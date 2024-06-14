Детектор дронів «Цукорок»: як працює і чому всі хочуть його купити в Україні

Невелика пластикова коробочка з екраном і антенами, що поміщається в одній руці. Простий, недорогий і надійний виріб з кумедною назвою викликав ажіотаж серед українських військових, які будь-що прагнуть його купити перед відправкою на фронт.

Йдеться про український детектор безпілотників "Цукорок". В профільних соцмережах, присвячених БПЛА, щодня можна побачити сотні запитів від бійців ЗСУ: "Де купити Цукорок?"

Останніми місяцями пристрій не втрачає актуальності. Передусім, тому що Росія все активніше використовує свої розвідувальні безпілотники в глибині території України. Вони відстежують важливі цілі, наприклад, літаки чи засоби ППО, й наводять на них балістичні ракети.

В цих умовах солдатові ЗСУ життєво важливо знати, що літає над ним в небі.

Для чого детектори дронів

В цій ситуації зручний детектор дронів – річ найпершої потреби. Він сигналізує, що безпілотник вже поруч, і дає час військовим змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує БПЛА.

Про таку ситуацію згадує командир батальйону безпілотних систем Микола Колесник.

"Екіпаж відпрацював, вантажилися в автівку, 7 км до ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, – Ред.), "Цукорки" в салоні починають волати, вискочили з автівки, за секунди ураження одним "Ланцетом" і одразу другим. Трохи контужені, але, головне, живі", – написав він на початку травня.

Військовослужбовець наголосив, що такий детектор "повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує".

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") каже, що "Цукорок" – не ідеальне, але просте і дешеве рішення для українського війська.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK МИКОЛА КОЛЕСНИК "Цукорки", які врятували життя комбату Миколі Колеснику

АВТОР ФОТО,FACEBOOK МИКОЛА КОЛЕСНИК Постраждалий автомобіль Колесника після удару "Ланцета"

Питання наявності детекторів БПЛА серед військових назріло давно, каже він ВВС Україна. Особливо враховуючи те, як часто російські безпілотники стали проникати в глибокий тил української території.

"Якщо ми бачимо, що це "крило" (безпілотник літакового типу, – Ред.) тривалий час висить над нами, то слід очікувати атаки. Саме так наш противник атакував пускову установку "Петріот", так він атакував вертольоти і так він атакував бійців 128-ї бригади, яка була вишикувана в селищі на Запоріжжі".

Якби бійці мали при собі детектори дронів, то цих трагедій можна було б уникнути. За словами "Флеша", є алгоритм дій, коли боєць виявляє над собою розвідувальний БПЛА противника. Наприклад, піхотинець біля лінії фронту має припинити рух, щоб не виказати себе, а водій військової техніки, навпаки, має прискоритися, щоб не потрапити під удар ракети.

Якщо детектор показує, наприклад, наближення ударного "Ланцета", то військовий має негайно залишити свою машину і відбігти. Якщо виявляється маленький FPV-дрон чи "Мавік", то солдат має заховатись в укриття або вжити заходів, щоб збити безпілотник.

Складні аналізатори спектрів не підходять для піхоти на фронті, впевнений "Флеш". А от компактний "Цукорок", який пищить при наближенні ворожого дрону, саме те, що треба.

"Солдат хоче мати просту опцію: запищало - значить тривога, не запищало – все ок".

АВТОР ФОТО,ГЕНШТАБ ЗСУ Збитий російський розвідувальний дрон "Орлан"

Хто придумав "Цукорок"

Винахідником "Цукорка" є український програміст Дмитро Селін, що вже тривалий час проживає в Лондоні.

В інтерв'ю ВВС Україна він розказав, що з початку повномасштабної війни намагався знайти, чим буде корисним для ЗСУ.

Це були і кібератаки на російські системи, розробка софту для військових і нарешті дослідження варіантів протидії російським БПЛА.

Дмитро Селін каже, що військові йому скаржилися на проблему поєднання розвідувальних дронів і артилерійських ударів противника. Тоді цивільний програміст вирішив розробити гаджет, який попереджав би українських бійців про цю небезпеку.

"Стало зрозуміло, що треба придумати, як мати можливість попередити людей, що летить "Орлан" - і значить, зараз будуть "навалювати" (обстрілювати, – Ред.)".

АВТОР ФОТО,UNIT.CITY Програміст з Дніпра Дмитро Селін придумав "Цукорок" восени 2022 року

Селін дослідив радіомодулі трофейних "Орланів", купив схожі компоненти і восени 2022 року склав приймач сигналу. Це і був перший прототип "Цукорка".

Сам по собі детектор дронів – це давно відома річ. Але зазвичай це масивний і дорогий спектрометр, тобто аналізатор частот. Розібратися з ним простому військовому, тим більш в умовах бойових дій, складно.

Дмитро Селін зрозумів, що рішення має бути масове, просте і дешеве. Щоб, умовно кажучи, кожен солдат міг покласти в кишеню собі цей детектор і швидко орієнтуватися в його сигналах.

"Купити все необхідне було не дуже складно, найскладніше було продумати такий алгоритм, який давав би пристойне співвідношення хибних та правильних спрацювань і придумати систему, яка буде визначати тип дрона. Не скажу, що в мене вийшло ідеально, але краще ніж все інше, що було на ринку", – пояснює він.

Чому така назва

Чудернацька назва, яка вже стала впізнаваним брендом серед військових, виникла спонтанно, каже розробник. Він шукав в магазинах компактну коробочку, в яку помістилося б все електронне начиння, і яка була б зручна в повсякденному використанні.

"Для першого прототипу я шукав якийсь найпростіший корпус. Хотілось підібрати вже щось готове, щоб просто купити і вставити. Найкраще, що мені підійшло для прототипа, але не пішло в серію, це була пластикова коробочка для цукру", – каже Дмитро.

Це власне і дало ім'я пристрою. А також підказало назву для компанії Дмитра – "Спеції для дронів" (Drone-spices). Інша продукція отримала також "смачні" найменування – "Карі", "Ванільний Цукорок", "Оцет", "Шафран".

Коли перші детектори з'явились у військових на фронті, то спрацювало "сарафанне радіо", каже Селін, і пішли масові замовлення на їх продукцію.

Перевагою "Цукорків" була низька ціна (зараз він коштує 2,4 тис. грн) і простота. Але чим більше ставало замовлень, тим більше зростала кількість проблем з їх виготовленням.

АВТОР ФОТО,FACEBOOK ЮРІЙ БІРЮКОВ Детектор "Ванільний цукорок". На початку травня фонд колишнього президента Порошенка заявив, що купив 2 тисячі таких гаджетів для ЗСУ

Власне зараз компанія Drone-spices прямо на своєму сайті заявляє, що черга на "Цукорки" складає три місяці.

За словами розробника, одна з проблем – це тривала доставка комплектуючих з-за кордону і проблеми з митницею.

"От ви кажете, чому всі шукають, де купити? Я б вже зробив десятки тисяч штук, і всі б не шукали. Але щоб це зробити, треба завести комплектуючі, сплатити і виробити. І от із "завести і сплатити" виявилось більше проблем, ніж із "виробити".

Він вказує, що наразі більшість питань вдалось вирішити, і обіцяє суттєве масштабування виробництва у найближчі два місяці. Команда розробників також отримала грант від Мінцифри, а міністерство оборони вже проводить випробування і кодифікацію "Цукорка", щоб офіційно взяти його на озброєння і почати централізовану закупівлю для військових.

Як працює "Цукорок"

Принцип роботи "Цукорка" доволі простий. Насамперед слід нагадати, що кожен безпілотник з'єднується з пультом оператора по радіохвилях.

З пульта йде інформація, куди летіти, а у зворотному напрямку прямує два потоки: відео і телеметрія (інформація про стан безпілотника).

"В ідеалі обидва потоки – відео і телеметрію, або принаймні один з них, можна перехопити, бо цей сигнал випромінюється в усі боки", – пояснює Дмитро Селін.

"Тому ми використовуємо такий самий приймач, як на пульті оператора, і якщо ми підібрали параметри сигналу правильно, то ми зможемо його перехопити. Параметри сигналу – це передусім частота, але не тільки вона, є ще мінімум три показники. По цих параметрах ми можемо зрозуміти, що це за дрон".

Маючи базу унікальних параметрів, український детектор здатен розрізняти такі російські розвідувальні безпілотники, як "Орлан", "Елерон", Zala i Supercam, а також дрон-камікадзе "Ланцет" і маленькі "Мавіки".

"Більшість російських дронів мають таку особливість – частота їхнього сигналу стрибає у певному проміжку, щоб втекти від РЕБів і від інших перешкод. Це стрибання відбувається із певним кроком і певною швидкістю. Цей параметр також дозволяє визначити тип російського БПЛА", – каже Дмитро.

АВТОР ФОТО,СЕРГІЙ ФЛЕШ "Цукорок" фіксує сигнал безпілотника і визначає його тип

Проблема є лише з популярними останнім часом FPV-дронами, визнає він.

"Цукорок" їх виявляє, але не надто чітко. Плюс зараз всі FPV переходять на понижені частоти, а значіть, детектору треба мати спеціальну антену. До того ж, каже розробник, на фронті досвідчені оператори FPV-дронів навчились відключати сигнал з телеметрією при підльоті до цілі, відповідно, детектор не може його перехопити.

Однак українські інженери вже працюють над усуненням цих перешкод, запевняє власник Drone-spices.

Чи вважає розробник, що його пристрій дійсно має бути в кишені кожного бійця? Дмитро Селін визнає, що наразі його виріб ще далекий від ідеалу.

"Чи треба всім військовим "Цукорок"? Насправді всім потрібен кишеньковий універсальний детектор", – зазначає він і додає: "Можна використати аналогію коня і автомобіля. Так от "Цукорок" – зараз це "кінь", але вже всім краще пересаджуватись на "автомобіль". Щоб "Цукорок" став "автомобілем", потрібно зробити ще два покращення. Це буде вже універсальне рішення, щоб на будь-які виклики відповідати".

Автор: Олег Черниш, BBC Україна