Офіційно. Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Іранські рятувальники повідомляють, що в аварії вертольота, на якому летіли президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, ніхто не вижив.

Іран з 2022 року фактично є союзником Росії у війні проти України та постачає їй зброю.

Фактичним керівником країни вже багато років є верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Загибель Раїсі та інших, хто був у гелікоптері, підтвердили, зокрема, іранське агентство Mehr і неназваний іранський чиновник у розмові з агенцією Reuters.

До цього голова іранського Червоного Півмісяця Пірхосейн Коліванд сказав державному телебаченню, що рятувальники не виявили ознак життя на місці аварії.

АВТОР ФОТО,REUTERS Президент Раїсі вилетів на вертольоті Bell 212

Пасажирами вертольота були президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

Вертоліт зазнав аварії в неділю в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною.

Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан, на кордоні з Азербайджаном, де він із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брав участь у церемонії запуску греблі на прикордонній річці Аракс.

Смерть Раїсі не змінить курс Ірану

АВТОР ФОТО,IRANIAN LEADER PRESS OFFICE/ANADOLU VIA GETTY IMAGES Верховним лідером Ірану є аятола Алі Хаменеї

Аналіз

Ліз Дюссет

Дипломатична кореспондентка ВВС

Він перебував дуже близько до вершини влади в Ісламській Республіці, і багато хто вважав, що він зможе на неї піднятися.

Однак драматичний поворот долі вирішив інакше.

Раптова загибель президента Ібрагіма Раїсі під час аварії гелікоптера в неділю докорінно змінила спекуляції щодо того, хто врешті-решт замінить 85-річного верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, чиє власне здоров’я вже давно було в центрі пильної уваги.

Очікують, що смерть жорстко налаштованого президента Ірану не змінить курс іранської політики та не похитне Ісламську Республіку.

Але вона перевірить на міцність систему, в якій консервативні прихильники жорсткої лінії зараз домінують у всіх гілках влади, як обраних, так і невиборних.

Його опоненти вітатимуть усунення колишнього прокурора, звинуваченого у тому, що він зіграв вирішальну роль у масових стратах політичних в’язнів у 1980-х роках, що він заперечував. Вони сподіватимуться, що кінець його правління прискорить кінець цього режиму.

Для консерваторів, які контролюють владу в Ірані, державний похорон стане дуже емоційною подією. Він також надасть їм можливість почати надсилати сигнали про незмінність влади та її курсу.

Інша важлива посада, яка опинилася вакантною, - це місце в Асамблеї експертів, органі, уповноваженому обирати нового верховного лідера, коли настане цей набагато більш вирішальний момент.

Хто такий Ібрагім Раїсі

АВТОР ФОТО,EPA Раїсі вважали ультраконсервативним політиком

63-річного Раїсі, який раніше очолював судову систему країни, вважали протеже верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, і деякі аналітики припускали, що він міг замінити 85-річного лідера після його смерті або відставки з цієї посади.

Раїсі переміг на президентських виборах в Ірані в 2021 році, на яких зафіксували найнижчу явку за всю історію Ісламської Республіки.

Раїсі перебуває під американськими санкціями, зокрема через його участь у масовій страті тисяч політичних ув'язнених у 1988 році наприкінці кровопролитної ірансько-іракської війни.

Його вважали ультраконсервативним політиком.

Раїсі став заступником прокурора Тегерана, коли йому було лише 25 років. Потім головою Генеральної інспекційної організації Ірану та першим заступником голови судової влади.

У 2014 році його призначили генеральним прокурором Ірану.

У 2017 році Раїсі несподівано для багатьох балотувався на пост президента і отримав другий результат.

У 2019 році аятола Хаменеї призначив його на впливову посаду голови судової влади.

Ібрагіма Раїсі обрали президентом Ірану в червні 2021 року.