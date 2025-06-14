Лазерна система для масового збиття дронів. Ізраїль представив нову зброю

Ізраїль, Німеччина та інші країни показали на авіасалоні Ле Бурже системи боротьби з дронами - зброєю, яка змінила вигляд та перебіг сучасної війни.

У Франції, на аеродромі Ле Бурже, відкрився Паризький авіасалон, на якому показують найголовніші новинки та тренди у світовій цивільній та військовій авіації.

Таким трендом, без сумніву, вже багато років є безпілотники. Вони виявилися такими ефективними, що на війні в Україні в районі лінії фронту стали здаватися мало не диво-зброєю, проти якої немає ефективної протидії.

Тому, у повній відповідності до історичного "протистояння щита і меча" - ударних та захисних систем - у багатьох країнах світу військові компанії почали шукати способи протидії дронам.

BBC розповідає про те, як цей тренд показав себе на авіасалоні Ле Бурже, а також які нові безпілотники представили на ньому.

Суперлазер проти БПЛА

Тактичні дрони різних класів стали однією з найсерйозніших небезпек на війні в Україні.

Насамперед це невеликі безпілотники з керуванням від першої особи - так звані FPV-дрони. Вони буквально паралізують ближній тил і російської, і української армії.

Поки що дієвого методу боротьби з ними на фронті не з'явилося - системи радіоелектронної боротьби можна обійти, якщо запускати дрони з керуванням по оптоволоконному дроті, захисні екрани все одно мають невеликі щілини, куди дрон може влетіти, а постріли з дробовика не завжди влучають у ціль.

Один із перспективних способів боротьби з ними - лазерна установка.

Автор фото,BBC.Дмитро Власов Творці Lite Beam обіцяють, що його використання буде дешевшим, ніж простий ударний дрон. Дешевизна коптерів дозволяє використовувати їх у великих кількостях, змушуючи супротивника витрачати дорогі зенітні ракети на їхнє знищення

В Ізраїлі вже кілька років існує лазерна система "Залізний купол", створена компанією Rafael для перехоплення малорозмірних, насамперед балістичних цілей - ракет, снарядів, пострілів з міномета.

На авіасалоні Ле Бурже Rafael представив легшу версію цього лазера, яка може перехоплювати малі тактичні дрони.

Її монтують на автомобілі, і вона здатна знищувати, як стверджують творці, до 10 цілей одночасно на відстані в кілька кілометрів.

Однією з переваг ізраїльської системи, як стверджують її розробники, стало те, що собівартість одного пострілу вкрай мала.

Це важливо, адже дешевизна та простота ударних дронів якраз і робить їх особливо небезпечними - їх можна застосовувати масово, не витрачаючи на це багато коштів.

Раніше про випробування і підготовку взяття на озброєння лазерної зброї проти повітряних цілей заявляла Велика Британія. Там планують почати її використовувати з 2027 року.

В Україні також розробляють лазерну систему "Тризуб".

Автор фото,ВВС.Дмитро Власов Лазерна зброя

Почути та збити

Німецький концерн Diehl на своєму стенді представив протидронний комплекс іншого типу.

Він складається з системи Guardion, що розробляється для протидії різним безпілотникам.

Але спочатку, судячи з інформації на вебсайті, її все ж таки створювали для захисту цивільних об'єктів від проникнення поодиноких дронів - наприклад, для охорони аеропортів.

Німецьке рішення - комбінація із системи стеження, дронів-перехоплювачів та артилерійської установки

Ця система здатна виявляти дрони за допомогою різних датчиків, у тому числі акустичного. А перехоплювати БПЛА вона може "нелетальними" способами - різні типи РЕБ і метальні мережі.

Тепер на стенді Diehl вона включена в одну систему зі стрілецькою туреллю. Крім того, разом із нею представлений мікродрон-перехоплювач Cicada.

Вплив війни

Війна в Україні стала переломним моментом у застосуванні безпілотників. Хоча вони вже показали себе в Нагірному Карабаху, Сирії, а до цього в менших масштабах ще в Іраку в 2000-х роках. Але тільки в ході повномасштабного російського вторгнення вони почали відігравати ключову роль у боях.

Але оскільки тактичні дрони - все ж таки досить нова зброя, то якісь особливості її застосування виявилися лише в останні кілька років. Цей досвід вже дуже впливає на світових виробників, він помітний і на Ле Бурже.

Ті апарати, які застосовують в Україні, можна дізнатися за невеликим українським прапором на самому апараті або десь на стенді, або навіть за прямою згадкою України в назві безпілотника.

Один з експонатів – дрон компанії Delair. Серед прапорів на стенді – український

Наприклад, на виставці представлені французькі малорозмірні розвідувальні квадрокоптери Parrot Anafi UKR, які стоять на озброєнні литовської армії та пройшли випробування в Україні.

Їх особливість у застосуванні машинного зору та оптичному аналізі поверхні землі, що допомагає їм орієнтуватися. Щоправда, дрони не є повністю автономними і потребують управління по радіо.

Інший приклад - французька фірма Delair, яка виробляє безпілотні системи. На її стенді є український прапор, який свідчить про те, що такі дрони застосовували в реальній війні.

Дрони супроводу

Одне з основних напрямів розвитку безпілотних систем - концепція "дрона супроводу".

Зазвичай це безпілотний літак, побудований із застосуванням технологій стелс, який супроводжує в бою звичайний винищувач.

Він бере на себе частину функцій бойового літака - наприклад, за допомогою бортового радара контролює обстановку, аналізує інформацію, може нести додаткову зброю для ударів по землі, радіоелектронної боротьби або охороняти свого ведучого.

Дрон супроводу компанії Anduril бере участь у конкурсі ВПС США

На авіасалоні у британському Фарнборо у 2024 році свої розробки представили Airbus та Dahl.

У США роботу над таким апаратом проводять у рамках програми створення винищувача наступного покоління - для нього планується створити "бойовий апарат взаємодії" (Collaborative Combat Aircraft).

На Ле Бурже представлені два конкурсанти - YFQ-44 Fury Anduril та апарат YFQ-42A General Atomics Aeronautical Systems.

Про їхні характеристики поки що мало відомо, але обидва вони будуть досить гнучкими системами, які можна буде "збирати" для виконання тих чи інших місій.

Безпілотник General Atomics

Ще цікавіший проєкт "дрона супроводу" представила південнокорейська корпорація Korea Aerospace Industries.

Вона розробляє не лише безпілотник супроводу, але також апарати меншого розміру, які супроводжуватимуть і його, і провідний винищувач.

Південнокорейська концепція "дрона супроводу": дрон супроводжує винищувач, а їх обох супроводжують інші безпілотники

Конфігурація такої бойової групи змінюватиметься залежно від завдання.

Всі ці системи відображають загальний напрямок у бойовій авіації майбутнього - вона поступово рухається у своїй еволюції до повної відмови від пілотів.

Дрон для авіаносця

Авіасалон Ле Бурже в 2025 став першим для нового великого виробника безпілотних систем - LBA Systems.

Це спільне підприємство турецької фірми Baykar, знаменитої своїми дронами Bayraktar, а також італійської Leonardo - одного з найбільших у Європі виробників авіатехніки.

Це перший великий авіасалон для нової європейської компанії, яка потенційно може стати помітним учасником перспективного ринку безпілотників.

Bayraktar TB3 базуватиметься на універсальному десантному кораблі "Анадолу"

2025 року спільна компанія представила на авіасалоні новий Bayraktar TB3 зі складеними крилами, який базуватиметься на турецькому універсальному десантному кораблі "Анадолу".

Ці дрони вже здійснили 2024 року пробні польоти з палуби корабля.

Другим безпілотником, представленим під новим брендом, став раніше відомий дрон-бомбардувальник Akinci.

Павло Аксьонов, Військовий оглядач BBC. За участю Дмитра Власова.