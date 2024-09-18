Сотні пейджерів одночасно вибухнули у Лівані, тисячі поранених. Як так сталося і до чого тут Ізраїль

Щонайменше вісім людей загинуло в Лівані та майже три тисячі отримали поранення внаслідок вибуху пейджерів, які використовувала Хезболла, у південному Бейруті та кількох інших районах країни.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про загиблих і поранених, а угрупування Хезболла (впливова шиїтська мусульманська організація, контролює найпотужніші збройні сили Лівану) підтвердило, що розслідування причин триває.

Члени угруповання, забороненого як терористична організація у Великобританії, США та багатьох інших країнах, отримали серйозні поранення.

У соціальних мережах з’явилися відео та фотографії, де видно поранених чоловіків, що сидять або лежать на підлозі та людей, яких доставляють до лікарень. Непідтверджені записи камер відеоспостереження показали вибухи в магазинах.

Хезболла опублікувала заяву, в якій звинуватила Ізраїль у вибухах пейджерів.

Ізраїль ще не коментував інцидент.

Чому вибухнули пейджери

Багато хто вказує на те, що причиною безпрецедентних вибухів є злам пейджерів, який потенційно міг спричинити перегрів їхньої батареї, пояснює Джо Тайді, кіберкореспондет BBC.

Водночас експерти вказують, що на доступних кадрах вибухи не схожі на ті, що бувають від перегріву батареї.

Ранні теорії стверджують, що це була так звана атака на ланцюжок постачання, яка передбачала підробку пейджерів під час виготовлення або транспортування.

Головним підозрюваним наразі називають Ізраїль. Саме ця країна має славетну історію складних і витончених кібератак на ворогів.

Автор фото,WAEL HAMZEH/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ліванські солдати та члени Хезболли збираються біля медичного центру Американського університету в Бейруті після вибухів

З початку конфлікту в секторі Газа у 2023 році Хезболла попереджала своїх членів не користуватися мобільними телефонами, побоюючись, що агенти ізраїльської розвідки можуть підробити їх, пояснює використання пейджерів Френк Ґарднер, кореспондент BBC з безпеки.

Ще в 1996 році ізраїльське агентство Shin Bet вбило члена ХАМАС за допомогою вибухівки в його телефоні.

Тому Хезболла використовувала для зв’язку пейджери і нещодавно замовила нову партію.

Автор фото,WAEL HAMZEH/EPA-EFE/REX/Shutterstock Друзі та родичі поранених прибувають до медичного центру Американського університету в Бейруті

Хтось зміг таємно включитися в ланцюжок постачання пейджерів.

Колишній експерт із боєприпасів британської армії, який побажав залишитися неназваним, сказав BBC, що в у підробленому електронному компоненті пристроїв, ймовірно, були заховано від 10 до 20 грамів вибухівки.

Хто постраждав

Членів Хезболли підривали в супермаркетах, на вулиці, в автомобілях, вдома і навіть у перукарнях.

Про інциденти повідомляють з усього Лівану, від Бейрута до долини Бекаа. Навіть із сусідньої Сирії.

Хезболла заявила про смерть двох бійців і восьмирічної дівчинки. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що загинуло вісім людей загинули і щонайменше 2750 отримали поранення.

Серед постраждалих є посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Іранське державне телебачення повідомляє, що його рани "поверхневі", і що він "у свідомості та йому нічого не загрожує".

Керівник "Хезболли" Хасан Насралла не постраждав, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело Хезболли.

У той час, коли Хезболла та Ізраїль перебувають на порозі війни, ці атаки матимуть руйнівні наслідки для живої сили, зв’язку та морального стану Хезболли, вважає Пол Адамс, дипломатичний кореспондент BBC.

Кого звинувачують у вибухах

Хезболла заявила, що покладає на Ізраїль "повну відповідальність за цю злочинну агресію, метою якої були також цивільні особи".

Там також йдеться про те, що "ворог обов’язково отримає своє справедливе покарання за цю гріховну агресію, очікує він цього чи ні".

Ліванське збройне угруповання нагадало в заяві про свою "підтримку та підтримку доблесного палестинського опору".

Ізраїльські військові поки що ніяк не коментували інцидент.

Проте вибухи відбулися через кілька годин після того, як кабінет безпеки Ізраїлю назвав однією зі своїх офіційних військових цілей безпечне повернення 60 тисяч жителів, яких перемістили на північ через напади Хезболли.

Автор фото,WAEL HAMZEH/EPA-EFE/REX/Shutterstock Карета швидкої допомоги прибуває до медичного центру Американського університету в Бейруті після серії вибухів

У понеділок, 16 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час зустрічі з представником США Амосом Гохштайном заявив, що єдиним способом повернути мешканців півночі Ізраїлю є "воєнні дії".

Ізраїль неодноразово попереджав, що може почати військову операцію, щоб відтіснити Хезболлу від кордону.

ЗМІ повідомляють, що ліванські чиновники також приписують вибухи Ізраїлю.

Міністр інформації країни Зіад Макарі засудив вибухи пейджерів як "ізраїльську агресію", повідомляє ліванська телекомпанія Al-Manar TV.

За словами Макарі, він уже зв’язався з ООН, щоб "притягнути винуватця до відповідальності", кажуть у Al-Manar.