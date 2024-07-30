Що таке Хезболла і чи почне вона війну з Ізраїлем

Ізраїль звинуватив Хезболлу в ракетному ударі по футбольному майданчику, в результаті якого загинули 12 дітей і підлітків на анексованих Ізраїлем Голанських висотах.

Цей інцидент став найбільш смертоносним на північному кордоні Ізраїлю та навколо нього за дев’ять місяців майже щоденних перестрілок з Хезболлою. Побоювання повномасштабної війни між двома сторонами посилилися.

Що таке Хезболла

Хезболла – шиїтська мусульманська організація, яка є політично впливовою та контролює найпотужніші збройні сили Лівану.

Її створила на початку 1980-х років найбільша шиїтська сила регіону, Іран, щоб протистояти Ізраїлю. У той час ізраїльські війська окупували південний Ліван в ході громадянської війни в країні.

Хезболла бере участь у національних виборах з 1992 року і стала значною політичною силою.

Її збройне крило здійснювало смертельні напади на ізраїльські та американські сили в Лівані. Коли Ізраїль вийшов з Лівану в 2000 році, Хезболла взяла на себе заслугу в тому, що витіснила противника.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Мешканка Лівану у будинку, що був зруйнований ударом Ізраїлю у відповідь на атаки Хезболли

Відтоді Хезболла утримує тисячі бойовиків і величезний ракетний арсенал на півдні Лівану. Вона продовжує виступати проти присутності Ізраїлю в спірних прикордонних районах.

Західні країни, Ізраїль, арабські країни Перської затоки та Ліга арабських держав визнали її терористичною організацією.

У 2006 році між Хезболлою та Ізраїлем спалахнула повномасштабна війна, яку спровокувало те, що Хезболла здійснила смертоносний рейд через кордон.

Ізраїльські війська у відповідь вторглися на південь Лівану, щоб усунути загрозу з боку Хезболли. Однак її не розгромили і з тих пір вона навіть збільшила кількість бійців й отримала нову кращу зброю.

Хто такий лідер Хезболли Хасан Насралла

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Хасан Насралла - незмінний очільник Хезболли з 1992 року. Саме при ньому організація перетворилась на потужну військову і політичну силу в Лівані

Шейх Хасан Насралла — шиїтський священнослужитель, який очолює Хезболлу з 1992 року.

Він відіграв ключову роль у перетворенні її на політичну, а також військову силу.

Він має тісні зв’язки з Іраном та його верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Насралла роками не з'являвся на публіці, нібито через страх бути вбитим Ізраїлем.

Проте Хезболла продовжує його шанувати і щотижня він виступає з промовами по телебаченню.

Наскільки потужні сили Хезболли

Хезболла є однією з найбільш озброєних недержавних військових сил у світі. Вона фінансується та озброюється Іраном.

Шейх Хасан Насралла стверджував, що вона має 100 000 бійців, хоча незалежні оцінки варіюються від 20 000 до 50 000.

Багато з цих бійців добре навчені та загартовані в боях, а також брали участь у громадянській війні в Сирії.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Хезболла має приблизно 120 000-200 000 ракет і снарядів.

Більшу частину цього арсеналу складають невеликі некеровані артилерійські ракети класу "земля-земля".

Але також вважається, що організація має зенітні та протикорабельні ракети, а також керовані ракети, здатні вражати цілі вглибині території Ізраїлю.

Це набагато небезпечніше, ніж те, що має у своєму розпорядженні ХАМАС у секторі Газа.

Чи може Хезболла розпочати війну з Ізраїлем

Поодинокі бої між противниками загострилися 8 жовтня – через день після безпрецедентної атаки ХАМАС на Ізраїль. Тоді Хезболла обстріляла ізраїльські позиції на знак солідарності з палестинцями.

Відтоді вона запускала ракети по півночі Ізраїлю та ізраїльським позиціям на Голанських висотах, стріляла протитанковими ракетами по бронетехніці та атакувала військові цілі за допомогою ударних безпілотників.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів з повітря, танків і артилерії по позиціях Хезболли в Лівані.

За даними ООН, через напади понад 90 000 людей у ​​Лівані залишили свої домівки, близько 100 мирних жителів і 366 бойовиків Хезболли були вбиті під час ударів Ізраїлю.

Ізраїльські посадовці кажуть, що 60 000 мирних жителів були змушені покинути свої домівки, а 33 людини загинули, у тому числі 10 мирних жителів, через напади Хезболли.

Попри бойові дії, спостерігачі кажуть, що досі обидві сторони прагнули стримати військові дії й не переходити межу повномасштабної війни. Але є побоювання, що через останній смертельний інцидент на Голанських висотах ситуація може вийти з-під контролю.

Автор фото,EPA Підпис до фото,Через ракетний удар по району Мадждаль-Шамс на Голанських висотах загинули 12 дітей і підлітків, що були в цей час на футбольному полі

Кабінет безпеки Ізраїлю вже уповноважив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та його міністра оборони вирішити, коли і як завдати удару у відповідь на ракетний обстріл Хезболли.

Західні уряди засудили напад, але закликали Ізраїль проявити стриманість у діях у відповідь. Білий дім заявив, що веде безперервні переговори з ізраїльськими та ліванськими колегами "з моменту цього жахливого нападу".

В американській адміністрації також заявили, що "працюють над дипломатичним рішенням вздовж "блакитної лінії" (неофіційний кордон між Ізраїлем та Ліваном), яке раз і назавжди покладе край усім нападам".

Обстріл 27 липня відбувся в громаді Мадждаль-Шамс — це одне з чотирьох поселень на Голанських висотах, де переважно мешкають друзи. Ця замкнута етнорелігійна група сповідує власну релігію, яка виділилася з ісламу, як вважається, ще в XI столітті. Друзи розмовляють арабською мовою.

У 1981 році, коли Ізраїль анексував Голанські висоти (до 1967 року вони перебували під контролем Сирії), друзам запропонували ізраїльське громадянство, але лише невелика частина їх це прийняла.

В Ізраїлі друзи з Голанських висот розглядаються як постійні резиденти, вони мають право вчитися і працювати. Але тільки ті, хто прийняв ізраїльське громадянство, можуть голосувати на виборах (при цьому вони також мають обов'язок служити в армії).