Страны Мира, которые поддержали ХАМАС в войне против Израиля

Вчера ООН не смогла принять резолюцию об осуждении террористической атаки ХАМАС на Израиль - документ не получил 2/3 голосов.
Вот список стран, которые проголосовали против резолюции: Об осуждении массовой резни, которую устроил ХАМАС 7 октября 2023 года
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Страны, которые официально поддержали террористов ХАМАС
|Алжир;
Бахрейн;
Бангладеш;
Беларусь;
Центрально-Африканская Республика;
Боливия;
Чад;
Конго;
Коморы;
Китай;
Египет;
Гамбия;
Гвинея;
Гайана;
Индонезия;
Иран;
Пакистан;
|Ирак;
Кувейт;
Киргизия;
Ливия;
Ливан;
Малайзия;
Мальдивы;
Мали;
Мавритания;
Казахстан;
Иордания;
Марокко;
Намибия;
Никарагуа;
Нигер;
Оман;
Катар;
|Российская Федерация;
Саудовская Аравия;
Сенегал;
Сомали;
ЮАР;
Шри-Ланка;
Судан;
Таджикистан;
Сирия;
Тунис;
Турция;
Уганда;
ОАЭ;
Танзания;
Йемен;
Зимбабве.
Результат голосования ООН, 27 октября
Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную группой арабских стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В ее поддержку высказались 120 стран. Израильский постпред назвал резолюцию позорной и заявил, что ООН лишилась легитимности.
Гилад Эрдан, постпред Израиля в ООН: "Эта организация была основана после Холокоста с целью предотвращения злодеяний. Однако зрелище, которое мы только что увидели, неопровержимо доказывает, что ООН, к сожалению, трагически, привержена не предотвращению, а обеспечению дальнейших злодеяний".
Документ содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.
Большинство европейских стран либо поддержали резолюцию, либо воздержались.
В ЕС продолжаются пропалестинские манифестации. В пятницу сотни людей собрались в Риме, добиваясь прекращения огня. А в Ватикане папа римский призвал к миру в "мире, находящемся в большой опасности", и предостерег от "глупости войны, которая сеет смерть и уничтожает будущее".