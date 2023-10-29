Страны Мира, которые поддержали ХАМАС в войне против Израиля

Страны, которые официально поддержали террористов ХАМАС Алжир;

Бахрейн;

Бангладеш;

Беларусь;

Центрально-Африканская Республика;

Боливия;

Чад;

Конго;

Коморы;

Китай;

Египет;

Гамбия;

Гвинея;

Гайана;

Индонезия;

Иран;

Пакистан; Ирак;

Кувейт;

Киргизия;

Ливия;

Ливан;

Малайзия;

Мальдивы;

Мали;

Мавритания;

Казахстан;

Иордания;

Марокко;

Намибия;

Никарагуа;

Нигер;

Оман;

Катар; Российская Федерация;

Саудовская Аравия;

Сенегал;

Сомали;

ЮАР;

Шри-Ланка;

Судан;

Таджикистан;

Сирия;

Тунис;

Турция;

Уганда;

ОАЭ;

Танзания;

Йемен;

Зимбабве.

Результат голосования ООН, 27 октября

Вчера ООН не смогла принять резолюцию об осуждении террористической атаки ХАМАС на Израиль - документ не получил 2/3 голосов.Вот список стран, которые проголосовали против резолюции: Об осуждении массовой резни, которую устроил ХАМАС 7 октября 2023 года.Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную группой арабских стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В ее поддержку высказались 120 стран. Израильский постпред назвал резолюцию позорной и заявил, что ООН лишилась легитимности.Гилад Эрдан, постпред Израиля в ООН: "Эта организация была основана после Холокоста с целью предотвращения злодеяний. Однако зрелище, которое мы только что увидели, неопровержимо доказывает, что ООН, к сожалению, трагически, привержена не предотвращению, а обеспечению дальнейших злодеяний".Документ содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.Большинство европейских стран либо поддержали резолюцию, либо воздержались.В ЕС продолжаются пропалестинские манифестации. В пятницу сотни людей собрались в Риме, добиваясь прекращения огня. А в Ватикане папа римский призвал к миру в "мире, находящемся в большой опасности", и предостерег от "глупости войны, которая сеет смерть и уничтожает будущее".