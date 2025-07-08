Укрзалізниця представила безбар’єрний вагон для перевезення людей з інвалідністю: завершено модернізацію у депо Бахмач

Особливості модернізованого вагона

Для зручності пасажирів у вагоні встановлено:

Електропідіймач вантажністю до 300 кг для зручної посадки осіб на візках;

Розширені двері та коридори для вільного пересування;

Навігація шрифтом Брайля, контрастне маркування;

Індикатор зайнятості санвузла;

Просторий санвузол, обладнаний душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком та дитячим кріслом з ременями безпеки.





Технічні оновлення для комфорту

Як замовити безбар’єрний вагон?

У вагонному депо Бахмач успішно завершили тримісячну модернізацію експериментального вагона, адаптованого для комфортного перевезення пасажирів на візках (крісло-колісних) та їх супроводжуючих осіб. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.Оновлений безбар’єрний вагон має чотири просторі купе. Кожне з них розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. У разі відсутності спецзамовлення в одному купе можуть подорожувати до 6 пасажирів.Кожне купе отримало USB-розетки та Type-C для зарядки пристроїв, регульовані сидіння та індивідуальне освітлення, систему відеоспостереження в ключових зонах для безпеки пасажирів.Перед початком модернізації команда Укрзалізниці провела консультації з профільними організаціями, які працюють із людьми з інвалідністю.Замовити перевезення в оновленому спеціалізованому вагоні можна через сервіс групових квитків на офіційному сайті Укрзалізниці або в мобільному додатку компанії.