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Укрзалізниця представила безбар’єрний вагон для перевезення людей з інвалідністю: завершено модернізацію у депо Бахмач

08.07.2025, 17:49:31 405 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Укрзалізниця представила безбар’єрний вагон для перевезення людей з інвалідністю: завершено модернізацію у депо Бахмач

У вагонному депо Бахмач успішно завершили тримісячну модернізацію експериментального вагона, адаптованого для комфортного перевезення пасажирів на візках (крісло-колісних) та їх супроводжуючих осіб. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Особливості модернізованого вагона

Оновлений безбар’єрний вагон має чотири просторі купе. Кожне з них розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. У разі відсутності спецзамовлення в одному купе можуть подорожувати до 6 пасажирів.

Для зручності пасажирів у вагоні встановлено:

  • Електропідіймач вантажністю до 300 кг для зручної посадки осіб на візках;
  • Розширені двері та коридори для вільного пересування;
  • Навігація шрифтом Брайля, контрастне маркування;
  • Індикатор зайнятості санвузла;
  • Просторий санвузол, обладнаний душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком та дитячим кріслом з ременями безпеки.



Технічні оновлення для комфорту

Кожне купе отримало USB-розетки та Type-C для зарядки пристроїв, регульовані сидіння та індивідуальне освітлення, систему відеоспостереження в ключових зонах для безпеки пасажирів.



Перед початком модернізації команда Укрзалізниці провела консультації з профільними організаціями, які працюють із людьми з інвалідністю.

Як замовити безбар’єрний вагон?

Замовити перевезення в оновленому спеціалізованому вагоні можна через сервіс групових квитків на офіційному сайті Укрзалізниці або в мобільному додатку компанії.
 
Тэги: Укрзалізниця, інклюзивність, безбарєрний вагон, новини, новости, информация

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