядом с лагерем Аль-Шати

Ali Jadallah / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press



Отец у тела своего погибшего сына

Saher Alghorra/ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA



Местные жители вместе со спасателями выносят раненого из разрушенного дома в городе Рафах

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA



Семья из Рафаха осматривает свой разрушенный дом

Mahmoud Fareed / Apaimages / SIPA USA / Scanpix / LETA



Житель Рафаха среди завалов на месте своего дома

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA



Спасатель плачет среди завалов в Рафахе

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Scanpix / LETA



Спасатель несет раненого в больницу Аль-Шифа в Газе

Haitham Imad / EPA / Scanpix / LETA



Похороны членов семьи Шамалх, погибших в результате израильских ударов, в Газе

Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 7 октября началась новая война на Ближнем Востоке. Боевики движения ХАМАС выпустили тысячи ракет по территории Израиля, вошли в приграничные населенные пункты страны, убили сотни людей (в основном гражданских) и взяли в заложники больше ста израильтян (как гражданских, так и военных). В ответ армия Израиля начала обстреливать сектор Газа: только в ночь на 9 октября израильские ракеты ударили более чем по 500 целям.Формально сектор Газа считается частью Палестины, но фактически палестинская администрация (она базируется на Западном берегу Иордана) его не контролирует с 2007 года, когда всю полноту власти там насильственно захватила исламистская террористическая организация ХАМАС. Ее точная численность не известна, но это максимум десятки тысяч человек. А все население сектора Газа — это, по оценке ЦРУ США на июль 2020 года, 2,048 миллионов человек. При этом площадь сектора — всего 360 квадратных километров, что делает его одним из самых густонаселенных мест в мире. ХАМАС размещает свои военные объекты в непосредственной близости от жилых домов, мечетей, школ, больниц — отчасти просто из-за нехватки места, но в основном для того, чтобы израильским военным было сложнее их бомбить.Выбраться из сектора крайне сложно: аэропорта там нет, порт блокирован израильским флотом, а по суше, кроме Израиля, есть единственный переход в Египет. По палестинскому паспорту въехать в какую бы то ни было страну очень непросто.Израильский премьер Биньямин Нетаниягу вечером 7 октября пообещал уничтожить ХАМАС и призвал жителей сектора Газа «немедленно уезжать» — но двум миллионам человек фактически деваться некуда.